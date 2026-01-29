В Грузии объединят два крупнейших государственных вуза

В рамках реформы высшего образования Грузии Тбилисский государственный университет и Технический университет будут объединены, сообщил на пресс-конференции грузинский министр образования Гиви Миканадзе.

«На основе предварительных консультаций с ректорами мы приняли решение об объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета. Это станет залогом того, что Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили превратится в ведущий в регионе центр академического и научного развития и значительно улучшит свои позиции в международных рейтингах», - заявил Гиви Миканадзе.

В так называемый переходный период будет создан временный орган управления – совет, а также назначены исполняющие обязанности ректора и проректоров, которые будут руководить процессом реорганизации.