В ФРГ заморожены российские активы на сумму 4,8 млрд евро

Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в телеграме призвал чеченцев, участвующих в войне в Украине, убить председателя правительства непризнанной республики Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева. Он обратился и к самому Закаеву, пообещав, что не прекратит его преследовать.

Видеообращение Кадырова адресовано не только чеченцам, воюющим в Украине на стороне России, но и добровольцам, воюющим на стороне Украины. Последним в случае убийства ими Закаева он обещает после возвращения в Чечню свободу и обеспеченную жизнь.

Кадыров записал обращение на чеченском языке. Перевод его фрагмента на русский приводит Кавказ.Реалии: "Закаев в зоне конфликта (на территории Украины – Прим. ред.). Кто найдет его, тот должен его уничтожить – если вы убьете выстрелом этого козла и приедете домой, я вас обеспечу свободой и на всю жизнь будет обеспечены… Любой из вас может вернуться в Чечню только при одном условии, или вы снимете штаны с Закаева или выстрелите ему в лоб."

Это не первый случай, когда Кадыров угрожает Закаеву расправой. В январе 2021 года глава Чечни призывал Закаева вернуться на родину, где Кадыров "посадит его в подвал или убьёт выстрелом в лоб", а в декабре обещал "сжечь в синем пламени". В марте 2021 года в Чечне на Закаева было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании и пропаганде терроризма.

Бывший полевой командир, один из лидеров чеченского сепаратистского движения Ахмед Закаев с 2002 года проживает в Великобритании. Откуда у Кадырова информация о его нахождении в данный момент в Украине, глава Чечни не пояснил.

На стороне вооруженных сил Украины воюют несколько подразделений, сформированных выходцами из Чечни: батальон имени Джохара Дудаева и отряд "Бешеная стая" в составе структуры ВСУ, а также батальон имени Шейха Мансура – на правах добровольческого отряда. В июле военные-чеченцы из состава батальонов, воюющих под флагом Украины, сделали заявление, что готовы начать формирование вооруженного подполья в Чечне против режима Кадырова. Кадыров пообещал заплатить миллион долларов за информацию о местонахождении их командиров.