В ЕС придумали план передачи замороженных резервов РФ Украине

МИД Украины распространил комментарий по содержанию встречи заместителя министра Евгения Перебийниса с послом Грузии Георгием Закарашвили, который отличается от версии грузинского внешнеполитического ведомства, пишет агентство «Новости-Грузия».

Перебийнис поблагодарил грузинскую сторону за предоставление городам Украины генераторов, программы по оздоровлению украинских детей в Грузии, продолжение которых запланировано в 2023 году и за поддержку граждан Украины, вынужденных покинуть Украину в связи с российской агрессией, - отмечает МИД Украины.

Одновременно говорится, дословно:

«Замминистра выразил надежду, что Грузия пересмотрит свою позицию и присоединится к кругу тех партнеров, которые оказывают Украине помощь оружием и военной техникой, а также, что Тбилиси присоединится ко всем санкциям, введенным ЕС против государства-агрессора. В этом контексте он (Перебейнис) выразил обеспокоенность информацией о возможном возобновлении прямого авиационного сообщения между Грузией и Россией. В свою очередь грузинский дипломат заверил, что Грузия не намерена возобновлять авиарейсы в РФ.

Евгений Перебийнис также поднял вопрос об ухудшении состояния здоровья гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится в заключении в Грузии, и призвал рассмотреть возможность перевода его на лечение в Украину или третьи страны».

Здесь же отмечается, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, возможность привлечения Грузии к реализации Формулы мира, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также положительно отметили активизацию украинско-грузинского межпарламентского диалога.

Грузинский МИД Грузии в своем комментарии по итогам встречи с Перейбнисом посла Грузии сделал акцент на признательности украинской стороны за помощь со стороны Тбилиси и том, что Киев не видит никакой опасности относительно пребывания граждан Украины в Грузии.

Речь идет об интервью «Европейской правде поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, где он не исключает, что граждане Украины могут быть эвакуированы из Грузии в случае, если для них сложится опасная ситуация после восстановления прямых рейсов Грузии с Россией и массового наплыва россиян.

По этому поводу Касьянов был вызван для разъяснений в МИД Грузии. МИД Грузии заявил по итогам этой встречи, что «безосновательные заявления не способствуют дружеским отношениям между двумя странами» и выразил надежду, что стороны направят усилия на дальнейшее развитие отношений.