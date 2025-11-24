В Грузии будут проводить экзамен на знание государственного языка

Впервые в истории системы образования Грузии, в 2025 году будет проведён экзамен по государственному языку. Об этом на брифинге сообщил министр образования, науки и молодёжи Гиви Миканадзе. Регистрация на экзамен начнётся 24 ноября и завершится 1 декабря. Миканадзе отметил, что подобные экзамены проводятся во многих странах мира, и на их основании экзаменуемые получают официальный сертификат о владении языком, признанный соответствующим государством.

По словам министра, это особенно важно для иностранных студентов, иностранных граждан, имеющих право работать на госслужбе, для грузин, проживающих за рубежом, и для занятых в бизнес-секторе.

«Экзамен по государственному языку важен для укрепления статуса грузинского языка как государственного и расширения сферы его функционирования. Именно поэтому, в соответствии с планом действий Стратегии государственного языка на 2023–2024 годы, Национальный центр оценок и экзаменов подготовил экзамен, который полностью соответствует международным стандартам. Отныне экзамен будет проводиться несколько раз в год и позволит проверить четыре компетенции: аудирование, чтение, письмо и разговорную речь. На данном этапе пройдут два тестирования разной сложности: первое определит уровни владения грузинским языком A1 и A2, второе – уровни B1 и B2. Дифференциация уровней будет определяться количеством набранных баллов. С 2030 года мы планируем проводить также экзамены уровней C1 и C2, и работа в этом направлении активно продолжается», — заявил Гиви Миканадзе.

Зарегистрироваться на экзамен по грузинскому языку можно будет только в электронном формате на странице Национального центра оценок и экзаменов: online.naec.ge.

Ранее экзамен по грузинскому языку, наряду с историей и правом, сдавали только лица, желающие получить гражданство Грузии. Другого типа экзамена, подтверждающего знание языка, в стране не проводилось.