В ФРГ на акции против правых популистов вышли более миллиона человек

В Берлине более 100 тысяч человек, по данным полиции, собрались в воскресенье у здания бундестага на митинг против право-популистской партии «Альтернатива для Германии» и правого экстремизма. По оценкам организаторов, к Бранденбургским воротам и на площадь Республики пришли свыше 350 тысяч человек.

К протесту под лозунгом «Защитим демократию: вместе против правых» призвали политические партии, движение Fridays for Future, профсоюзы и религиозные объединения. Первоначально организаторы рассчитывали лишь на тысячу участников. Однако берлинцы благодаря соцсетям широко распространили информацию о готовящемся мероприятии. В результате огромная площадь Республики, расположенная между администрацией канцлера и бундестагом, была заполнена до отказа. Несмотря на минусовую температуру люди с плакатами два часа стояли на близлежащих улицах и перед Бранденбургскими воротами.

Собравшиеся держали транспаранты «Нацисты вон!», «Защитим демократию!», «Фашизм – это не мнение», «Нас больше!», «Права человека – вместо прав правых» и «Никогда больше – это никогда больше прямо сейчас!». Многие пришли на мероприятие вместе с детьми. Видны были также транспаранты левых союзов, радужные флаги, а также флаг Израиля. Демонстранты скандировали: «Весь Берлин ненавидит АдГ!» и «Мы отстоим демократию!».

Выступающие подчеркивали: «Мы знаем, зачем пришли сюда – чтобы история диктатуры не повторилась. Демократия, которая может защищать себя, борется. Она не сотрудничает с АдГ и неонацистами». Также звучала критика в адрес лидера оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца, который пытался привлечь избирателей лозунгами «Альтернативы для Германии». Критиковали и правительство, которое, как утверждают некоторые активисты, действует так, что люди из-за разочарования его политикой примыкают к неофашистам. Одновременно выступающие подчеркивали, что плохое правительство – это не повод выбирать правых. Организаторы призвали всех прийти на выборы в Европарламент 9 июня.

Представители организаторов также обратились к собравшимся с просьбой не оставлять соцсети правым и всячески поднимать свой голос против экстремизма, антисемитизма и расизма, за открытое общество. «Ничего нет хуже для демократии, чем равнодушие, чем попытка сгладить противоречия. Защищать демократию – это значит не молчать в кругу знакомых, родных, друзей и коллег», – прозвучало с трибуны митинга. В завершение все присутствующие хором спели песню со словами: «Давайте отпор, держитесь вместе, боритесь против правых и травли меньшинств».

Ближе к вечеру, с наступлением сумерек, десятки тысяч людей на площади перед бундестагом в знак солидарности включили фонарики своих мобильных телефонов. Мэр Кай Вегнер сказал, что удовлетворён тем, что «в Берлине нет места правой травле и ненависти». Демонстрация прошла без эксцессов. Около 18 часов люди мирно разошлись.

Не менее 80 тысяч граждан пришли на демонстрацию в Мюнхене и столько же в Гамбурге. По 20 тысяч участников было зарегистрировано в Карлсруэ и Штутгарте, 10 тысяч – в Лейпциге, ещё до 40 тысяч – в Дрездене. Как и в пятницу в Гамбурге, полиция в Мюнхене по соображениям безопасности должна была преждевременно прервать демонстрацию, так как на неё вышло в несколько десятков раз больше людей, чем ожидалось. В Дрездене полиция продлила запланированный ранее маршрут, поскольку улицы не вмещали всех пришедших.

В субботу по всей Германии на улицы с протестами против правых вышли более 300 тысяч человек.

По оценкам организаторов, всего за два дня в демонстрациях приняли участие около 1,4 миллиона человек.

Главным поводом для демонстраций стала встреча ультраправых на одной из вилл на берегу озера в окрестностях Потсдама. Громкое расследование об этой встрече опубликовала на днях медиагруппа correctiv. Участники совещания планировали меры по депортации не только людей без немецкого паспорта, но и граждан Германии иностранного происхождения, которое, по мнению правых, не подходит для того, чтобы называться немцем. Среди участников встречи были представители "Альтернативы для Германии". Лидер этой партии Алис Вайдель утверждает, что ничего не знала о мероприятии. При этом она не осудила принятые на нём решения. Участники совещания, предположительно, хотели провести параллели с печально известной Ванзейской конференцией, которая также проходила на вилле на берегу озера в январе 1942 года. Во время этой конференции высокопоставленных членов руководства нацистской Германии были согласованы пути и средства в рамках плана по уничтожению евреев.