В Грузии 14 партий допущены к участию в местных выборах

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила процесс регистрации политических партий для участия в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября 2025 года.

Напомним, что часть крупных оппозиционных сил, в том числе «Единство – Национальное движение» и «Коалиция за перемены», бойкотирует голосование.

Согласно заявлению ЦИК, за регистрацией обратились 17 политических объединений. Из них 14 партий были допущены к участию в выборах.

Трем партиям было отказано в регистрации по причине несоответствия требованиям, установленным избирательным законодательством. Это малоизвестные партии: «Третий путь», «Альянс демократов» и «Партия единства и развития Грузии».

Право участвовать в выборах получили:

№ 1 – «Мамули, Эна, Сарцмуноэба» («Родина, Язык, Вера»)

№ 3 – «Консерваторы за Грузию»

№ 4 – «Единство грузин»

№ 5 – «Наша объединённая Грузия»

№ 7 – «Свободная Грузия»

№ 8 – «Альянс патриотов Грузии»

№ 9 – «Сильная Грузия – Лело»

№ 10 – «Левый альянс»

№ 11 – «Грузия»

№ 12 – «Партия зелёных»

№ 14 – «Народная власть»

№ 25 – «Гахария за Грузию»

№ 36 – «Гирчи»

№ 41 – «Грузинская мечта»

На следующем этапе зарегистрированные партии должны представить списки кандидатов по пропорциональной системе, а также выдвинуть кандидатов по мажоритарным округам и кандидатов на пост мэра. Срок подачи соответствующих документов – не позднее 4 сентября.

Впервые за последние годы грузинские власти не пригласили на выборы миссию ОБСЕ/БДИПЧ. «Грузинская мечта» уверена, что одержит убедительную победу во всех муниципалитетах.