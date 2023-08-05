В Джидде начались переговоры по Украине без участия России

В Джидде, в Саудовской Аравии, начались двухдневные переговоры по Украине советников по нацбезопасности и политических советников примерно из 40 стран. Россию туда не приглашали, но, по данным СМИ, Эр-Рияд намерен проинформировать Москву и прошедшей встрече.

В ходе переговоров, как ожидается, Киев представит свою формулу мира, о которой ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

План Зеленского состоит из 10 пунктов. В частности, они касаются ядерной, энергетической и продовольственной безопасности Украины, освобождения пленных и депортированных, а также соблюдение устава ООН по территориальной целостности страны.

По данным The Wall Street Journal, на переговорах в Джидде представители США и Евросоюза попытаются консолидировать международную поддержку Украины.

Во встрече участвует представитель Китая по делам Евразии и бывший посол в России Ли Хуэй. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал визит представителя Пекина в Саудовскую Аравию «суперпрорывом».

Кремль в свою очередь заявил, что Москва будет внимательно следить за ходом переговоров.