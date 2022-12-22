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В Германии сотрудник внешней разведки арестован за шпионаж в пользу России
Cотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Л. арестован по подозрению в государственной измене. Его подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом стало известно 22 декабря, ордер на его арест был выдан 16 декабря.
Как утверждается, подозреваемый передал в этом году одной из российских спецслужб сведения, содержащие государственную тайну. Дома и на рабочем месте арестованного прошли обыски, кроме того, обысканы два офиса разведслужбы в Берлине и Пуллахе, и дом и работа еще одного, неназванного человека, передает DW.
О ситуации доложено канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Сообщается, что о возможном преступлении стало известно из разведывательных материлов, информация подтвердилась в ходе служебной проверки.
Федеральная разведывательная служба не сообщила подробности обвинения, отметив необходимость «сдержанности и конфиденциальности». Глава службы Бруно Каль распространил заявление, в котором сказано, что Россия «отличается беспринципностью и готовностью к насилию», поэтому обнародование деталей случившегося может «дать противнику преимущество».
Последний случай раскрытия двойного агента в Германии произошел в 2014 году. Тогда сотрудника спецслужб арестовали за передачу информации американской разведке. Он был осужден на восемь лет в 2016 году.
Другие новости дня
Белый дом: Северная Корея поставила ракеты для «ЧВК Вагнера»
Северная Корея поставила оружие для российской частной военной компании «Вагнер», чтобы помочь ей укрепить свои позиции в Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Речь идет о противотанковых ракетах и противоракетах.
По оценкам Белого дома, в боевых действиях на территории Украины участвуют на данный момент около 50 тысяч наемников «ЧВК Вагнера», из них около 40 тысяч - это завербованные на войну российские заключенные. Кирби при этом считает, что количество оружия, которое поставляет им Северная Корея, не изменит динамику войны. Также он пообещал, что в ближайшие недели против «ЧВК Вагнера» и компаний, которые с ней сотрудничают, будут введены новые санкции.
Ранее в Белом доме заявляли, что Пхеньян тайно поставляет России большое количество артиллерийских снарядов. Власти Северной Кореи это отрицают.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является приближенный к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
В Херсонской области убит назначенный Россией глава посёлка
В городе Каховка в контролируемой Россией части Херсонской области Украины в результате подрыва автомобиля умер назначенный властями РФ глава администрации поселка Любимовка Каховского района Андрей Штепа. Об этом сообщили российские государственные информагентства.
В автомобиле находился еще один человек, по предварительным данным, водитель или охранник чиновника. Он тоже погиб. Ответственности за случившееся на себя никто не взял. Ассоциирующийся с «ЧВК Вагнера» телеграм-канал Grey Zone, утверждает, что управляемый подрыв устроила диверсионная группа украинской армии, доказательств этому не приводится.
56-летний Штепа был назначен на должность российского главы Любимовки в июле. Его биография неизвестна. Украинский Центр журналистских расследований рассказывает, что чиновник баллотировался на пост главы соседней Васильевки и «всегда был в оппозиции» сельского головы.
- На контролируемых Россией территориях Украины регулярно происходят покушения на назначенных Москвой чиновников, многие из них были убиты. Россия обвиняет в этом Украины, Киев официально на себя ответственности не берет.
- Только в Херсонской области были убиты перешедший на сторону России депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев, пророссийский блогер Валерий Кулешов, помощник российского главы региона Павел Слободчиков. В июне был ранен взрывом российский глава тюремной системы Херсонской области Евгений Соболев, в декабре - российский первый вице-губернатор области Виталий Булюк.
Суд по вопросу об отсрочке приговора Михаилу Саакашвили продолжится 29 декабря
Суд по вопросу об отсрочке приговора бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили продолжится 29 декабря в 11:00, пишет Общественный вещатель.
Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что состояние здоровья Саакашвили крайне тяжелое, и он обратился к суду с ходатайством проводить заседания ежедневно. Однако судья отметил, что ежедневно назначать процесс невозможно.
«Сегодня мы целый день посвятили допросу одного свидетеля, а другие дела, которые я запланировал на сегодня, я отложил. Каждый день назначать прием физически невозможно. Нет строго определенных сроков рассмотрения ходатайства, здесь мы не ограничены, а также следует учитывать, что этот материал и такое количество свидетелей требуют нескольких заседаний», - сказал судья.
29 декабря суд возобновится с допроса свидетелей.
- Саакашвили накануне исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Сейчас у него лишь гражданство Украины. Саакашвили – глава Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение – незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порть Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
WP: в Вашингтоне обсуждаются три модели завершения войны в Украине
У администрации Соединённых Штатов есть три различные модели того, как могло бы выглядеть завершение российско-украинской войны, и у каждой из этих моделей есть сторонники в администрации президента Джо Байдена. Об этом пишет Washington Post в статье, посвящённой обсуждениям, которые сейчас идут в Белом доме на фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского.
Сторонники всех трёх моделей поддерживают Украину в войне с Россией, однако у них разные мнения относительно уступок, на которые теоретически мог бы пойти Киев. Как сказал WP один из источников издания, не названный по имени высокопоставленный представитель администрации, официальной позицией Вашингтона остаётся то, что решения о переговорах с Россией и возможной позиции на них должна принимать сама Украина, а не Соединённые Штаты. Тем не менее США могут донести своё мнение до Киева.
Первая из моделей фактически соответствует мирному плану, предложенному президентом Зеленским, и предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, включая Крым, аннексированный в 2014 году. Вторая модель предусматривает отвод российских войск на позиции к 24 февраля – день начала широкомасштабного вторжения, что оставило бы под российским контролем Крым и часть Донбасса. Третья модель предусматривает переход под контроль Украины всей территории Донецкой и Луганской областей, как и других оккупированных районов, но не Крыма. Предполагается, что в этом случае вопрос Крыма и, возможно, части Донбасса решался бы на переговорах.
Зеленский неоднократно заявлял, что последние два предложения для Украины неприемлемы. Однако, как пишет Washingon Post, на встрече с Зеленским в Белом доме в среду Байден всё же поднял тему возможных условий начала мирных переговоров. Источник издания подчеркнул, что речь шла о сугубо теоретическом разговоре, поскольку сама Россия пока не заявляла о готовности отводить войска даже на линию 24 февраля. Официально Кремль считает Крым и 4 аннексированные в октябре украинские области частью территории России (при этом полностью российские войска контролируют только Крым, территории остальных областей – лишь частично).
В статье также отмечается, что Соединённые Штаты в данный момент не готовы удовлетворить все запросы Украины, касающиеся поставок тяжёлых вооружений и дальнобойных ракет. О том же накануне на пресс-конференции с Зеленским сказал и Байден, отметив, что нельзя ставить под угрозу единство НАТО и рисковать войной Североатлантического союза с Россией. В то же время США согласились поставить Украине комплекс ПВО «Пэтриот», что ещё недавно представлялось маловероятным.
Зеленский накануне прибыл в США с первым визитом после начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину. После встречи с Байденом он выступил в Конгрессе.
Бизнесмен Рубен Варданян лишён российского гражданства
Владимир Путин своим указом лишил российского гражданства миллиардера Рубена Варданяна, который осенью переехал в Нагорный Карабах и стал премьером этой самопровозглашёной республики.
Президент России удовлетворил прошение самого Варданяна о выходе из гражданства. Тем же указом Путин удовлетворил просьбы о выходе из гражданства России еще пяти человек, в том числе бизнесмена Константина Сидорова, который работает в Великобритании и известен по работе в IT-компаниях Inline Technology Group, RRC Group и других, передаёт «Коммерсантъ».
О намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах Рубен Варданян сообщил в сентябре.
«Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», – заявил он тогда. Переезд бизнесмен объяснил желанием поддержать местных жителей, переживших, по его словам, две войны и находящихся в очень тяжелом психологическом состоянии. Правительство Карабаха Варданян возглавил в первых числах ноября.
Еще до отказа от российского гражданства, в 2021 году, Варданян в интервью РБК рассказывал о намерении начать политическую карьеру в Армении.
Рубен Варданян возглавляет инвестиционную компанию «Варданян, Бройтман и партнеры», среди прочего он также является сооснователем Московской школы управления «Сколково». Forbes оценивает состояние Варданяна в один миллиард долларов. Он находился на 116-м месте в рейтинге российских миллиардеров. Перед переездом в Карабах бизнесмен передал все свои активы в России под управление партнеров, пишет РБК.
Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября прошлого года Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. В результате Баку вернул под контроль все районы вокруг Карабаха и часть территории республики, которую не признаёт ни одно государство мира.
Николай Патрушев принял секретаря югоосетинского Совбеза
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с секретарем Совбеза самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолием Плиевым.
Как пишет РИА Новости, на встрече, в частности, был подписан план сотрудничества аппаратов Совбезов РФ и Южной Осетии на 2023-2024 годы.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата российского Совбеза Евгений Аношин, стороны также «обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес».
Захарова: МУС выдал ордера на арест за «мифические притеснения грузин»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года.
По словам Захаровой, «ангажированная направленность деятельности суда давно известна». Она указала, что 14 лет назад конфликт развязал «агрессивный режим Михаила Саакашвили».
«За 14 лет работы следователи МУС, не разбирающиеся в специфике региона, но послушно выполняющие политический «заказ» западных покровителей суда, перевернули ситуацию с ног на голову и цинично выставили потерпевшую сторону в данном конфликте в качестве виновной. Были проигнорированы и объемные материалы российских следственных органов, в свое время переданные прокуратуре, и тома с жалобами мирных жителей, ставших жертвами грузинского нападения», – заявила Захарова.
По её словам, ордеры на арест трех югоосетинских граждан, имеющих также российское гражданство, выданы за «мифические притеснения этнических грузин».
«При этом МУС отказывается от дальнейшего расследования, то есть такие очевидные преступления, как варварские бомбежки грузинскими войсками мирного Цхинвала и нападение на миротворцев, гаагское правосудие не интересуют. Прокурора МУС не волнуют и преступления американцев в Афганистане, о чем он открыто заявляет. Видимо, боится очередных американских санкций, которые в свое время были введены в отношении его предшественницы. Не сомневаемся также в том, что МУС никогда не займется недавно обнародованными в СМИ преступлениями в этой стране вооруженных сил Великобритании. Безнаказанными остаются преступления соотечественников К. Хана в Ираке», – отметила Захарова.
В МИД РФ заявили, что удостоверились в правильности выбора в пользу отзыва подписи под Римским статутом МУС.
«Никакого доверия к созданной на его основе структуре у нас не осталось, ничего общего с правосудием она не имеет. Напоминаем, что Россия не сотрудничает с МУС, действия этого органа в отношении граждан нашей страны являются юридически ничтожными», – добавила Захарова.
Прокурор Международного уголовного суда (МУС; International Criminal Court – ICC) Карим Асад Ахмад Хан 16 декабря объявил о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года.
Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников. Речь идёт о Михаиле Миндзаеве (в 2005-2008 годах – глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия), Гамлете Гучмазове (в 2008 году – начальник следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давиде Санакоеве (в 2008-м – уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, ныне – депутат, бывший кандидат в президенты). Кроме того, было указано на участие в военных преступлениях ныне покойного Вячеслава Борисова – генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации и заместителя командующего Воздушно-десантными войсками на момент событий.
Карим Асад Ахмад Хан указал, что работа Международного уголовного суда в Грузии «далека от завершения». Теперь усилия будут направлены на «обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых был выдан ордер на арест».
- Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства после запроса прокурора Фату Бенсуды дала согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены грузинской, югоосетинской и российскими сторонами перед, во время и после военных действий – в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года. Британский адвокат Карим Асад Ахмад Хан принес присягу в качестве нового прокурора Международного уголовного суда в июне 2021 года.
- В марте текущего года стало известно, что выявлены предположительные факты незаконного заключения под стражу, жестокого обращения, захвата заложников и последующего незаконному перемещения гражданских лиц из числа этнических грузин. В суде считают, что Михаил Миндзаев «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года»; Гамлет Гучмазов «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года»; Давид Санакоев «предположительно несет ответственность за военные преступления (взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
- Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные на территории государств – участников Римского статута (Грузия входит в их число) вне зависимости от гражданской принадлежности совершавших их лиц. С точки зрения международного права, Южная Осетия является частью территории Грузии, указывает Human Rights Watch. Это означает, что юрисдикция МУС распространяется на преступления в Южной Осетии, ответственность за которые несут российские граждане, хотя Россия и не является участником Римского статута.
- Решения Международного уголовного суда (МУС) на территории Южной Осетии нелегитимны и не будут иметь никакой перспективы, заявили в МИД самопровозглашенной республики.
У Саакашвили быстро прогрессирующая деменция – американский врач
У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом на заседании Тбилисского городского суда заявил американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит, отвечая на вопрос адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе.
«У Михаила Саакашвили серьезные проблемы с памятью. Как и все больные деменцией, он хорошо помнит свое прошлое, детство, юность, карьеру, но у него ужасная память на текущие события. Точнее, у него проблемы с усвоением новой информации. У него была способность к быстрому мышлению, но сейчас его мышление замедлено, иногда он растерян», – сказал Голдсмит.
Специалист исключил, что Саакашвили занимается симуляцией.
«Его следует перевести в клинику соответствующей квалификации на Западе, чтобы оценить другие сопутствующие заболевания и назначить соответствующее лечение… Если его немедленно не переведут в зарубежную западную клинику третьего уровня, его состояние может серьезно и необратимо ухудшиться. Он просто может умереть», — сказал врач.
- Саакашвили накануне исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Сейчас у него лишь гражданство Украины. Саакашвили – глава Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение – незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порть Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
Кобахидзе посоветовал лидеру Молдовы «заняться своим заключенным экс-президентом»
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе посоветовал лидеру Молдовы Майе Санду «заняться своим заключенным экс-президентом».
Таким образом грузинский политик прокомментировал заявления Санду с призывом отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу.
«У самой Санду есть заключенный президент. Если не ошибаюсь, это – шестой президент Молдовы. Хочу напомнить об этом госпоже Санду», – сказал Кобахидзе.
Отметим, что пророссийский политик Игорь Додон, о котором говорил Кобахидзе – пятый президент Молдовы. Он был задержан 24 мая текущего года. Додону предъявили обвинения в пассивной коррупции, получении финансирования от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене. Однако в ноябре Высшая судебная палата Молдовы приняла решение освободить Додона из-под домашнего ареста.
Президент Молдовы в декабре уже дважды выразила обеспокоенность за жизнь Саакашвили. На этот раз она поддержала призыв президента Украины Владимира Зеленского.
«Мы обеспокоены опасными для жизни осложнениями, связанными с условиями содержания под стражей. Молдова присоединяется к призыву Владимира Зеленского к правительству Грузии разрешить бывшему президенту выехать за границу на лечение для сохранения его здоровья», — написала Санду в Twitter.
- Саакашвили накануне исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Сейчас у него лишь гражданство Украины. Саакашвили – глава Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение – незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порть Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
Нетаньяху сообщил президенту Израиля о формировании правительства
Вступающий в должность премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента страны Исхака Герцога о формировании нового правительства. Это произошло в среду вечером, незадолго до истечения срока, отведённого для создания правящей коалиции.
Ранее уже длительное время занимавший пост главы правительства, лидер «Ликуда» Нетаньяху возглавляет блок правых религиозных партий, победивший на выборах в ноябре. Предложенный им состав кабинета может стать первым в истории Израиля правящим альянсом, включающим представителей политических сил из крайне правого спектра.
Парламентские выборы этой осенью стали уже пятыми в стране за последние четыре года. «Ликуд» оказалась лидером голосования, получив 32 места. Этого, впрочем, недостаточно для большинства в Кнессете в 61 мандат. В связи с этим Нетаньяху начал переговоры с возможными партнёрами по коалиции.
Предполагалось, что последней датой вступления Нетаньяху в должность премьера будет 2 января. Однако, по сообщениям израильских СМИ, новая коалиция попытается привести к присяге правительство уже в этом году, пишет «Немецкая волна».
Сегодня же в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. Они обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.
«Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся», — говорится в сообщении.
Тело погибшего в Украине грузинского бойца доставили на родину
В Грузию доставили тело погибшего в Украине грузинского бойца Михаила Тевдорадзе. В тбилисском аэропорту гроб с телом военного встречали его родные и близкие, политики и гражданские активисты.
45-летний Михаил Тевдорадзе отправился воевать в Украину вскоре после начала войны. Несколько дней назад он погиб во время боя под Бахмутом. Вместе с ним погиб Серго Лисих, были ранены еще трое грузинских бойцов.
По информации соратников бойца, Тевдорадзе, предположительно, погиб от пули снайпера. Тело бойца перевезли в его родной дом в селе Парцханаканеби на западе Грузии.
С начала российского вторжения в Украине погибли 36 грузинских бойцов, воевавших на стороне ВСУ.
Совбез ООН согласовал первую за десятилетия резолюцию по Мьянме
Совет Безопасности ООН одобрил первую за более чем 70 лет резолюцию по Мьянме, потребовав от правящей в этой стране военной хунты положить конец насилию, а также призвав освободить всех политзаключённых, в том числе свергнутую главу правительства Аун Сан Су Чжи.
Мьянма пребывает в кризисе с тех пор, как армия захватила власть и сместила избранное правительство Су Чжи 1 февраля 2021 года. Она и другие чиновники были задержаны и помещены под стражу. События вызвали крупные демократические протесты, которые хунта жёстко подавляла.
«Сегодня мы твёрдо дали понять военным в Мьянме, что рассчитываем на полное выполнение резолюции. У них не должно быть сомнений», – заявила в среду постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд.
Члены Совбеза долго не могли согласовать подход к разрешению ситуации в Мьянме: против строгих мер выступали Китай и Россия, имеющие право вето. Представители обеих этих стран от голосования в среду воздержались, все остальные 12 государств-членов резолюцию поддержали.
Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, в частности, что Москва не рассматривает ситуацию в Мьянме как угрозу международному миру и безопасности, а потому не считает, что вопрос должен рассматриваться Советом Безопасности ООН.
Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал принятие документа, назвав его «важным шагом со стороны Совбеза ООН в связи с кризисом в Мьянме и на пути к тому, чтобы остановить репрессии и насилие в отношении граждан».
До сих пор Совбез ООН согласовывал лишь официальные заявления по Мьянме, где армия в 2017 году была причастна также к преследованиям мусульманской народности рохинджа, что США назвали геноцидом.
Нынешний посол Мьянмы в ООН, сохраняющий должность как представитель правительства Су Чжи, сказал, что в тексте принятой резолюции есть «положительные моменты», но в целом сторонники свергнутого руководства предпочли бы более жёсткие формулировки. Как отмечает Reuters, изначальный текст резолюции, содержание которого агентству известно, включало упоминание возможности санкций и запрета на поставки в Мьянму оружия, но впоследствии эти формулировки были удалены.
Мьянма, также известная как Бирма, находилась под властью военных до 2011 года, когда в стране начались демократические перемены под руководством Су Чжи. После ареста в начале февраля она призвала сторонников сопротивляться перевороту и не допустить возвращения диктатуры. 15 лет в течение 1988—2010 годов Су Чжи провела под домашним арестом по разным обвинениям.
С марта AP обнаружило более 10 тысяч новых могил в Мариуполе
Журналисты Associated Press обнаружили в Мариуполе не менее 10,3 тысячи могил, появившихся в городе после российского вторжения в Украину. В каждой из них может быть несколько тел.
В своём расследовании журналисты использовали спутниковые снимки, сотни видео с беспилотников и с земли, а также интервью с 30 мариупольцами, 13 из которых остаются в городе. Три судебных археолога с опытом изучения массовых захоронений для расследования военных преступлений подтвердили, что анализ адекватен реальности в нынешних условиях.
Больше всего – около 8,5 тысяч – новых могил появилось на Старокрымском кладбище на окраине Мариуполя, причём под каждым курганом может быть множество тел, отмечают журналисты. На кладбищах в близлежащих сёлах Мангуш и Виноградное с начала марта также появились массовые захоронения.
Могилы видны как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами, на которых есть имена и даты. Но чаще возле могил обнаруживались маленькие таблички с написанными от руки цифрами. У некоторых насыпей их было несколько, что может указывать на количество захороненных в них тел.
Кроме того, в Мариуполе есть три траншейных захоронения, в том числе одно, созданное самими украинцами в начале осады города. Также у журналистов есть видео, на которых российские военные используют тяжёлую технику для рытья длинных траншей, которые затем были засыпаны.
На основе разговоров с мариупольцами журналисты полагают, что тысячи тел даже не попали на кладбища. Каждый из тридцати респондентов знает кого-то, кто погиб во время российской осады Мариуполя.
Лидия Ерашова видела, как её пятилетний сын Артём и семилетняя племянница Ангелина погибли под обстрелом в марте. Родственники похоронили их в самодельной могиле во дворе и бежали из Мариуполя. Когда они вернулись в июле, чтобы перезахоронить детей, они узнали, что их тела уже выкопали и отвезли на склад. После опознания родственники похоронили их на Старокрымском кладбище. Сейчас Ерашова находится в Канаде.
В конце мая, когда Мариуполь захватили российские военные, украинские власти города заявили, что за время осады погибли не менее 25 тысяч человек. Респонденты Associated Press, ссылаясь на работников, документирующих сбор тел с улиц для российских властей, говорят, что число погибших как минимум в три раза больше.
- Мариуполь был взят российскими войсками в мае 2022 года после почти трёх месяцев ожесточённых боёв. За это время в городе была разрушена значительная часть домов и других объектов. Точное число погибших неизвестно – оценки варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч.
- Украина и международные правозащитные организации обвиняют Россию в многочисленных совершённых в Мариуполе военных преступлениях. Среди них – обстрел роддома и удар по Драматическому театру, где укрывались люди. Минобороны России называет эти обвинения фейками.
Никол Пашинян: Россия фактически не выполняет обязательства
Глава правительства Армении Никол Пашинян подверг критике российских военнослужащих, размещённых в Нагорном Карабахе. Он обвинил их в бездействии после фактической блокады азербайджанскими активистами единственной дороги, соединяющей Армению с самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республикой.
Так называемый Лачинский коридор остаётся заблокированным с прошлой недели. Акцию протеста на дороге проводит группа азербайджанских активистов, которые протестуют против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями самопровозглашённой республики природных ресурсов. Российские военные следят за ситуацией, однако не принимают никаких силовых мер.
Как заявил в четверг Пашинян на заседании правительства Армении, сложившаяся ситуация привела к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе.
Назвав действия Азербайджана в Лачинском коридоре незаконными, премьер-министр Армении раскритиковал и Россию, подчеркнув, что Москва фактически также не выполняет свои обязательства, – сообщает Радио Азатутюн (Армянская служба Радио Свобода).
По его словам, трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года предусматривает, что Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев.
«Этот пункт сегодня фактически не работает. Де-факто получается, что российский миротворческий контингент не выполняет взятое на себя в рамках трехстороннего заявления обязательство держать Лачинский коридор под контролем», – заявил Пашинян.
Российской реакции на это заявление пока нет. Власти Азербайджана заявляют, что блокады коридора нет, и активисты готовы пропускать машины с гуманитарными грузами.
Ранее на саммите ОДКБ в Ереване Пашинян отказался подписывать совместное заявление, заявив, что страны-союзники Армении, в том числе Россия, должны оказывать большую поддержку Еревану в его противостоянии с Азербайджаном.
Осенью 2020 года азербайджанские войска в ходе боевых действий вернули под свой контроль значительные территории в Нагорном Карабахе и по его периметру, с 1990-х бывшие под контролем этнических армян. По соглашению о перемирии, достигнутому при посредничестве Москвы, в регионе были размещены российские миротворческие силы.
Премьер Грузии обсудил в Саудовской Аравии экономическое сотрудничество
В правительстве Грузии охарактеризовали как «тесные и дружеские» отношения между Тбилиси и Эр-Риядом по итогам визита в Саудовскую Аравию премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Глава правительства Грузии обсудил возможности сотрудничества с премьер-министром и наследником престола Мухаммедом ибн Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в итоговом пресс-релизе отмечается, что стороны говорили не только о двусторонних отношениях, но и обменялись мнениями по актуальным региональным и международным событиям.
Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере, для чего будут диверсифицированы направления торговли, увеличены совместные инвестиции и использованы возможности интеграции и капиталовложений. Приоритетные направления: энергетика, сельское хозяйство, транспорт, туризм, горно-добывающая промышленность.
Грузия и Саудовская Аравия подтвердили создание совместного делового совета, который будет содействовать развитию бизнес-контактов.
Гарибашвили отметил роль Королевства Саудовская Аравия в обеспечении баланса и стабильности на мировых рынках нефти, и также приветствовал «Зеленую инициативу Саудовской Аравии».
Участники встречи договорились продолжать взаимную поддержку и координацию в международных организациях, включая МВФ и Всемирный банк.
По Украине премьеры Грузии и Саудовской Аравии высказались за переговоры.
«В вопросе украинско-российского кризиса стороны подчеркивают важность мирного разрешения спора и необходимость снижения эскалации ситуации всеми возможными способами и средствами, что будет способствовать восстановлению безопасности и стабильности, при уменьшении негативных последствий указанного кризиса», — говорится в сообщении по итогам встречи.
Кроме того, премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, что Грузия поддержит кандидатуру Эр-Рияда на проведение World Expo 2030. Саудовская Аравия предлагает провести главную мировую выставку под девизом «Эра перемен: движение нашей планеты в будущее».
На статус столицы World Expo 2030 также претендуют Пусан (Южная Корея), Рим (Италия) и Одесса (Украина). В ноябре Владимир Зеленский выразил уверенность, что к 2030 году война будет в прошлом, Украина восстановится, и в Одессе можно будет увидеть, «на что способно человечество, когда все народы сотрудничают ради мира, безопасности и развития».
Михаил Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с третьей попытки дистанционно подключился к заседанию Тбилисского городского суда, на котором обсудили ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и его освобождении по состоянию здоровья. Ранее процесс дважды откладывался – в Пенитенциарной службе заявляли, что не могли обеспечить онлайн-включение на судебном заседании из-за технических проблем.
На сегодняшнем заседании Саакашвили выступить не смог. Он начал говорить на украинском, после чего судья Георгий Аревадзе прервал его.
«Батоно Михеил, вы гражданин Украины, но говорите по-грузински, судопроизводство ведется на грузинском языке, поэтому вы должны обращаться к нам на грузинском языке. Я не знаю украинского языка», – обратился к Саакашвили судья.
После этого из зала заседания удалили сторонницу Саакашвили, которая выразила недовольство из-за действий судьи.
Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе также предложил суду, чтобы Саакашвили поднял майку и показал торс, на котором, по его словам, видны повреждения, однако судья заявил, что в этом нет необходимости.
По решению судьи Георгия Аревадзе Михаила Саакашвили временно отключили от заседания, после чего адвокаты сказали, что он плохо себя чувствует и на данном этапе не сможет принять участие в заседании.
- Саакашвили накануне исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Сейчас у него лишь гражданство Украины. Саакашвили – глава Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение – незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порть Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
Самолёт Медведева десять раз летал за границу за два последних месяца
Самолёт, которым пользуется заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за последние два месяца совершил десять международных перелётов, три из них - в столицу Катара Доху, где с середины ноября проходил чемпионат мира по футболу, два - в столицу Непала Катманду, и один - последний, 20 декабря - в крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов Дубаи. Об этом сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на данные сервиса Flightradar, отслеживающего авиарейсы по всему миру.
Кроме того, бизнес-джет Bombardier Global Express 5000 с номером RA-67226, который официально зарегистрирован на супругу Медведева Светлану, побывал в столице Ирана Тегеране и турецком Стамбуле. В отличие от пребывания в Дохе, сообщения о визитах Дмитрия Медведева в эти города не публиковались.
В среду появилась информация о визите Медведева в Китай, где он встретился с главой страны Си Цзиньпином. Многие СМИ охарактеризовали эту поездку зампреда Совета безопасности России как неожиданный визит. По его итогам китайское информационное государственное агентство "Синьхуа" сообщило, что председатель КНР "выразил надежду, что обе стороны украинского конфликта проявят сдержанность и решат проблемы политическим путём".
"Вёрстка" отмечает, что при этом президент России Владимир Путин, в отличие от Дмитрия Медведева, с конца октября посещал только страны ближнего зарубежья - Беларусь, Кыргызстан и Армению. После российского вторжения в Украину Путин только раз выезжал за пределы стран СНГ - в Иран.
Документальный фильм «Навальный» вошёл в шорт-лист премии «Оскар»
Документальный фильм «Навальный», снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром, вошёл в шорт-лист кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». Отмечается, что на данный момент в списке претендентов на главный приз – 15 документальных лент. Церемония вручения премии «Оскар» намечена на 12 марта 2023 года.
Премьера фильма «Навальный» состоялась в январе 2022 года. Картина повествует о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест политика по возвращению в Москву.
В конце января документальная лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино Sundance. Позже показ фильма «Навальный» состоялся на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max. В России ленту не показывали.
- В августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен в Томске. Долгое время он находился в коме. Соратникам оппозиционера удалось вывезти его на лечение в Германию, где врачи подняли Навального на ноги, а эксперты Бундесвера, специалисты лабораторий во Франции и Швеции обнаружили в его анализах яд из группы «Новичок», который производится только в России. США, Великобритания и страны ЕС потребовали от российских властей провести тщательное расследование отравления Навального, однако уголовное дело в России заведено не было.
- Позже несколько международных изданий выпустили расследование, согласно которому Навальный был отравлен группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам оппозиционер обнародовал в интернете запись своей беседы с человеком, который идентифицирован в расследовании как сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев. Из его разговора с Навальным следует, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, которое находилось в номере томской гостиницы, где Навальный остановился. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованной.
- В январе прошлого года оппозиционер вернулся в Москву и сразу же был арестован, а затем отправлен на длительный срок в колонию. Российские власти возбудили против Навального несколько уголовных дел, обвинив его, в том числе, в терроризме и экстремизме. По совокупности обвинений политик может провести в местах лишения свободы около 30 лет.
Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США
В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Конгрессе Соединенных Штатов, поблагодарив американцев за масштабную помощь своей стране в отражении российской агрессии, и заявив, что в будущем году наступит «поворотный момент» в военном конфликте. Ранее президент Украины провел переговоры в Белом доме с президентом США.
Украина выстояла благодаря мужеству украинцев поддержке американцев и она одержит победу, провозгласил c трибуны Палаты представителей президент Украины, выступая на совместном заседании обеих палат Конгресса.
«Украина жива и сражается... Российская тирания потеряла контроль над нами», – заявил президент Украины под аплодисменты американских законодателей. Владимир Зеленский поблагодарил конгрессменов и «каждого американца» за финансовую поддержку Украины, которая, по его словам, является «не пожертвованием, а инвестициями во всеобщую безопасность».
В своем выступлении президент Зеленский говорил об отражении российской агрессии как о борьбе украинцев за всеобщую безопасность. Россия «ударит по вашим союзникам», если мы ее не остановим, предупредил американских законодателей Владимир Зеленский. Эту битву, по его словам, нельзя отложить, в ней необходимо одержать верх. Он предположил, что в следующем году в военном конфликте наступит поворотный момент: «Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности».
Поблагодарив американцев за военную помощь, Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с просьбой: «Вы нам дали артиллерию, но этого недостаточно». Он заверил аудиторию, что украинские солдаты способны овладеть американской техникой, в том числе, управлением американскими танками и самолетами.
В заключение выступления президент Украины передал спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг с автографами украинских солдат, находящихся на передовой линии обороны в Бахмуте.
В Донецке в результате обстрела ранен экс-глава «Роскосмоса» Рогозин
В среду вечером в аннексированном Донецке под обстрел попало здание, в котором находились среди прочих экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и председатель так называемой ДНР Виталий Хоценко. Оба ранены – травмы их жизни не угрожают.
«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошёл выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей», – написал Рогозин. По словам врачей, осколок из его позвоночника извлечь не получится. Информацию о ранении Хоценко подтвердила его пресс-секретарь.
По неподтверждённой пока информации, в результате обстрела погиб охранник Хоценко, ещё как минимум пятеро ранены.
По словам Рогозина, «это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке» в гостинице, в которой они с коллегами жили последнее время. По мнению Рогозина, «кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились». Бывший чиновник добавил, что за восемь лет эту гостиницу ни разу не обстреливали.
До официальной версии издание «База» утверждало, что под обстрел в Донецке попало кафе, в котором Рогозин праздновал свой 59-й день рождения, и опубликовало соответствующее видео.
- Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, руководивший госкорпорацией с мая 2018-го года, был уволен в июле 2022 года. Осенью Рогозин заявил, что отправляется в зону «специальной военной операции», где будет возглавлять некую экспертную группу, цель которой – оказание военно-технической помощи подразделениям российской армии.
В Белом доме прошла встреча Байдена и Зеленского
В Белом доме в Вашингтоне в среду прошла встреча президентов США и Украины - первая личная встреча после российского широкомасштабного вторжения в Украину. Джо Байден приветствовал Владимира Зеленского у входа в резиденцию президента США.
В начале встречи в Овальном кабинете Байден заявил, что американский народ «с гордостью» поддерживает Украину и разделяет ее стремление к «справедливому миру». Президент США осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины, отметив, что Россия пытается «использовать зиму как оружие». Он отметил, что украинский народ продолжает «вдохновлять мир».
Зеленский назвал большой честью то, что он был приглашён в Белый дом, и поблагодарил президента США, Конгресс и американцев за помощь Украине.
После завершения переговоров президенты провели совместную пресс-конференцию. Трансляцию вёл телеканал «Настоящее Время».
Байден на пресс-конференции напомнил о том, что война продолжается уже более 300 дней. Он вновь упомянул об упорном сопротивлении украинского народа перед лицом российской агрессии и подчеркнул, что Соединённые Штаты поддерживают его борьбу за свободу - напомнив о наложенных на Россию санкциях и о поставках оружия и военной техники Украине, а также о финансовой поддержке. Он отметил, что, поддерживая Украину, США и их союзники поддерживают свободу, демократию и фундаментальные принципы международного права. По словам Байдена, российский президент Владимир Путин пока не демонстрирует стремления к миру. Президент США рассказал о новом пакете военной помощи Украине, включая системы ПВО «Пэтриот».
Зеленский на пресс-конференции назвал встречу «исторической», отметив, что за 300 дней войны Соединённые Штаты стали настоящими партнёрами и союзниками Украины. Зеленский также обратил особое внимание на предстоящие поставки систем «Пэтриот». Президент Украины также заявил, что обсуждались «стратегические» вопросы, связанные с планами на будущий год, помощь гражданскому населению Украины, а также привлечение к ответственности виновных в агрессии.
Зеленский также по-английски обратился к американскому народу. Он пожелал ему мира и заявил о своей убеждённости в общей победе над «тиранией».
Обоим президентам также задали вопрос о том, что они будут считать справедливым миром. Зеленский ответил, что Украина не согласна ни на какие компромиссы по вопросу о территориальной целостности и возмещении ущерба, причинённого войной. Байден ответил, что их взгляды во многом совпадают, и отметил, что мир должен быть заключён на условиях, на которые будет согласна Украина, а ключ этому – в её победах на поле боя. Он также заявил, что Владимир Путин «провалился» и не достиг успеха в достижении своих целей. При этом Байден отметил, что США не могут поставить Украине все запрашиваемые ею виды оружия, поскольку это могут не одобрить часть союзников по НАТО, а кроме того, необходимо избегать прямой конфронтации с Россией.
На вопрос о том, какое сообщение он хочет передать Путину, Зеленский сказал, что это Путин сейчас должен думать о том, какие сообщения он передаст миру, а сейчас он исключил себя из круга цивилизованных людей.
После встречи с Байденом Зеленский выступил в Конгрессе США на совместном заседании палат.
Зеленский прилетел в Соединённые Штаты около 20 часов по московскому времени в среду. Он летел на борту самолёта американских Вооружённых сил. В телеграм-канале президента Украины опубликованы кадры его прибытия в Вашингтон.
О визите украинского президента стало известно менее суток назад. Это первая зарубежная поездка Зеленского после широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале.
Как написал в твиттере Байден, у двух президентов много тем для обсуждения. Зеленский в качестве основных целей поездки назвал усиление оборонительных возможностей Украины.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что в повестке дня переговоров будут находиться вопросы дипломатии и оборонного потенциала. Также, по словам Кирби, Байден намерен обсудить с Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должна завершиться война в Украине. Он отметил, что такое обсуждение необходимо с «вхождением в новую фазу войны». Зеленский неоднократно настаивал на том, что территориальная целостность Украины по итогам войны должна быть восстановлена.
Визит украинского президента проходит в тот момент, когда американские законодатели собираются голосовать по пакету госрасходов на следующий год. Проект предусматривает выделение около 45 миллиардов долларов на оказание чрезвычайной помощи Украине, – отмечает "Голос Америки".
В среду – независимо от обсуждений в Конгрессе – Министерство обороны США объявило об очередном крупном пакете военной помощи, в который впервые будет входить система ПВО «Пэтриот» для Украины.
Владимир Зеленский продолжает призывать Запад поставлять Киеву более современное оружие, начиная от современных боевых танков и ракет и заканчивая системами противоракетной обороны.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поездка Зеленского и его личные переговоры с президентом Джо Байденом дадут возможность разъяснить реальную ситуацию в Украине, а также то, какое оружие нужно Киеву для борьбы с Россией и почему.
Зеленский вылетел в США из Польши, куда добрался по железной дороге. За сутки до поездки в США он посетил прифронтовой город Бахмут, где встретился с украинскими бойцами.
Соединённые Штаты поддерживают Украину в войне против России, осуждая российскую агрессию. Помимо прочего они оказывают помощь поставками оружия. В то же время в Вашингтоне подчёркивают необходимость избежать прямой конфронтации США и их союзников по НАТО с Москвой.
ЕСПЧ обязал Азербайджан обеспечить перевозку тяжелобольных пациентов через Лачинский коридор
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня обязал Азербайджан предпринять все необходимые и достаточные меры для обеспечения перевозки через Лачинский коридор тяжелобольных пациентов, нуждающихся в медицинской помощи в Армении, сообщает Радио Азатутюн. Решение суда также обязывает обеспечить безопасное передвижение людей, оставшихся на дороге без крова или нуждающихся в средствах к существованию, сообщает представитель РА по международно-правовым вопросам.
Армения представила в Европейский суд ходатайство о применении обеспечительной меры и дополнительную информацию, попросив применить обеспечительную меру к Азербайджану в целях устранения нарушений прав гражданского населения в результате блокирования дороги, проходящей через «Лачинский коридор». Дорога заблокирована уже десять дней. ЕСПЧ дал Азербайджану время до минувшего понедельника, чтобы ответить на это требование.
Согласно сообщению, в решении отмечается, что суд учел, что на данный момент вопрос наличия контроля Азербайджана над «Лачинским коридором» является спорным, а также взятые на себя Азербайджаном обязательства по 6-му пункту трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в частности, «гарантировать безопасность лиц, транспортных средств и товаров, перемещающихся в обоих направлениях через Лачинский коридор», и напомнил об обязательствах, взятых на себя Европейской конвенцией.
В свою очередь Азербайджан подал в ЕСПЧ иск против Армении, обвинив официальный Ереван в уничтожении имущества азербайджанцев в Лачинском районе.
Грузинские сталинисты потребовали учредить 21 декабря День Сталина
В родном городе Иосифа Сталина Гори 21 декабря отмечали день рождения советского диктатора. Члены Коммунистической партии и сталинисты собрались с цветами, красными флагами и портретами Иосифа Виссарионовича у дома-музея «вождя народов».
Участники акции призвали учредить в Грузии 21 декабря праздник в честь Иофиса Сталина – Сталиноба, сообщает SOVA. Они также потребовали запретить вход на территорию дома-музея бездомных собак и движение на этой же территории велосипедов.
Кроме того, традиционно в этот день прозвучало требование вернуть на главную площадь Гори памятник Сталину, демонтированный в 2010 году.
Правительство Грузии отправляет в Украину 25 промышленных генераторных станций
Правительство Грузии приобрело для Украины 25 генераторных установок высокой мощности. Сегодня произведена их погрузка для дальнейшей отправки. Сообщение об этом распространило посольство Украины в Грузии, выразив благодарность за помощь.
«Благодаря помощи и поддержке наших друзей и союзников, в том числе из братской Грузии, мы выигрываем эту битву с мировым злом – русским фашизмом», - заявила украинская дипсмиссия.
Отмечается, что речь идет о генераторах промышленного назначения, которые можно будет использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энерго-централей, водонасосных станций и других объектов жизнеобеспечения, пишет агентство «Новости-Грузия».
При погрузке гуманитарной помощи присутствовали временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов и заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе.
Посольство Украины в Грузии выражает признательность правительству Грузии и лично премьер-министру Ираклию Гарибашвили, министру экономики и «всем сотрудникам органов исполнительной власти Грузии, приобщившихся к благотворительному делу помощи тысячам мирных людей в Украине», - говорится в заявлении украинского посольства.
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