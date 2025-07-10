В Грузии 19-летнего Сабу Джикия приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Тбилисский городской суд приговорил 19-летнего Сабу Джикия, задержанного во время проевропейских акций, к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Решение огласила судья Тамар Мчедлишвили.

Студента Сабу Джикия задержали 5 декабря 2024 года по обвинению в нападении на полицейского.

По версии прокуратуры, 30 ноября 2024 года, на проходившей на проспекте Руставели протестной акции, он ударил полицейского ногой.

Потерпевшим по делу был признан сотрудник Департамента по особым поручениям МВД Бека Готиашвили, который заявил, что не получил телесных повреждений.

Я не хочу, чтобы моё поколение и следующие поколения выросли в диктатуре и несправедливости

Саба Джикия на протяжении всего процесса не признавал вину. На заседании суда 10 июля он выступил с последним словом:

«Огромное спасибо за поддержку – для меня это многое значит, это мотивирует, даёт ощущение, что я не один... Я вижу, как пытаются применить насилие к нам, подавить свободную мысль... Но внутри меня всё же есть страх – я боюсь поражения, потому что не хочу, чтобы будущие поколения осудили меня за это поражение. Я не хочу, чтобы моё поколение и следующие поколения выросли в диктатуре и несправедливости… Мне предстоит провести от 4 до 7 лет в тюрьме, отдать туда свои молодые годы… Но я обрёл новую семью… Я познакомился с потрясающими ребятами… Я понял цену свободы. И самое главное – у меня будет отличная история, которую я расскажу своим внукам… Я на правильной стороне истории. Я готов, я силён, и мне не нравится видеть слёзы в ваших глазах – улыбнитесь вместе со мной… Спасибо, что дали мне возможность доказать любовь к родине и бороться за идею».

Незадолго до начала заседания стало известно, что прокурор по делу Джикия – Тамар Якобидзе – находится в отпуске и не будет присутствовать при оглашении приговора. Об этом не знала даже судья. Вместо Якобидзе в заседании участвовал прокурор Роин Хинтибидзе.

До начала слушания адвокат Джикия, Гуджа Авсаджанишвили, заявил, что главное доказательство обвинения – видеозапись – было получено незаконным путём. Ни следователь, добывший запись, ни лицо, направившее её на экспертизу, допрошены не были.

На заседании 10 июля судья ответила на доводы защиты. Она не согласилась с адвокатом, заявив, что порядок получения и исследования видеозаписи не был нарушен. Хотя лица, добывшие запись, не были допрошены, один из следователей дал показания и подтвердил проведение соответствующих следственных действий.

С 28 ноября 2024 года в Тбилиси и других городах продолжаются проевропейские протесты с требованиями провести новые парламентские выборы и освободить задержанных участников акций. Протесты спровоцировало решение правящей партии «Грузинская мечта», объявленное 28 ноября, о заморозке процесса евроинтеграции до конца 2028 года.

Полиция задержала около 500 человек, из них около 50 – по уголовным статьям. Однако спустя почти семь месяцев с начала расследования ни один из сотрудников правоохранительных органов, применявших насилие к участникам акций, включая журналистов, не был ни установлен, ни привлечён к ответственности.