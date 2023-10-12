В Германии запретят деятельность в поддержку ХАМАС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил сегодня в своей официальной парламентской речи о том, что власти запретят в Германии деятельность в поддержку радикальной группировки ХАМАС, а также пропалестинского объединения «Самидун». Ранее члены этой организации устроили публичное празднование нападения ХАМАС на Израиль в общественных местах ФРГ.

Шольц заявил в бундестаге, что все, кто поддерживают или прославляют ХАМАС в Германии, одобряют убийства и призывают к уголовным действиям, а также сжигают израильские флаги, будут подвергаться уголовному преследованию. По его словам, правоохранительные органы будут привлекать к ответственности каждого, кто совершает подобные преступления, и использовать против них «все средства, которые находятся в распоряжении правового государства».

Министерство внутренних дел ФРГ должно незамедлительно выпустить официальный запрет на деятельность в поддержку ХАМАС в Германии. Наряду с этим будет запрещено объединение «Самидун».

По оценкам Ведомства по охране конституции, в Германии насчитывается около 450 граждан ФРГ, осуществляющих деятельность в пользу ХАМАС. Официального филиала этой организации, признанной в ЕС террористической, в Германии нет. Все объединения, которые ранее были связаны с ней, были запрещены несколько лет назад.

Запрет на деятельность и поддержку ХАМАС – это дополнительная мера, которую примет МВД ФРГ, отметил Шольц. Представительница германского МВД разъяснила Радио Свобода, что «запрет на деятельность» означает запрет всех собраний и публичных мероприятий этой организации в ФРГ. По её словам, использование символов ХАМАС, которая уже находится в списке террористических организаций, выпущенном Евросоюзом, и в Германии признана иностранным террористическим объединением, уже подвергается в ФРГ уголовному преследованию.

В докладе Ведомства по охране конституции, выпущенном в 2022 году, говорится: «Западные государства, в том числе Германия, рассматриваются ХАМАС в качестве территорий для конспиративной деятельности, где эта организация концентрируется на сборе пожертвований, вербовке приверженцев и распространении своей пропаганды».

Шольц также подчеркнул в своей речи, что Германия всецело поддерживает Израиль. «Безопасность Израиля – это германский государственный принцип», – заявил канцлер. По его словам, история Холокоста налагает на ФРГ обязательство поддерживать Израиль в борьбе за его безопасность.

Кроме того, Шольц указал, что без поддержки Ирана ХАМАС не получила бы возможность для «беспрецедентных нападений на израильскую территорию». Канцлер ФРГ, однако, отметил, что у Германии пока нет «очевидных доказательств того, что Иран конкретно и оперативно поддерживал ХАМАС».