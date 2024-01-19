Бундестаг одобрил закон об облегченном получении гражданства

В пятницу германский парламент Бундестаг принял проект закона о модернизации права на получение гражданства Германии. Большинство депутатов проголосовали в пользу облегченного получения паспорта ФРГ – 382 голоса «за», 234 «против».

Главным нововведением стало разрешение иметь гражданства других стран при получении германского. Теперь иностранцам не нужно будет отказываться от своего прежнего паспорта.

Сокращены также и сроки для возможности получения гражданства при пребывании на территории ФРГ. Теперь гражданином Германии можно стать через пять лет вместо восьми. При особых достижениях в интеграции в немецкое общество гражданство может быть предоставлено через три года после постоянного проживания на территории Германии. Под подобными «достижениями» подразумеваются хорошее знание немецкого языка, добровольная гражданская активность или незаурядные успехи в школе и профессиональной деятельности.

Претенденты на гражданство должны успешно сдать языковой и страноведческий тесты, а также доказать интеграцию в гражданское общество ФРГ.

Дети родителей с иностранными паспортами, родившиеся в Германии, также теперь смогут автоматически получить гражданство ФРГ через пять лет вместо восьми. При этом отменяется обязанность выбирать между гражданством родителей и гражданством ФРГ.

Условиями предоставления гражданства названо также признание свободного демократического государственного устройства в соответствии с конституцией ФРГ. Претендент на гражданство должен подтвердить, что отрицает антисемитские, расистские и другие противозаконные действия, направленные на унижение достоинства человека. Ведомства, предоставляющие гражданство, будут получать информацию от прокуратур о совершении претендентами подобных преступлений.

Исключается получение гражданства также в случае многоженства или если претендент показывает своим поведением, что он отрицает конституционно закрепленное равноправие мужчины и женщины. При проверке безопасности предусматривается расширение полномочий государственных органов.

Гражданство будет предоставляться только тем лицам, которые зарабатывают на жизнь самостоятельно, поддерживая также членов своей семьи, и не получают социальную помощь или пособие по безработице.

Исключения допускаются для тех, кто в последние два года работал на условии полной занятости минимум 20 месяцев, и для тех, кто живет в одной семье с полностью занятым лицом и одним ребенком. Экономические требования не будут предъявляться также по отношению к так называемым гастарбайтерам и трудящимся по договору, которые до 1974 года въехали в ФРГ или до 1990 в ГДР. Они также не должны будут сдавать тест на гражданство и могут ограничиться доказательством устного владения немецким языком.

Гражданство может быть снова аннулировано в течение десяти лет, если оно получено с помощью мошенничества или предоставления фальшивых данных.

Предполагается, что новые правила должны вступить в силу в апреле. В настоящее время в Германии проживает 12 миллионов человек с иностранным гражданством, из них около 5,3 миллиона живут в стране в течение как минимум десяти лет. Однако часть из них уже имеет двойное гражданство, поскольку оно допустимо для лиц из стран ЕС и Швейцарии, а также не было аннулировано при приеме поздних переселенцев и евреев из стран СНГ.

За принятие закона проголосовали депутаты из фракций СДПГ, партии «Союз 90-х/Зеленые» и СвДП (партий коалиционного правительства), а также многие политики оппозиционного блока ХДС/ХСС. Фракция «Альтернативы для Германии» воздержалась от голосования. Заявление фракции ХДС/ХСС с требованием отказаться от модернизации закона о гражданстве, было отклонено.