В Грузии начинаются слушания по делу об импичменте президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что представлять её интересы в Конституционном суде при рассмотрении заявки об импичменте будут Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили.

«Я полностью доверяю двум своим представителям в Конституционном суде», – написала Зурабишвили в соцсети.

Чугошвили – бывший член правящей партии «Грузинская мечта», Копалеишвили – экс-судья Конституционного суда Грузии.

Правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что президент Саломе Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства.

Обращение об импичменте президента от 80 депутатов парламента Грузии Конституционный суд страны получил 22 сентября. Обсуждение вопроса начнется сегодня, в 12 часов по тбилисскому времени.

На заседании будет присутствовать председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Участие в заседании президента пока не подтверждено.