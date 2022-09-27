В Германии прошёл обыск на суперъяхте Алишера Усманова

В Германии прошли обыски на 156-метровой яхте "Дильбар", которая принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову, сообщает Der Spiegel. Его подозревают в отмывании денег, нарушении закона о внешней торговле и неуплате налогов.

В следственных действиях участвовали около 60 человек – члены специальной комиссии "Украина", среди них – следователи Федерального ведомства уголовной полиции и налоговые следователи из земли Северный Рейн-Вестфалия.

Яхта "Дильбар", купленная Усмановым в 2016 году за 600 млн долларов, сейчас находится в городе Бремен. Она была конфискована властями Гамбурга ещё в марте 2022 года.

Ранее немецкая полиция также провела обыски на нескольких объектах недвижимости Алишера Усманова, в том числе – на его вилле на озере Тегернзее в Баварии. Там были изъяты документы, а также четыре яйца фирмы Фаберже. Точную их стоимость установить сложно из-за редкости, однако в 2007 году Ротшильдовское яйцо, сделанное в начале прошлого века, было продано за 12,5 миллиона евро.