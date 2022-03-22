Новости
В Финляндии и Гибралтаре задержаны 22 яхты россиян
Финская таможня задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами, попавшими под санкции. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat. По информации Reuters, в Гибралтаре задержана яхта "Аксиома", которая, предположительно, принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, также находящемуся под санкциями ЕС.
По сообщению агентства, суперъяхта пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом 21 марта. В конце февраля она покинула остров Антигуа в Карибском море и пересекла Атлантику.
Как сообщает The Insider, швейцарские власти наложили арест на апартаменты на гольф-курорте в кантоне Берн. Предположительно, эта недвижимость принадлежит российскому миллиардеру Петру Авену, бывшему председателю совета директоров Альфа-банка. Он покинул этот пост 1 марта после того как оказался под санкциями из-за российского военного вторжения на территорию Украины.
Находящийся под санкциями российский миллиардер Роман Абрамович переправляет свои яхты в Турцию. Суперъяхта MY Solaris 21 марта причалила в порту Бодрум на юго-западе Турции. По данным Marine Traffic, другая яхта Абрамовича – "Эклипс" - в настоящее время проходит мимо острова Крит, направляясь в сторону Турции.
Яхты, частные самолёты, объекты недвижимости и другое имущество российских бизнесменов арестовывают в Европе после введения санкций Евросоюзом, Великобританией, США и другими странами. По информации Bloomberg, только в Италии за последнее время были заморожены активы россиян на 780 миллионов евро.
Другие новости дня
СМИ: Кварацхелия не вернется в Россию после матчей за сборную Грузии
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, вероятно, не вернется в Россию после ближайших матчей за сборную Грузии по футболу. Об этом сообщили российские и грузинские СМИ.
В последнем матче с ЦСКА Кварацхелия вышел на поле с капитанской повязкой. Как пишет издание adjarasport, после матча он попрощался с игроками и руководством клуба.
Сообщалось, что грузинский игрок интересен итальянскому «Наполи». Однако пресс-атташе клуба Гвидо Балдари, по информации Metaratings.ru, заявил: «данная информация не соответствует действительности».
Российские СМИ написали, что на семью Хвичи оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб. Ситуацию прокомментировали даже в Госдуме РФ. Депутат Светлана Журова говорит, что Кварацхелия, возможно, «надо переехать полностью» в Россию. Депутат Виталий Милонов же считает, что «на системном уровне большинство грузин расценивают российский футбол, также, как и свой».
21-летний Кварацхелия в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 22 игры во всех турнирах, забил два мяча. Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года. При этом легионеры, играющие в российском чемпионате, по решению Международной федерации футбола (ФИФА) могут без последствий приостанавливать свои контракты до 30 июня 2022 года.
В России заблокировали сайт телеканала Euronews
В России заблокирован сайт телеканала Euronews, следует из данных Роскомнадзора(РКН). Доступ к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России от 21 марта.
В Роскомнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что на сайте Euronews публиковалась недостоверная информация "о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции" на территории Украины, а также призывы к участию в несанкционированных акциях.
В РКН напомнили, что 4 марта президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии.
На экранах телевизоров теперь вместо канала висит сообщение, что вещание Euronews приостановлено потребованию правообладателя.
- С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу из-за закона о фейках против российской армии, который, в частности, запрещает называть войну в Украине войной.
- По данным проекта Роскомсвобода, который отслеживает обновления реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, всего с начала войны было заблокировано более 500 различных ресурсов.
- Сотни журналистов и работников СМИ покинули Россию.
Зеленский: Вопросы безопасности, Крыма и Донбасса решит референдум
Вопросы безопасности Украины и статуса Донбасса и Крыма будут вынесены на всеукраинский референдум, заявил Владимир Зеленский.
В интервью изданию «Суспiльне» президент Украины подчеркнул, что только «народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов», которые возможны на переговорах с Россией.
Владимир Путин, начав 24 февраля вооруженное вторжение на территорию Украины, требует от украинских властей отказа от вступления в НАТО, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» - независимыми, а также «денацификации» и «демилитаризации».
Власти Украины в ответ на это заявляют, что не собираются вступать в НАТО, однако требуют гарантий безопасности и территориальной целостности страны.
Переговоры между двумя странами проходят почти в ежедневном формате, однако к результатам пока не приводят. Военные действия при этом не прекращаются.
Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но, с высокой долей вероятности, речь идет о десятках тысяч военных и мирных жителей.
Россия замораживает переговоры о мирном договоре с Японией
Российский МИД заявил, что в ответ на санкции Японии замораживает переговоры о мирном договоре. Это означает, что формально две страны находятся в состоянии войны.
Также Москва приостановила действие безвизовой программы, которая позволяла гражданам Японии посещать южные Курилы, и вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
Такое решение МИД России мотивировал «очевидным недружественным характером введенных Японией односторонних ограничений против России». Страна, наряду с другими членами НАТО и Евросоюза, ввела несколько пакетов санкций против России и Беларуси.
- После окончания Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Спорным вопросом осталась принадлежность четырех южных Курильских островов.
Аэропорт Шереметьево отправил в режим «простоя» тысячи сотрудников
Столичный аэропорт Шереметьево, являющийся крупнейшим в России, с 16 марта отправил в режим «простоя» около 40% своих сотрудников, сообщают СМИ со ссылкой на приказ гендиректора аэропорта Михаила Василенко. Срок, на который объявлен простой из-за «критического снижения пассажиропотока», в приказе не обозначен.
Администрация Шереметьево подтвердила полученную журналистами информацию, однако заявила только о 20% сотрудников, переведенных в режим «простоя». В любом случае, это несколько тысяч человек. Отмечается, что пока они сохраняют за собой рабочие места, им будут выплачивать две трети оклада.
С начала вторжения российских войск на территорию Украины десятки стран прекратили авиасообщение с Россией, а Евросоюз закрыл для российских самолетов свое воздушное пространство. О приостановке полетов по многим направлениям и переводе части сотрудников в режим «простоя» объявили крупнейшие отечественные авиаперевозчики: «Аэрофлот», S7, «Победа», «Уральские авиалинии» и другие.
В аэропорту Шереметьево пассажиропоток упал в семь раз: сейчас из него выполняется менее пятнадцати международных рейсов в день.
СК России возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям, сообщило ведомство.
Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил.
Российское ведомство в частности утверждает, что журналист «в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия». А также распространял заведомо ложную информацию о «бомбардировках» и «артиллерийских обстрелах» со стороны России гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
- Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордона», главный редактор интернет-издания «Гордон». Автор многочисленных интервью с представителями политик, культуры и спорта.
- Также 21 марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении украинского медика Геннадия Друзенко, призвавшего врачей мобильных госпиталей ВСУ кастрировать пленных российских военнослужащих.
- 17 марта 2022 года СК России возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала – за призывы к массовому убийству россиян, в том числе детей.
ФИДЕ дисквалифицировала шахматиста Карякина, поддержавшего войну
Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала на полгода российского гроссмейстера Сергея Карякина за «нанесение ущерба репутации шахмат». Об этом сообщает Sports.ru.
Наказание связано с тем, что Карякин публично поддержал российское вооруженное вторжение в Украину и президента России Владимира Путина и продолжил выступать в его поддержку, несмотря на осуждение со стороны ФИДЕ. В телеграм-канале российского гроссмейстера под названием «Шахматный патриотизм» регулярно появляются посты в поддержку войны. В частности, 21 марта опубликовано «обращение к адекватным украинцам», в котором Карякин фактически призывает Украину сдаться, заявляя, что у нее нет шансов на победу.
Дисквалификация Карякина, в частности, не позволит ему сыграть в турнире претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет с 16 июня по 7 июля. Ранее Карякин уже играл в матче на первенство мира, но уступил чемпиону Магнусу Карлсену.
ФИДЕ не отстранила российских и белорусских шахматистов от соревнований, но обязала их выступать под нейтральным флагом. Президент ФИДЕ – бывший высокопоставленный российский чиновник Аркадий Дворкович – выступил с осуждением войны и за мир, хотя прямо и не заявил об ответственности России за агрессию. Он также высказался в поддержку украинских шахматистов. Эти слова вызвали резкую реакцию одного из руководителей «Единой России» Андрея Турчака, который обвинил Дворковича в «национал-предательстве». После этого Дворкович ушел с поста президента фонда «Сколково».
Журналисты-расследователи запустили «Трекер санкционных активов»
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), признанный в России нежелательной организацией, 21 марта запустил «Трекер санкционных активов«. Это база данных о зарубежных активах, связанных с российскими олигархами, чиновниками и пропагандистами, попавшими под санкции, а также с их родственниками.
На первом этапе авторы собрали информацию о 145 активах на общую сумму более 17 млрд долларов. В ходе работы над проектом журналисты-расследователи нашли два десятка объектов собственности, о которых ранее не сообщалось публично. Среди них:
- Вилла с участком в итальянской Тоскане, принадлежащая сыну бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова. Евгений Шувалов стал ее владельцем в 24 года.
- Дом в Хорватии Майи Болотовой – дочки главы «Транснефти» Николая Токарева. Его стоимость – около 670 тыс. долларов.
- Три виллы на Сардинии, вилла на острое Пафос стоимость 650 тыс. долларов и коммерческая недвижимость в Люксембурге, – все это, согласно трекеру активов, принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске.
- Особняк в Лондоне за 30,8 млн долларов, которым владеет Сарвар Исмаилов – племянник владельца холдинга USM Алишера Усманова, а также другая недвижимость его родственников.
- Ранее неизвестные активы Романа Абрамовича, например, несколько компаний на Британских Виргинских островах, через которые совершались инвестиции в хедж-фонды. Бывшая жена Абрамовича Ирина вместе с их четырьмя детьми владеет пятью особняками в Европе. Дочь Абрамовича в 25 лет стала владелицей дома на берегу озера Фушль в Австрии.
Авторы «Трекера санкционных активов» планируют продолжить сбор информации и дополнять список.
В Харькове от снаряда погиб 96-летний узник концлагерей Борис Романченко
В Харькове после попадания снаряда в многоэтажный жилой дом погиб 96-летний узник нескольких концентрационных лагерей Борис Романченко, сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальд со ссылкой на его внучку. Это произошло 18 марта.
В 1942 году Романченко попал в концлагерь Бухенвальд, а в последующие три года прошел концлагеря Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Как сообщает администрация мемориального комплекса, Романченко выступал за то, чтобы люди помнили о нацистских преступлениях, и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.
Югоосетинский Верховный суд отклонил иски Ибрагима Гассеева и Давида Санакоева
Верховный Суд самопровозглашенной республики Южная Осетия отклонил иски экс-министра обороны Ибрагима Гассеева и депутата Давида Санакоева. Суд оставил в силе решение Центризбиркома, отказавшего Гассееву и Санакоеву в регистрации кандидатами в президенты.
Как сообщалось ранее, югоосетинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов. К выборам не допустили Гассеева и Санакоева, которые считались основными конкурентами действующего президента Анатолия Бибилова.
Как пишет агентство «Рес», сегодня же суд отказал в удовлетворении исковых требований еще одному кандидату - Аслану Кутарову. Также проходит рассмотрение административных дел по искам Гено Каджаева и Таймураза Тадтаева.
Ранее в югоосетинском Центризбиркоме прошли обыски. В Комитете госбезопасности заявили, что проводят доследственную проверку после заявления члена ЦИК о пропаже нескольких подписных листов в поддержку одного из кандидатов – Ибрагима Гассеева.
Суд в Москве признал экстремистской компанию Meta и запретил Facebook
Тверской суд Москвы в понедельник признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил её в России. Под запрет попали также принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp.
Решение суда подлежит исполнению немедленно.
Как утверждал на заседании представитель ФСБ, "деятельность организации направлена против России и ее Вооруженных сил". Речь идёт о новых правилах модерации контента Meta, которые позволяют пользователям из Украины язык ненависти в отношении российских военных. Компания подчёркивает, что это исключение, и правила не распространяются на всех россиян, а также на конкретных лиц - допустимы лишь обезличенные высказывания.
Ранее прокуратура подтвердила в суде требование запретить Meta в России как экстремистскую. Представитель прокуратуры подчеркнула, что социальные сети компании обладают большим влиянием на общественное мнение. "Компания Meta сознательно разрешила язык ненависти по отношению к россиянам, чем была создана альтернативная реальность, в которой подавлялась любая пророссийская позиция и разжигалась ненависть", – заявила прокурор.
Судья попросила уточнить, как именно решение суда, если деятельность Meta будет запрещена как экстремистская, должно будет технически выполняться. "[Люди] смогут пользоваться [соцсетями Meta] или нет после решения суда, я не пойму?" – спросила она. Представитель Генпрокуратуры несколько раз не смог ответить на вопрос по существу.
Потом он пояснил, что в случае запрета Meta российских пользователей соцсетей Facebook и Instagram "не в целях экстремизма" не будут привлекать к ответственности, признав возможность технически обойти блокировки, а также большое количество пользователей из России.
Генпрокуратура также уточнила, что просит запретить в России Facebook и Instagram , но не WhatsApp "ввиду отсутствия возможности публичного распространения информации", указано в зачитанной судьей позиции Генпрокуратуры.
- Facebook был заблокирован в России 4 марта, социальную сеть обвинили в цензуре российских государственных и прогосударственных СМИ. 14 марта на всей территории России был заблокирован доступ к социальной сети Instagram.
- Поводом для иска против Meta и блокировки социальных сетей стало изменение политики модерации контента: Meta разрешила украинским пользователям высказывать проклятия и призывать к насилию в отношении российских военных (обезличенно, не в адрес конкретных лиц). Позже в компании подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан России, а также уточнили, что новые правила временные, введены в связи с вторжением российской армии в Украину и касаются только территории Украины.
Экипаж приписываемой Путину суперъяхты оказался сформирован из сотрудников ФСО
Экипаж суперъяхты "Шехерезада", чья стоимость оценивается в 700 миллионов долларов, оказался сформирован из сотрудников российской Федеральной службы охраны. Это может доказывать, что её владельцем является президент России Владимир Путин. Об этом рассказывается в расследовании команды российского оппозиционера Алексея Навального.
140-метровая суперъяхта спущена на воду в 2020 году на верфи в Германии, она одна из крупнейших в мире в своём классе. Однако её владелец неизвестен. В середине марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что американские чиновники связывают её с президентом России Владимиром Путиным.
Газета рассказала, что яхта дважды, летом 2020 и 2021 года, ходила в Сочи. Там расположена резиденция Путина, где он проводит много времени. О связи яхты с президентом России рассказал один из бывших членов экипажа, писало издание.
Команде Навального удалось ознакомиться со списком членов экипажа яхты. Выяснилось, что все они, кроме капитана, граждане России. Первый помощник, боцман, помощник боцмана, несколько охранников и ещё несколько членов экипажа оказались действующими сотрудникам ФСО, говорится в расследовании. У многих из них в качестве адреса указана воинская часть ФСО в Сочи.
Только из 23 членов экипажа на первых листах списка почти половина имеют отношение к ФСО. Их комментарии в расследовании не приводятся. Ранее капитан судна Гай Беннет-Пирс заявлял журналистом, что Путин не владелец "Шехерезады", и что президент России на ней не бывал. Он отказался называть владельца.
Грузинский депутат поддержал совместное заявление «О неотложной необходимости модернизации ПВО Украины»
Представители законодательных органов ряда западных стран сегодня подписали совместное заявление «О неотложной необходимости модернизации ПВО Украины». Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
К заявлению присоединился грузинский оппозиционер, экс-глава МИД страны Григол Вашадзе.
«Сегодня Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление «О неотложной необходимости модернизации системы ПВО Украины». Искренне благодарен за поддержку Украины в это непростое время», – написал Руслан Стефанчук в соцсети.
Он добавил, что «представители разных стран мира требуют решительных действий по установлению мира в Украине».
«А именно: поддерживать военную и гражданскую оборону Украины – обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно сделать посредством снабжения противотанковым и противовоздушным оружием. Оказать гуманитарную помощь — обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев. Защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу всем соседним государствам», – подчеркнул спикер.
Российская олимпийская чемпионка будет лишена золота Игр в Лондоне
Олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за допинг. Она будет лишена золотых медалей Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира-2013 в Москве. Об этом сообщил 21 марта независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.
На дистанции в Лондоне спортсменка установила мировой рекорд, пройдя 20 километров за 1 час 25 минут и 2 секунды. Решение о дисквалификации Лашмановой принято после изучения данных московской антидопинговой лаборатории. Аннулированы все результаты спортсменки, показанные в период с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года.
Тренер Лашмановой Виктор Чегин был дисквалифицирован пожизненно в 2016 году. 26 его воспитанников были в разное время подвержены санкциям за допинг. Спортсменка заявляла, что он несправедливо оклеветан. Сама она уже отбывала наказание с 2014 по 2016 год.
Премьер Грузии назвал антигосударственными акции с требованием его отставки
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, требования о его отставке, озвученные на акциях в поддержку Украины в Тбилиси, являются антигосударственными.
«Печальная реальность в том, что ни в одной стране мира в условиях происходящего в Украине, не проходили акции протеста с требованием отставки правительства. Тем более, что наша ситуация особенная и уникальная – 20 процентов нашей страны оккупированы, стоит российская армия, мы живет с российской армией. В это время, в этой обстановке, когда ситуация непрогнозируема в масштабах всей Европы и региона, абсолютно неприемлемыми и непонятными были проходившие антигосударственные акции», – сказал Гарибашвили.
Отставки премьер-министра в Тбилиси потребовали после решения главы Кабмина не присоединяться к западным санкциям против РФ, напоминает издание СОВА.
В Цхинвали ждут от граждан Грузии информации о биологическом оружии
Комитет государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня обратился к гражданам Грузии. Ведомство предупреждает их «об опасности нахождения биолабораторий США» на территории Грузии и предлагает грузинским гражданам поделиться информацией о деятельности этих лабораторий.
В Цхинвали надеются получить от граждан сведения о «биологическом и другом оружии массового поражения США, которое размещено, складируется или используется в регионах Грузии», о возможном участии или проведении тбилисской лабораторией Лугара «биологических диверсионных акций, направленных на скрытое нанесение ущерба гражданам Грузии и сельскому хозяйству Грузии», а также о «фиксации в Грузии деятельности по сбору биологических образцов специалистами США, НАТО, ЕС».
В югоосетинском КГБ предлагают гражданам Грузии позвонить им по телефону, воспользоваться мессенджерами или электронной почтой.
«Анонимность и конфиденциальность гарантируется во всех случаях», – сказано в сообщении.
В июне 2020 года сообщалось, что югоосетинские власти заподозрили Тбилиси в биотерроризме. Были взяты образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых, однако о результатах проверки в КГБ не сообщили.
В июле того же года югоосетинские власти заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе тогда сказал, что подобные заявления – ложь и провокация.
6 марта текущего года Минобороны РФ опубликовало документы, в которых говорится, что в Украине якобы создавалось биологическое оружие. На этом фоне российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против тбилисской лаборатории Лугара. В статьях, в частности, говорится о том, что африканская чума свиней, которая циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии. Об этом 7 марта заявили и в Минобороны России.
Кадыров сообщил о якобы прибывших в Украину добровольцах из Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о прибытии нового батальона из добровольцев из республики на территорию Украины для участия в военных действиях в составе российской армии. Он написал об этом в своем Telegram-канале, передает портал Кавказ.Реалии.
«Новоприбывших встретил мой дорогой БРАТ Адам Делимханов (депутат Госдумы РФ от Чечни –ред.)», – написал Кадыров. По его словам, добровольцы выразили «неукротимое желание сражаться бок о бок со своими братьями в интересах нашей Родины».
В первые дни войны об отправке военных из Чечни однозначного сообщения от властей не было. Позже Кадыров начал серию ежедневных публикаций с чеченскими силовиками, а также частыми призывами к эскалации конфликта. Чиновник выступал с угрозами в адрес защищающих суверенитет страны чеченских добровольцев.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что 4 марта из Беларуси прибыл отряд из Чечни численностью 1200 человек. В его состав вошли военные батальона «Север», «Юг» и ОМОН «Ахмат-Грозный». Руководил этой группой Даниил Мартынов, помощник главы республики по силовому блоку.
Украинские спецслужбы заявили о гибели сотен военных из Чечни, участвовавших во вторжении российской армии в страну. Также вооруженные силы Украины опровергли заявления Кадырова о взятии города Рубежное в Луганской области.
О численности отправленных в Украину добровольцах никакой информации на данный момент нет. Также неизвестно, каким уровнем военной подготовки обладают добровольцы и каким образом их набирали в отряды.
Опрошенные Кавказ.Реалии чеченские активисты и политологи считают, что Кадыров использует войну на Украине для личного пиара, а Кремль использует образ «бесстрашных кадыровцев» как инструмент психологического давления на Киев и для внутренней пропаганды.
Воюющие на стороне украинской армии чеченские добровольцы из числа сторонников непризнанной Ичкерии указывают, что в условиях, когда Россия применяет авиацию, артиллерию и даже морской флот, кадыровцы не могут быть определяющей силой в конфликте.
- Российское вторжение на территорию Украину началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
- Рамзан Кадыров регулярно публикует видеозаписи с военнослужащими из республики, угрозы как в адрес украинских вооруженных сил и защищающих суверенитет страны чеченских добровольцев, а также призывы к эскалации конфликта. Защищающие Украину военные и добровольцы воспринимают Кадырова и кадыровцев как символ агрессии со стороны России.
В Абхазии утвердили закон, позволяющий «восстановить абхазскую национальность»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия утвердили изменения в статью 47 Гражданского кодекса. Новый закон позволяет абхазским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим на территории Абхазии, «восстановить абхазскую национальную принадлежность».
Как пишет агентство «Апсныпресс», законопроект вызвал бурное обсуждение. Большинство депутатов выступило за принятие законопроекта, часть парламентариев предложила доработать его, связывая это с «риском изменения национальной принадлежности гражданами Грузии».
Депутат Гиви Кварчия сказал, что принятие закона – «возвращение исторической справедливости». По его словам, в 30-е годы в одночасье «тысячам абхазов изменили национальную принадлежность и их никто не спрашивал».
«Как мы проголосуем за эти поправки, так мы и останемся в истории», – заявил спикер парламента Валерий Кварчия.
Депутат Саид Харазия заявил, что после принятия закона «братья адыги и другие проживающие в Абхазии» смогут получить абхазское гражданство.
С новой законодательной инициативой 1 марта 2021 года выступил спикер абхазского парламента Валерий Кварчия. Агентство «Апсныпресс» тогда опубликовало новость под заголовком «Самурзаканские абхазы смогут восстановить национальную принадлежность и исконные фамилии». Законопроект был принят в первом чтении 31 марта 2021 года.
В ветеранской организации «Аруаа» тогда выступили против законопроекта, заявив, что цель внесения поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Абхазии.
Саакашвили заявил, что сериал «Слуга народа» основан на этапах его президентства
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполняет нынешний президент Украины Владимир Зеленский, основан на этапах его президентства. Об этом Саакашвили заявил в Тбилисском городском суде на процессе по делу о растрате бюджетных средств.
«Господин судья, я уверен, что вы смотрите фильм «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. Во вчерашней серии говорилось, что Саакашвили снизил налоги, увеличил бюджет в 11 раз. Я увеличил бюджет, а меня обвиняют в его растрате. Фильм Зеленского во многом основан, как мне сказал сам сценарист, на этапах моего президентства. Представьте, через несколько лет они доберутся до Зеленского и скажут ему: ну и что, что вы спасли свою страну, та футболка, которая была на вас одета – это растрата госсредств», – обратился Саакашвили к судье.
Отметим, что сериал «Слуга народа» сейчас транслирует грузинский оппозиционный канал «ТВ Пирвели».
Reuters: ЕС рассмотрит возможность введения эмбарго на российскую нефть
Лидеры Евросоюза обсудят возможность введения нефтяного эмбарго против России из-за ее нападения на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.
Страны ЕС планируют обсудить пятый пакет санкций против России в рамках встречи министров иностранных дел. Это произойдет перед визитом в Брюссель президента США Джо Байдена – он приедет на встречу союзников НАТО и саммит "Большой семерки".
Дипломатические источники рассказали Reuters, что на эмбарго настаивают страны Балтии. Германия предостерегает от поспешных действий из-за высоких цен на энергоносители в Европе.
По словам собеседников Reuters, поводом для введения энергетического эмбарго могут стать использование Россией химического оружия или массированная бомбардировка Киева.
Россия уже заявляла, что нефтяное эмбарго приведет к огромному росту цен на энергоносители в Европе, и грозила остановить подачу газа по трубопроводу "Северный поток – 1" в ответ на санкции. 40 процентов потребляемого Европой газа приходит из России, но в последнее время ЕС активно ищет альтернативные источники.
- После вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года государства-члены ЕС и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули ЦБ и крупные российские банки, авиаотрасль, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих действия России.
Чулпан Хаматова уехала из России и «боится возвращаться»
Актриса и учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова уехала из России из-за российского военного вторжения на территорию Украины. Об этом она рассказала в интервью журналистке Екатерине Гордеевой, добавив, что боится возвращаться в Россию, чтобы "не потерять совесть" и "не сесть в тюрьму" по новой уголовной статье о "дискредитации" армии.
По словам Хаматовой, которая вместе с дочерьми находится в Латвии, чтобы вернуться в Россию и не сесть в тюрьму, у неё есть два пути. Первый – это перестать говорить о том, что это война и что трагедия, не обращать внимания на то, "что я вижу собственными глазами", и на информацию, которую актриса получает от своих украинских друзей. "Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное называть белым", – считает Хаматова. Второй выход, по словам Хаматовой, – попросить прощения за то, что она не поддержала начало военной операции: "Ну и дальше по списку, как поиграть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать".
Актриса отметила, что возглавляемый ею фонд помощи онкобольным детям "Подари жизнь" продолжит работу в России. При этом Хаматова признала, что из-за санкций, введенных против России за военное вторжение в Украину, качество и эффективность помощи российским детям, больным раком, пострадает. От пятидесяти до 90 процентов лекарств, расходных материалов и оборудования закупаются фондом за границей, сказала Хаматова. Однако она надеется, что фармкомпании продолжат сотрудничать с фондом и у него будет возможность закупать и привозить лекарства, "но сильно дороже".
Чулпан Хаматова ещё 25 февраля публично высказалась против войны в Украине и призвала прекратить боевые действия. Её подпись стоит и под обращением деятелей культуры против войны. Актриса также подписала письмо от имени российских НКО и благотворительных фондов с требованием начать переговоры, назвав силовые методы решения конфликтов бесчеловечными.
- В феврале 2012 года Чулпан Хаматова снялась в предвыборном видеоролике в поддержку Владимира Путина. "В нашей жизни нет ничего важнее здоровья детей. Владимир Путин ни разу не остался равнодушным ко всем просьбам фонда "Подари жизнь" и врачей, которых фонд поддерживает. Все обещания, данные Владимиром Путиным фонду "Подари жизнь", всегда были выполнены. Помощь должна быть осязаема. Поэтому я буду голосовать за него", - сказала тогда Хаматова. Позже в ответ на критику актриса заявила, что сняться в предвыборном видеоролике, было её собственное решение. Хаматова подчеркнула, что без помощи государства было бы невозможно помогать больным детям так, как это делает фонд "Подари жизнь", и - хотя она и далека от политики - согласна жить по этим правилам.
- Статья о фейках, связанных с действиями российской армии, была добавлена в Уголовный кодекс в экстренном порядке в начале марта – на фоне начавшегося 24 февраля российского военного вторжения на территорию Украины. За сообщения о деятельности армии, которые суд признает "заведомо ложными", грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.
Саида Бутба избрана председателем абхазского Верховного суда
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня избрали Саиду Бутба председателем Верховного суда. За кандидатуру Бутба проголосовали 32 депутата, против – двое.
Саида Бутба родилась 23 июня 1983 года в Сухуми. В 2005 году окончила юридический факультет Адыгейского государственного университета.
В разные годы работала в Государственном Совете Республики Адыгея, администрации абхазского президента и службе госбезопасности. С сентября 2009 года по настоящее время – преподаватель Абхазского государственного университета.
В 2020–2022 годах была заместителем руководителя администрации абхазского президента. 17 февраля 2022 года была избрана судьей Верховного суда.
Супруг Бутба – экс-заместитель министра внутренних дел Абхазии Ращ Цвижба. Против него было возбуждено уголовное дело из-за инцидента 30 сентября 2021 года, когда на сухумской набережной избили ветеранов.
COVID-19 в Грузии: 368 новых случаев, восемь пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще восемь пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 671.
За сутки в стране выявили всего 368 новых случаев коронавируса. Накануне провели 5885 тестов: PCR-тестов – 2102, экспресс–тестов на антиген – 3783.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 6,25%, за последние 14 дней составляет 8,23%, за неделю – 5,42%.
Выздоровели еще 1225 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 642 242, выздоровевших – 1 599 511.
За сутки вакцинированы от коронавируса 130 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 842 541.
Кокойты: пресс-секретарь Бибилова имеет гражданство Грузии
Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты на встрече со сторонниками заявил, что пресс-секретарь действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова Дина Гассиева имеет грузинское гражданство.
«Вопрос к КГБ Южной Осетии – как супруга сотрудника КГБ, пресс-секретарь президента республики Южная Осетия Гассиева имеет грузинское гражданство? У меня на руках этот документ, поэтому я смело об этом говорю, что она является гражданкой Грузии», – сказал Кокойты.
В одном из Telegram-каналов опубликован документ, который, как сообщается, является подтверждением наличия у Гассиевой грузинского гражданства. Он, предположительно, получен из базы Агентства развития государственных сервисов Грузии. В документе указаны личный идентификационный номер Дины Гассиевой и слово «недействительный», что может свидетельствовать об отказе от гражданства или аннулировании паспорта.
Дина Гассиева в соцсети ответила Кокойты. Она говорит, что «никогда не получала гражданство Грузии.
«У меня его нет и не было. Я гражданка двух стран – Республики Южная Осетия и Российской Федерации», – пишет Гассиева.
Она добавила, что в пресс-службу президента и югоосетинского правительства её принимал именно Эдуард Кокойты в 2010 году.
Кокойты также заявил, что грузинское гражданство имеют шесть депутатов югоосетинского парламента от правящей партии «Единая Осетия», трое сотрудников администрации президента и высокопоставленный сотрудник Верховного Суда.
По словам Дины Гассиевой, «вполне можно допустить, что и в этих случаях имеет место недостоверная информация».
- В Агентстве развития государственных сервисов Грузии заявили грузинской службе Радио Свобода, что не могут выдать информацию о принадлежности лица к гражданству, так как это – персональная информация.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.