В государственных вузах Грузии обучение в магистратуре станет бесплатным

Обучение для поступивших в государственные университеты Грузии будет бесплатным и на уровне магистратуры. Соответствующие изменения предусмотрены пакетoм поправок к закону «О высшем образовании», который грузинским депутатам представил заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Звиад Габисония.

«Мы делаем обучение в направлении высшего образования полностью бесплатным. Это подразумевает модель полного финансирования в государственных университетах. Вместо существующей грантовой модели будет переход на полное финансирование государством. То есть студенты, которые поступят в государственные высшие учебные заведения в соответствии с действующим принципом квотирования, смогут учиться совершенно бесплатно как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры», — сказал Габисония.

Напомним, ранее министр образования Грузии Гиви Миканадзе сообщил, что с будущего учебного года модель грантового финансирования университетов будет отменена. Он пояснил, что обучение в государственных университетах «фактически становится бесплатным», а в частных университетах студент получит финансирование только в том случае, если правительство сочтёт, что существует «дополнительная потребность».

По его словам, новое правило не коснётся студентов, которые уже учатся в университетах.

8 декабря Звиад Габисония заявил, что абитуриенты больше не смогут выбирать несколько вузов при поступлении, однако в Минобразования позже опровергли слова заместителя главы ведомства.