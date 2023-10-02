В Грузии оценивают 11-летнее правление «Грузинской мечты». 1 октября 2012-го по итогам парламентских выборов впервые произошла мирная смена власти, и она после 9-летнего правления «Нацдвижения» во главе с Михаилом Саакашвили перешла к Бидзине Иванишвили с его «Грузинской мечтой». Лидеры правящей силы не устают отмечать заслуги своей партии в демократическом развитии страны, в то время как оппоненты считают, что гордиться им нечем, поскольку они ведут страну в обратном направлении.

«2 октября 2012 года войдет в историю не как день победы «Грузинской мечты», а как день победы грузинского народа и лично мой день победы!» – написал сегодня в соцсети из заключения бывший президент Михаил Саакашвили. Именно своей заслугой он считает то, что 11 лет назад впервые в новейшей истории Грузии произошла мирная смена власти по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов. Бразды правления тогда взяли в свои руки Бидзина Иванишвили и созданная им годом ранее партия «Грузинская мечта».

Представители «Нацдвижения» и сам Михаил Саакашвили называют прошедшие 11 лет «откатом, обратным ходом». Наглядным примером этого является, по их словам, арест экс-президента, автора «Революции роз» м Саакашвили, сближение Тбилиси с Москвой на фоне войны в Украине и западных санкций против российской агрессии. В перечень претензий оппонентов также входят непотизм, коррупция, невыполнение 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС и многое другое.

«Уже очевидно, что угроза создана главному достижению «Революции роз». Сегодня мы теряем самое главное – свободу нашей страны! Вот почему сейчас не время для разрозненности! Формула победы над олигархом заключается только в единстве. Я уверен, что конец режима Иванишвили очень близок. Вот почему наша задача – спасти Грузию и создать сильное государство, которое не может быть захвачено никакой внешней силой и олигархами», – пишет автор «Революции роз» Михаил Саакашвили.

Еще накануне, в одном из постов в Facebook бывший президент обещал в ближайшие недели и месяцы показать свою активность, правда, не уточнил, какую и каким образом.

«Грузинской мечте» нечем гордиться, считают и в оппозиционном «Лело». Они указывают и на процесс импичмента президента Саломе Зурабишвили, который играет против евроинтеграции, и на попытку принятия закона «Об ионогенах», а теперь и закона «О палатках», запрещающего участникам демонстрации разбивать палатки у государственных учреждений. И, конечно же, на покровительство попавшего под санкции США за тесные связи с СФБ бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. Не стоит сбрасывать со счетов и экономическое положение население, говорит представитель «Лело» Лана Галдава:

«Государственные институты разрушены, в стране процветают непотизм и коррупция. Страну в поисках лучшей жизни покидает большая часть населения, в том числе молодежь, которая на родине не видит перспективы, а над политическими оппонентами поощряется насилие».

Оппозиционер ссылалась на последние данные соцопросов NDI, IRI, UNISEF и «Грузстата», согласно которым каждый пятый гражданин Грузии хочет покинуть страну, 250 тысяч граждан за этот период уже покинули ее, каждый четвертый школьник голодает.

Вся эта картина кардинально отличается от той, которую в 11-летнюю годовщину правления описали представители «Грузинской мечты» в эфире ТВ «Имеди». Премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказывал, как уже 2 октября 11 лет назад после победы он почувствовал в воздухе свободу, как страна освободилась от зла по имени Саакашвили, и все это благодаря одному человеку:

«Если бы не Бидзина Иванишвили, этой победы и 1 октября не было бы».

Гарибашвили, а вместе с ним и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе считают, что, кроме всего прочего, Иванишвили сплотил грузинский народ:

«Тогда решающее влияние на смену власти, режима имел Бидзина Иванишвили. У него было чистое прошлое, он не был зависим от того режима, он был в целом независимым. У него было очень серьезное прошлое: благодаря благотворительности, своему интеллектуальному ресурсу, многому другому он смог консолидировать вокруг себя общество».

Ираклий Кобахидзе утверждал, что его партия все это время стоит на защите демократии, европейских ценностей и конституции. В этом же ключе рассматривал Кобахидзе сегодня и то, что завтра он и еще четверо депутатов «Грузинской мечты», как авторы запроса об импичменте президента Саломе Зурабишвили, предстанут перед Конституционным судом. В правящей силе отметают предостережения европейских лидеров, местных правозащитников и наблюдателей о том, что запуск процесса импичмента негативно отразится на евроинтеграции страны.

«Грузинская мечта» не выполнила обещания, усилила поляризацию», – не соглашается с позитивными оценками лидеров правящей силы об 11-летнем правлении «Грузинской мечты» политолог, депутат третьего созыва парламента Вахтанг Дзабирадзе:

«Я не знаю, о каком сплочении народа говорит Гарибашвили. Думаю, мы в очень тяжелом положении находимся, именно в той точке, в которой страна находилась в 2011-м во главе с «Нацдвижением». К сожалению, «Грузинская мечта» этого не видит или не признает. Она фактически полностью повторяет путь «Нацдвижения». Вместо обещанной, удивительной даже для Запада демократии «Грузинская мечта» сегодня принимает закон об определенном ограничении митингов и манифестаций. В силе остается создание образа врага. Только на этот раз не в лице России, а наших союзников, которые якобы желают переворотов и открытия второго фронта в Грузии. «Грузинская мечта» один в один повторяет тот нарратив, который сегодня есть у России по отношению к Западу».

Единственное, что Вахтанг Дзабирадзе считает относительно положительным итогом правления партии власти, это ситуация в тюрьмах. Они не перегружены, как это было при «Нацдвижении», и нет информации о бесчеловечном отношении к заключенным. А в остальном, по мнению политолога, «Грузинская мечта» не смогла разорвать «заколдованный круг политического болота», по которому Грузия ходит вот уже 30 лет после выхода из состава Советского Союза. Бывший советский диссидент Вахтанг Дзабирадзе отмечает, что страна не смогла освободиться от советского наследия – однопартийного правления, которое старается сохранить каждая власть в Грузии и потому тянет ее к авторитаризму и откату от демократии.

По мнению Дзабирадзе, заколдованный круг однопартийного правления в силах разорвать лишь общество, его зрелость и способность создать третью силу на предстоящих в 2024 году парламентских выборах:

«Мы, общество, как-то должны созреть политически, постараться, хотим этого или нет, создать третью силу, чтобы избавиться от этих двух негативов, имею в виду «Грузинскую мечту» и «Национальное движение». Не стоит питать иллюзию, что эти две партии на выборах не смогут преодолеть 5%-ный барьер. Главное, чтобы ни у одной из них не было большинства голосов, 76 мандатов. И мы должны суметь покончить с однопартийным правлением. От коммунистов однопартийность перешла к (правлению) Гамсахурдия, от него – к Шеварднадзе, потом к Саакашвили, а сегодня – к Иванишвили».

Так Дзабирадзе описывает печальную картину состояния Грузии, где до сих пор нет независимого суда и госструктур, оппозиция вытеснена из сферы влияния, а стремление «Грузинской мечты» остаться у власти еще не на одно десятилетие толкает страну к ситуации, аналогичной той, которая была перед «Революцией роз» в 2003-м и в 2011-м, перед приходом к власти «Грузинской мечты».

Конечно же, грузинские наблюдатели рассчитывают на прецеденты: если в 2012 году, вопреки ожиданиям, впервые в новейшей истории Грузии случилась мирная смена власти, то это, возможно, произойдет и в следующем году, после 12-летнего правления «Грузинской мечты», отметил политолог Дзабирадзе.

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