В Ереване оценили возможное закрытие «Ларса» для армянской продукции

Глава аппарата правительства Армении Араик Арутюнян считает, что закрытие КПП «Верхний Ларс» не повлияет на Армению, если все армяне будут покупать исключительно армянскую продукцию.



«Сейчас крайне важно, чтобы армяне в Армении и диаспоре покупали исключительно продукцию армянского производства – сельскохозяйственные продукты, напитки, услуги, предоставляемые компаниями из Армении. Подобная поддержка бизнеса и налогоплательщиков является жизненно важным шагом для укрепления независимости и суверенитета», – написал Арутюнян в соцсети.



Он добавил, что «закрытие любого пропускного пункта нас не коснется, если армянский бизнес найдет новые рынки сбыта на праздничных и непраздничных столах наших соотечественников, проживающих за рубежом».

«На новогодних и рождественских столах должны быть исключительно армянские овощи, фрукты, вино, коньяк, другая сельскохозяйственная продукция», – добавил Арутюнян.



В последние дни в армянском сегменте соцсетей и СМИ появилась информация о том, что грузовики с сельхозпродукцией из Армении после нескольких дней простоя на КПП «Верхний Ларс» возвращаются обратно из-за препятствий, чинимых российской стороной. В качестве обоснования называется «несоответствие фитосанитарным нормам», пишет агентство «Новости-Армения».



Между тем, СМИ усматривают политическую подоплеку в данном запрете из-за отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ в Минске 22-23 ноября.

Отметим также, что движение по автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс в сторону грузино-российской границы затруднено из-за непогоды.