В Европе прошли акции против ограничений из-за COVID-19

В нескольких городах Европы в субботу прошли протесты против мер, которые власти принимают для борьбы с пандемией коронавируса.

В Риме на улицы вышли противники обязательной вакцинации. Ее ввели для всех людей старше 50 лет. Таким образом правительство Италии пытается ослабить нагрузку на больницы на фоне стремительного роста числа заболевших из-за распространения нового штамма «омикрон».

В Париже протестовали против так называемых COVID-паспортов. Их введение одобрил французских парламент. Законопроект почти полностью запрещает невакцинированным людям участвовать в общественной жизни. Оппоненты считают, что закон нарушит права граждан.

В Европе, по прогнозам ВОЗ, в ближайшие полтора месяца коронавирусом из-за распространения «омикрона» могут заболеть более половины жителей. Сейчас новый штамм доминирует в Западной Европе и стремительно распространяется на Балканах.

По официальным данным, в Европе за первые две недели 2022 года выявлено более 16 миллионов случаев COVID-19. Умерли более 40 тысяч пациентов.