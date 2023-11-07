В Дагестане задержан замглавы МВД, у него проходят обыски

Дагестанские телеграм-каналы сообщили во вторник об обысках у заместителя министра внутренних дел по республике и начальника следственного управления ведомства Руфата Исмаилова.

«Работают ФСБ и приезжие сотрудники МВД», – утверждает телеграм-канал «Молодёжка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Телеграм-канал «Спросите у Расула» пишет, что обыски также проходят у Далгата Абдулгапурова, заместителя Исмаилова, отмечает Кавказ.Реалии.

Позднее российское госагентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона передало, что Руфат Исмаилов задержан, и что обыски проходят в его доме и на работе. Причина задержания не называется. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что чиновник подозревается во взятке.

На должность замминистра Исмаилов был назначен в декабре 2019 года, а до этого несколько месяцев занимал этот пост в качестве временно исполняющего обязанности. Ранее он работал заместителем начальника Дербентского городского отдела внутренних дел по следственной работе, пишет издание «Коммерсантъ».

В Дагестане сейчас расследуют беспорядки во время антисемитской акции в аэропорту Махачкалы 29 октября. Согласно последним данным МВД, всего за участие в акции были задержаны более 200 человек, большинство из них понесли административную ответственность, еще 11 - проходят в качестве подозреваемых по уголовному делу.

В начале октября обыск прошёл в доме задержанного главы администрации Кизилюрта Магомеда Магомедова. Подтверждающую видеозапись опубликовали СМИ. На кадрах показан четырехэтажный дом чиновника и якобы принадлежащие ему оружие и запасы икры.