В Грузии на фоне событий на Ближнем Востоке значительно подорожало топливо

На фоне событий на Ближнем Востоке в последние недели на грузинских брендовых заправочных станциях растут цены на топливо. В отдельных случаях рост достигает 50 тетри.

«Если кто-то обмолвится, что цены сейчас снизятся или стабилизируются - не верьте. В мире нет никого, кто мог бы заранее предсказать будущее», - заявил председатель Союза нефтеимпортёров Вахтанг Иобашвили грузинской службе Радио Свобода.

«У нас есть двухнедельный запас топлива. Это помогло нам в том, что цены у нас не выросли резко», - говорит Иобашвили.

Основная часть топлива поступает в Грузию из двух соседних стран - России и Азербайджана, однако события на Ближнем Востоке оказали влияние на мировые цены на нефть, что отразилось и на Грузии.

Грузинское деловое издание BPN сравнило цены на топливо на пяти заправочных станциях с данными от 13 марта - когда совместная военная операция Израиля и США против Ирана шла уже две недели.

С 13 марта, за двухнедельный период, цены выросли на брендовых АЗС:

Gulf - рост от 10 до 22 тетри;

Wissol - рост от 13 до 31 тетри;

Socar - рост от 13 до 42 тетри;

Rompetrol - рост от 15 до 35 тетри;

Portal - рост от 5 до 50 тетри.

Вахтанг Иобашвили отмечает, что Грузия находится в лучшем положении по сравнению с другими странами, поскольку не импортирует топливо из стран Ближнего Востока - из-за сравнительно высоких цен и сложной логистики.

«У нас есть и море - если понадобится, завезём морем. Дефицита в Грузии не будет. Говорить о ценах наперёд мы не можем - этот продукт непредсказуем на мировом рынке, потому что он не наш».

По его расчётам, если цена на нефть на международном рынке снизится, это быстро отразится и на грузинском рынке. Одним из ключевых рисков глава ассоциации нефтеимпортёров называет курс доллара - в случае обесценивания лари.

«Национальный банк должен работать день и ночь, чтобы доллар не вышел из-под контроля. Потому что мы покупаем в долларах, а продаём в лари - это даст плохой результат», - говорит он, добавляя, что «по инфляции мы полностью зависим от международных показателей. У меня может быть двухнедельный запас топлива, но запаса валюты у меня нет».

28 февраля 2026 года Израиль и США начали масштабную военную операцию против Ирана. Ей предшествовали безрезультатные переговоры между Вашингтоном и Исламской Республикой по иранской ядерной программе: США требовали её закрытия, чтобы не допустить создания Тегераном ядерного оружия, Иран же настаивал на исключительно мирном характере программы.

В ответ на операцию США и Израиля иранские силы начали атаки на Израиль, американские военные базы и нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты в странах Персидского залива. Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив - ключевой маршрут транспортировки нефти, газа и других продуктов, - что спровоцировало рост мировых цен на топливо.