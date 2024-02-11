В Элисте произошли два взрыва, подрывник погиб

В столице Калмыкии Элисте вечером в субботу посетитель устроил взрыв в помещении образовательного центра «Альтернатива». Он погиб, два человека пострадали и доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Калмыкии.

В ночь на воскресенье, когда представители Росгвардии обследовали квартиру подрывника, в ней тоже взорвалось неустановленное устройство. Пострадали три росгвардейца, они госпитализированы.

Власти Калмыкии подтвердили факт взрыва (в сообщении главы республики Бату Хасикова он назван «хлопком») и гибели человека. Жильцы дома, где располагался центр «Альтернатива», были эвакуированы в пункт временного размещения в школе.

По предварительным данным, у посетителя произошел конфликт с сотрудниками центра. Он взорвал неизвестное взрывное устройство, которое принес с собой. Отмечается, что посетитель состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Согласно информации с официального сайта, отмечает «База», в центре «Альтернатива» готовят психологов и обучают разрешению спорных и конфликтных ситуаций.

По обоим фактам взрывов возбуждены уголовные дела.