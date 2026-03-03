В Греции задержан гражданин Грузии по подозрению в шпионаже в пользу Ирана

Правоохранительные органы Греции задержали гражданина Грузии, 36-летнего мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Исламской Республики Иран, связанного с получением информации о военно-морской базе на острове Крит.

Эта база, известная как Суда-Бей, является стратегическим объектом НАТО и используется также Вооружёнными силами США в восточном Средиземноморье.

В прошлом мае в Греции уже были задержаны двое связанных с Грузией мужчин по обвинению в шпионаже. Тогда же был задержан гражданин Азербайджана — сейчас греческие следственные органы исследуют, есть ли связь между этими случаями и нынешним инцидентом.

На базе в заливе Суда постоянно находятся около 1000 человек, в том числе военнослужащие, включая американских, а также гражданский персонал. База имеет стратегическое значение не только для Греции, но и для НАТО и США.

Например, в конце февраля на фоне эскалации напряжённости между Ираном и США крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford временно находился именно на этой базе для дозаправки и снабжения перед переходом к операциям на Ближнем Востоке.

Что известно о задержанном

Подозреваемый был задержан 2 марта в аэропорту Афин на основании информации греческой разведки. Правоохранители изучают цифровые доказательства — его мобильный телефон, в котором нашли фото военно-морской базы. Также ведётся проверка возможных контактов с лицами, находящимися в Иране, через мобильное приложение.

По официальной информации, он прилетел в Грецию из Германии 3 февраля, остановился в отеле вблизи бухты Суда и провёл там несколько дней. Некоторые греческие СМИ отмечают, что задержанный — этнический азербайджанец.

В Грузии Министерство иностранных дел пока не подтвердило получение официальной информации о деле и заявило, что пока не располагает сведениями об этом инциденте.

Детали задержания и расследования

Согласно греческим правоохранительным источникам:

Мужчина прилетел из Дюссельдорфа в Афины 3 февраля.

Сразу после аэропорта отправился в город Ханья на Крите.

Арендовал номер в отеле, откуда был виден залив Суда.

24 февраля наблюдатели греческой разведки заметили, как он фотографировал военную инфраструктуру с арендованного автомобиля.

1 марта он уехал с Крита в Афины, и 2 марта был задержан в аэропорту.

Пока неясно, собирался ли он покинуть страну или встретиться с третьим лицом.

Связь с другими делами

В июне 2025 года греческая полиция задержала 26-летнего гражданина Азербайджана иранского происхождения по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, связанного с той же военно-морской базой Суда-Бей. По данным греческих СМИ, он также останавливался в отеле с видом на базу и при расчётах использовал наличные деньги.

В том же месяце на Кипре, в городе Пафос, был задержан ещё один 40-летний гражданин Азербайджана, обвиняемый в шпионаже. Согласно обвинению, он фотографировал военную инфраструктуру в Лимасоле и Пафосе. Кипрские власти сообщили, что у него был контракт с Корпусом стражей исламской революции (IRGC) Ирана.

Хотя эти два инцидента расследовались отдельно, сейчас греческие правоохранительные органы изучают, есть ли связь между ними и задержанием гражданина Грузии.

Ещё два случая в Греции

В мае 2025 года Греция задержала ещё двух лиц, связанных с Грузией, по обвинению в шпионаже. Эти случаи произошли отдельно, но в течение одной недели.

В конце апреля 2025 года по обвинению в шпионаже был задержан 59-летний гражданин Греции, родившийся в Грузии.

Его задержали после того, как обнаружили, что он следил за военно-морской базой, расположенной в северной Греции, рядом с городом Александруполис. Этот порт является ключевым логистическим узлом для военных операций США и НАТО.

Власти расследуют его возможные связи со спецслужбами России.

По версии следствия, он передавал информацию, полученную при шпионаже, ещё одному гражданину Грузии, находившемуся в Литве — он также был задержан.

Дополнительно, в конце апреля 2025 года в Греции был задержан 67-летний мужчина с двойным гражданством Грузии и Польши.

Его обвиняли в фотографировании и видеосъёмке военной базы возле города Сере. Однако в суде он заявил, что не знал о том, что снимает именно военную базу. Впоследствии суд освободил его, посчитав доказательства недостаточными.

Ранее гражданину Грузии Поладу Омарову приписывали связь с сетью Корпуса стражей исламской революции (IRGC). В октябре 2025 года он был признан виновным в США в подготовке убийства журналистки и активистки Масих Алинежад — известного критика режима Ирана. По информации СМИ, Омаров является криминальным авторитетом, «вором в законе» из Дманиcи. Он проживал в Грузии, Украине и Чехии. Именно в Чехии его задержали в 2023 году и передали в США.