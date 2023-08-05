В деле о «покушении» на Симоньян и Собчак появилась новая участница

В деле о возможном покушении на главного редактора прокремлевского телеканала RT Маргариту Симоньян и основателя проекта «Осторожно, Media» Ксению Собчак появилась 16-летняя девушка по имени Анастасия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия.
Меру пресечения Анастасии не выбрали. По всей вероятности, она будет находиться в статусе свидетеля по делу о хулиганстве, совершенном группой лиц.
По делу о хулиганстве проходят восемь человек. Следователи утверждают, что они состояли в некой неонацистской группировке «Параграф 88» и избивали мигрантов. При этом в решении суда об аресте обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак не упоминается.
Обвиняемые по делу об избиении мигрантов, по данным «Коммерсанта» использовали свою несовершеннолетнюю подругу для того, чтобы выманивать жертв в безлюдные места, где на них нападали. Виде они публиковали в телеграме, который якобы привлек внимание Службы безопасности Украины (СБУ) и российских спецслужб. При этом СБУ, как утверждает российская сторона, поручила группе подготовку покушения на Симоньян и Собчак.
Анастасия упоминается как минимум в двух эпизодах дела. Один связан с избиением 24-летнего гражданина Таджикистана, второй – с нападением на 21-летнего выходца из Узбекистана, пишет «Коммерсантъ».
Газета отмечает, что следствие также планирует вменить обвиняемым статью о создании экстремистского сообщества или участие в нем.
- 15 июля ФСБ отчиталась о задержании в Москве и Рязанской области членов «неонацистской группировки» по подозрению в подготовке покушения на Симоньян и Собчак. После этого Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых, но не по обвинениям в подготовке покушения, а по делу о хулиганстве. По версии суда, арестованные «в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан».
- The Insider со ссылкой на представителя неонацистского объединения NS/WP писал, что задержанных «пытают током и душат».