В Давосе прошла церемония подписания устава Совета мира

В Давосе прошла церемония подписания устава так называемого Совета мира - международного органа, создаваемого по инициативе президента США Дональда Трампа.

В ней приняли участие лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Индонезии, Венгрии и ещё ряда стран, ранее принявшие приглашение Трампа о членстве в Совете мира. Несколько других выразивших согласие лидеров, в том числе и Александр Лукашенко, отсутствовали. Не на высшем уровне был представлен ряд других стран. Всего устав на церемонии подписали 18 государств. Председателем совета стал сам Трамп.

Трамп в своём выступлении вновь подчеркнул достижения своей администрации в урегулировании конфликтов, отметив, что рассчитывает на завершение войны в Украине в довольно скором времени. Также он сказал, что новая организация будет сотрудничать с ООН, призвал к разоружению палестинской радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) и заявил, что сектор Газа будет восстановлен.

Опасения того, что Совет мира под председательством Трампа будет подменять собой ООН, а также несогласие с положениями устава и политикой Трампа вели ряд стран, прежде всего членов ЕС, к отказу от участия в Совете мира. Глава британского внешнеполитического ведомства Иветт Купер заявила, что у Лондона опасения вызвало, помимо прочего, приглашение к участию в работе Совета мира российского президента Владимира Путина.

В Кремле пока не дали ответ на приглашение Трампа, однако Путин заявил о готовности передать в фонд Совета мира миллиард долларов из замороженных в США российских активов. На встрече с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в четверг Путин отметил, что эти деньги должны пойти на восстановление сектора Газа. Он также предложил Аббасу обсудить идею Совета мира.

Изначально сообщалось, что организация будет создана для координации управления и восстановления сектора Газа. В уставе, однако, говорится, что Совет мира будет заниматься разрешением конфликтов и в других точкхах земного шара.

Как пишет Reuters, на данный момент участвовать в Совете согласились около 35 стран, Трамп предлагал участие более 50 государствам, в том числе России и Украине.