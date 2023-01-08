В Германии предотвратили теракт с применением отравляющих веществ

Полиция Германии в воскресенье сообщила о задержании жителя земли Северный Рейн-Вестфалия, который обвиняется в подготовке масштабного теракта. По мнению правоохранительных органов, он планировал массовое отравление с применением ядов - цианида и рицина.

Личность подозреваемого не раскрывается; известно, что это 32-летний гражданин Ирана, живший в маленьком городе Кастроп-Рауксель на западе Германии. Заявляется, что он принадлежал к радикальным течениям ислама. Полиция задержала его и еще одного человека, находившегося вместе с ним в квартире. Химическое вещество рицин входит в разряд оружия массового поражения.

По сведениям газеты Bild, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) держало подозреваемого в поле зрения на протяжении нескольких дней. Информация о подготовке теракта поступила к немецким силовикам от «дружественной спецслужбы».