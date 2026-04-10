В Ереване открылось посольство Эстонии – туда переведен посол, ранее работавший в Грузии

В Армении официально открылось посольство Эстонии. Именно в этом дипломатическом представительстве продолжает работу посол, ранее аккредитованный в Грузии. Он переехал в Ереван в марте 2026 года. Церемония открытия посольства Эстонии в Армении состоялась 9 апреля, в рамках визита министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.

После прибытия в Армению его принял армянский коллега Арарат Мирзоян, а также президент Ваагн Хачатурян и спикер парламента Ален Симонян. На церемонии открытия посольства присутствовали министры иностранных дел двух стран, а также посол Эстонии в Армении. Позже, в разговоре с журналистами министр иностранных дел Эстонии заявил:

«Могу сказать, что этот год действительно исторический – Эстония, как небольшая страна, видит, что ряд государств, особенно в Европе, закрывают свои посольства, а мы, напротив, открываем пять новых. И среди них – первое посольство Эстонии в Республике Армения».

Информация о том, что посла переводят в Армению, изначально распространил Общественный вещатель Эстонии 13 февраля 2026 года. Сообщалось, что это было обусловлено «охлаждением отношений» между правительствами Эстонии и Грузии, а также «активизацией контактов с Арменией». Перед отъездом из Тбилиси посол заявил агентству «Интерпрессньюс»:

«Если вы спрашиваете, отражает ли факт моего отъезда существующие отношения между Грузией и Эстонией, то, конечно, отражает. Я не могу это скрывать. Так работает дипломатия».

Он также уточнил, что Эстония не закрывает посольство в Грузии:

«У нас здесь очень хорошая команда, и работу посольства возглавит временный поверенный в делах Эстонии. Если вы посмотрите дипломатический список в Таллине, то увидите, что у Грузии также есть посольство в Таллине, которым руководит временный поверенный. Такова ситуация», - сказал он.

Министр иностранных дел правительства «Грузинской мечты» Мака Бочоришвили 14 февраля так прокомментировала этот шаг:

«В переводе послов с одной должности на другую нет ничего особенного, если сама эстонская сторона не придаёт этому какого-либо значения».

После парламентских выборов 2024 года, заявления властей «Грузинской мечты» по поводу евроинтеграции и последующего разгона демонстраций, правительство Эстонии ввело визовые санкции против нескольких десятков высокопоставленных чиновников.

«Насилию, политическому правосудию и несоразмерным наказаниям не место в демократии. Эстония продолжает поддерживать грузинское гражданское общество, независимые СМИ и грузинский народ, который борется за свое достоинство, права и европейское будущее», - такова позиция Таллина.

Тбилиси, в свою очередь, обвинил Эстонию во «вмешательстве в политику путем финансирования без согласия грузинского народа и правительства», после того как несколько организаций, критически настроенных к правительству, были зарегистрированы в Эстонии.