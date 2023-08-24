В ФРГ одобрен проект закона об облегченном получении гражданства

В ФРГ был представлен пакет законопроектов, разработанных коалиционным правительством, в том числе законопроект о модернизации права на получение гражданства.

Главное нововведение этого закона – разрешение сохранять свое прежнее гражданство при получении германского. До сих пор ФРГ относилась к немногим государствам, в которых двойное гражданство было запрещено.

Период проживания в Германии, необходимый для получения гражданства, будет сокращен с восьми до пяти лет. Он может быть сокращен до трех лет, если претендент на гражданство особенно хорошо интегрирован – в совершенстве владеет немецким языком и достиг значительных успехов в работе или в общественной деятельности.

Для получения гражданства необходимо, чтобы претендент был в состоянии обеспечивать себя и свою семью без помощи государства. Исключением из этого правила остаются гастарбайтеры, которые въехали в ФРГ до 1974 года, и так называемые «рабочие по договору», которые были приняты в ГДР до 1990 года. Эти претенденты на гражданство также освобождаются от сдачи интеграционного экзамена и экзамена на знание языка. Приоритетом будут пользоваться семьи с малолетними детьми, если один из родителей имеет полноценную занятость.

Закон также предусматривает автоматическое получение гражданства детьми, родившимися в Германии. При этом дети также могут сохранять гражданство своих родителей, проживающих в Германии более пяти лет вместо ранее положенных восьми и имеющих бессрочное право на ПМЖ.

От претендента на гражданство Германии требуется признание ценностей свободного демократического общества. Антисемитские, расистские или антигуманные действия исключают получение гражданства. Не имеют право на это лица, выказывающие своим поведением презрение к закону о равноправии полов и придерживающиеся принципа многоженства.

При получении гражданства будет проводиться ускоренная цифровая проверка безопасности. При этом круг запрашиваемых органов будет расширен.

Причиной облегчения получения гражданства ФРГ стала насущная необходимость привлечения квалифицированной рабочей силы на германский рынок труда. Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила накануне: «Мы создаем современное право на получение гражданства, которое будет соответствовать нашему многообразному обществу и нашей современной стране. Новое право на получение гражданства – это одна из самых важных реформ правительственной коалиции, состоящей из СДПГ, СвДП и «Зеленых». Я рада тому, что нам удалось провести ее в жизнь».

Около 14 процентов жителей Германии не обладают гражданством ФРГ. Это более 12 миллионов человек. Одна из причин того, что жители не спешат подавать заявление на немецкий паспорт, – нежелание отказываться от своего прежнего гражданства.

Правительство ФРГ исходит из того, что к концу года закон будет ратифицирован обеими палатами парламента - бундестагом и бундесратом.