В Чехии сегодня будет назначен новый премьер-министр

В Чехии в воскресенье, 28 ноября 2021 года, в замке Ланы, в одной из двух официальных резиденций президента республики, состоится конституционный акт о назначении премьер-министра.

Как сообщается на сайте президента Чешской Республики, церемония назначения главы правительства подготовлена так, чтобы обеспечить соблюдение требований Конституции в условиях чрезвычайного положения и действующих гигиенических мер.

У президента Чехии Милоша Земана на днях подтвержден COVID-19.

Поэтому в сообщении, опубликованном на сайте президента особо прописаны детали важной государственной церемонии. Ее программа и необходимые технические средства «адаптированы для полного исключения возможности распространения заболевания COVID-19».

Конституционный акт будет проходить в соответствии со строжайшими гигиеническими мерами, которыми до сих пор занималась канцелярия президента республики. Президент республики выразил личное согласие на все меры и готовность принять их в своих интересах. Президент будет отделен от присутствующих специальной прозрачной стеной. В то же время между главой государства и назначенным премьер-министром будет обеспечиваться визуальный и звуковой контакт. Участники будут носить респираторы класса FFP3. Помещение будет хорошо проветриваться и полностью продезинфицировано, включая все предметы.

Опубликованные сведения подписал Йиржи Овчачек, директор пресс-службы и пресс-секретарь президента Республики.