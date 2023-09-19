В Ереване проходит акция протеста из-за военной операции Баку в Карабахе

В центре Еревана проходит стихийная акция протеста из-за начала военной операции азербайджанской армии на территории самопровозглашенного Нагорного Карабаха (армянское название – Арцах). Начались стычки с полицией, некоторые демонстранты стали бросать в полицейских камни, передает корреспондент Радио Свобода с места событий.

Протестующие выкрикивают лозунги против правительства и требуют от премьер-министра Никола Пашиняна вмешательства в происходящее.

Еще одна группа протестующих устроила акцию напротив российского посольства. Участники протеста потребовали, чтобы российские миротворцы, находящиеся в регионе, защитили мирное население от агрессии.

Ранее глава комитета Госдумы России по обороне сообщил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие, если нет угрозы для них самих.

Минобороны России заявило, что миротворцы участвуют в эвакуации жителей из наиболее опасных районов. По данным ведомства, в течение дня в распоряжение российского миротворческого контингента эвакуировались около 500 человек, почти 200 из них дети.

Армия Азербайджана 19 сентября объявила о проведении военной операции в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Целью объявлено "восстановление конституционного строя". Сообщается об ударах по объектам армянской и карабахской армий. Ереван присутствие своих военных в Карабахе отрицает.

Баку обвинил Армению и Карабах в организации терактов. Поводом стали подрывы автомобилей. В одном из них находились сотрудники МВД Азербайджана. Погибли четыре человека. В другом автомобиле были сотрудники государственного агентства автомобильных дорог. Погибли два человека.



Армянская сторона сообщает о пятерых погибших и десятках раненых за 19 сентября. Азербайджан сообщил о гибели мирного жителя в городе Шуша.

МИД России призвал стороны конфликта прекратить бои. С аналогичным требованием, но уже к Азербайджану, обратился глава Европейского совета Шарль Мишель.