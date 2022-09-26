В Дагестане вновь начались акции против мобилизации

По словам очевидцев, многих жителей Северного Кавказа, которые пытаются выехать из России после объявления «частичной мобилизации» в стране, не пускают в Грузию.

Об этом, в частности, пишут в телеграм-чате «Верхний Ларс», который объединяет уже более 124 тысяч человек. Сообщается, что кавказцев отправляют в отдельный кабинет на допрос (речь идет о комнате №222, о которой СМИ рассказывали и ранее), после чего заявляют им об отказе.

О ситуации на грузинском пропускном пункте «Дариали» («Казбеги») пишет проживающий в Европе блогер Тумсо Абдурахманов. Он говорит, что на КПП скопилось большое количество людей.

«Им не дают еды, а в Duty-free им отказывают в обслуживании. В таком положении люди находятся уже на протяжении нескольких суток. Ситуация тяжелая», – отметил он.

Абдурахманов публикует фотографии и видео, на которых видны десятки людей, находящиеся в нейтральной зоне грузинского погранпункта. Среди них – семьи с малолетними детьми.

Член грузинской партии «Лело» Ираклий Купрадзе пишет, что в Грузию не пустили его друзей из Грозного, которые бежали от мобилизации.

«Они – братья, хорошие люди, скрытые оппозиционеры. У них дома висит фото не Кадырова, а Дудаева. Никогда не работали в госструктурах, и военными не были. Три дня стояли в очереди, пересекли российскую границу, а грузинская сторона отказала. Между тем в Грозном узнали, что они покидали страну, позвонили в полицию и их вызвали – обвиняют в уклонении от армии, считают изменниками. Вернуть их обратно – это пытки, смерть и насильственная отправка на украинский фронт. Они стоят на нейтральной территории, между двумя границами, не могут въехать в Грузию и не могут вернуться назад из-за страха. Я спрашиваю без всякого политического контекста, можете ли вы назвать чиновника, ведомство или контакт, который поможет мне их спасти? Я готов заступиться за них, чтобы они были спасены», – рассказал Купрадзе.

По словам очевидцев, в Грузию без ограничений пускают жителей других регионов России.

Ранее информация о том, что официальный Тбилиси может закрыть границу с Россией для лиц призывного возраста, не подтвердилась.