Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

В Греции задержан гражданин Грузии по подозрению в шпионаже в пользу Ирана

Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford покидает бухту Суда на острове Крит. 26 февраля 2026 года.
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford покидает бухту Суда на острове Крит. 26 февраля 2026 года.

Правоохранительные органы Греции задержали гражданина Грузии, 36-летнего мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Исламской Республики Иран, связанного с получением информации о военно-морской базе на острове Крит.

Эта база, известная как Суда-Бей, является стратегическим объектом НАТО и используется также Вооружёнными силами США в восточном Средиземноморье.

В прошлом мае в Греции уже были задержаны двое связанных с Грузией мужчин по обвинению в шпионаже. Тогда же был задержан гражданин Азербайджана — сейчас греческие следственные органы исследуют, есть ли связь между этими случаями и нынешним инцидентом.

На базе в заливе Суда постоянно находятся около 1000 человек, в том числе военнослужащие, включая американских, а также гражданский персонал. База имеет стратегическое значение не только для Греции, но и для НАТО и США.

Например, в конце февраля на фоне эскалации напряжённости между Ираном и США крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford временно находился именно на этой базе для дозаправки и снабжения перед переходом к операциям на Ближнем Востоке.

Что известно о задержанном

Подозреваемый был задержан 2 марта в аэропорту Афин на основании информации греческой разведки. Правоохранители изучают цифровые доказательства — его мобильный телефон, в котором нашли фото военно-морской базы. Также ведётся проверка возможных контактов с лицами, находящимися в Иране, через мобильное приложение.

По официальной информации, он прилетел в Грецию из Германии 3 февраля, остановился в отеле вблизи бухты Суда и провёл там несколько дней. Некоторые греческие СМИ отмечают, что задержанный — этнический азербайджанец.

В Грузии Министерство иностранных дел пока не подтвердило получение официальной информации о деле и заявило, что пока не располагает сведениями об этом инциденте.

Детали задержания и расследования

Согласно греческим правоохранительным источникам:

  • Мужчина прилетел из Дюссельдорфа в Афины 3 февраля.
  • Сразу после аэропорта отправился в город Ханья на Крите.
  • Арендовал номер в отеле, откуда был виден залив Суда.
  • 24 февраля наблюдатели греческой разведки заметили, как он фотографировал военную инфраструктуру с арендованного автомобиля.
  • 1 марта он уехал с Крита в Афины, и 2 марта был задержан в аэропорту.

Пока неясно, собирался ли он покинуть страну или встретиться с третьим лицом.

Связь с другими делами

В июне 2025 года греческая полиция задержала 26-летнего гражданина Азербайджана иранского происхождения по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, связанного с той же военно-морской базой Суда-Бей. По данным греческих СМИ, он также останавливался в отеле с видом на базу и при расчётах использовал наличные деньги.

В том же месяце на Кипре, в городе Пафос, был задержан ещё один 40-летний гражданин Азербайджана, обвиняемый в шпионаже. Согласно обвинению, он фотографировал военную инфраструктуру в Лимасоле и Пафосе. Кипрские власти сообщили, что у него был контракт с Корпусом стражей исламской революции (IRGC) Ирана.

Хотя эти два инцидента расследовались отдельно, сейчас греческие правоохранительные органы изучают, есть ли связь между ними и задержанием гражданина Грузии.

Ещё два случая в Греции

В мае 2025 года Греция задержала ещё двух лиц, связанных с Грузией, по обвинению в шпионаже. Эти случаи произошли отдельно, но в течение одной недели.

В конце апреля 2025 года по обвинению в шпионаже был задержан 59-летний гражданин Греции, родившийся в Грузии.

Его задержали после того, как обнаружили, что он следил за военно-морской базой, расположенной в северной Греции, рядом с городом Александруполис. Этот порт является ключевым логистическим узлом для военных операций США и НАТО.

Власти расследуют его возможные связи со спецслужбами России.

По версии следствия, он передавал информацию, полученную при шпионаже, ещё одному гражданину Грузии, находившемуся в Литве — он также был задержан.

Дополнительно, в конце апреля 2025 года в Греции был задержан 67-летний мужчина с двойным гражданством Грузии и Польши.

Его обвиняли в фотографировании и видеосъёмке военной базы возле города Сере. Однако в суде он заявил, что не знал о том, что снимает именно военную базу. Впоследствии суд освободил его, посчитав доказательства недостаточными.

Ранее гражданину Грузии Поладу Омарову приписывали связь с сетью Корпуса стражей исламской революции (IRGC). В октябре 2025 года он был признан виновным в США в подготовке убийства журналистки и активистки Масих Алинежад — известного критика режима Ирана. По информации СМИ, Омаров является криминальным авторитетом, «вором в законе» из Дманиcи. Он проживал в Грузии, Украине и Чехии. Именно в Чехии его задержали в 2023 году и передали в США. По информации СМИ, Омаров является криминальным авторитетом, «вором в законе» из Дманиcи. Он проживал в Грузии, Украине и Чехии. Именно в Чехии его задержали в 2023 году и передали в США.

Форум

XS
SM
MD
LG