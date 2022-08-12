В «ДНР» 15 августа начнется суд над иностранными пленными

Власти самопровозглашенной «ДНР» объявили, что 15 августа начнется суд над иностранными гражданами, предположительно, воевавшими на стороне Украины и попавшими в плен. Перед судом предстанут пятеро граждан Великобритании, Швеции и Хорватии. Если вина подсудимых будет доказана, по законам самопровозглашенной республики им грозит наказание вплоть до смертной казни, моратория на которую в «ДНР» нет.

Как сообщает «Интерфакс», судебное заседание будет закрытым. Подсудимые - гражданин Швеции Матиас Густавссон, Хорватии - Векослав Пребег, а также подданные Великобритании Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили. Их обвиняют в наемничестве, подготовке к террористической деятельности, совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя «ДНР», и пособничестве в вербовке других наемников.

Российские ресурсы ранее распространили видео, на котором Эндрю Хилл в камуфляжной форме без знаков отличий, с забинтованными головой и рукой, дает признательные показания в наемничестве. МИД Великобритании резко осудил публикацию, назвав неприемлемой эксплуатацию военнопленных и гражданских лиц в пропагандистских целях. Европейский суд по правам человека требовал от России вмешательства в дело пленных, однако получил ответ, что Российская Федерация больше не исполняет решения ЕСПЧ, а судьбой пленных должны заниматься власти «ДНР», чью независимость Россия признает.

Дилан Хили, повар по профессии, по сообщениям прессы, не принимал участия в боевых действиях: он был волонтером и осуществлял гуманитарные миссии. Джон Хардинг, как сообщается, был парамедиком полка «Азов».