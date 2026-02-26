В Германии задержали подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича

В Германии задержали предполагаемого убийцу бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича – Андрея Портнова.

Испанский телеканал Antena 3 сообщает, что подозреваемый — гражданин Украины. Его задержали в среду, 25 февраля, в немецком городе Хайсберг.

Андрей Портнов был убит в мае 2025 года в Испании, в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как писала газета El Pais, в Портнова выстрелили пять раз у входа в элитную американскую школу, куда он привёз своих детей.

Источники расследовательского проекта «Схемы» Украинской службы Радио Свобода сообщили, что нападавших было двое или трое, а смертельный выстрел был произведён в голову сзади.

Портнов родился в Луганске в 1973 году. С 2006 по 2010 год он был депутатом Верховной рады от «Блока Юлии Тимошенко», затем работал заместителем главы администрации президента Украины Сергея Лёвочкина и советником президента Виктора Януковича, курируя судебное направление.

До смены власти в феврале 2014 года он оставался первым заместителем руководителя администрации, а 26 февраля был уволен указом исполняющего обязанности президента Александра Турчинова. После этого он уехал сначала в Россию, затем в Вену.

В 2019 году, за день до инаугурации Владимира Зеленского, Портнов вернулся в Киев. В 2018 году он возглавлял пророссийский телеканал NewsOne, а 3 июня 2022 года покинул территорию Украины через Закарпатскую область.

С декабря 2021 года Портнов находился под санкциями США по акту Магнитского — по обвинению в торговле влиянием на украинские суды. В этот список вносят высокопоставленных должностных лиц, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции.

