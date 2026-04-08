В Грузии отложили запрет на продажу напитков в пластиковых бутылках

Правительство Грузии приняло решение отложить на четыре года — до 2031 года — вступление в силу запрета на импорт, производство и продажу напитков в пластиковых бутылках. Решение было принято после консультаций с бизнесом, сообщил премьер Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

Первоначально ограничительное постановление было принято 12 марта. Согласно тому документу, с 1 июля 2026 года объектам питания запрещалась продажа напитков в пластиковых бутылках, а с 1 февраля 2027 года планировалось ввести запрет и на их производство. При этом производство напитков в пластиковой таре допускалось лишь в случае экспорта за рубеж, тогда как импорт такой продукции запрещался.

Введение регуляции повлекло бы за собой массовый переход на напитки в стеклянной таре, что, по всей видимости, вызвало бы рост цен — в то время, когда парламентская комиссия уже изучала причины подорожания товаров в стране.

16 марта глава правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что решение может быть пересмотрено. В итоге, 8 апреля на заседании правительства он сообщил, что принято решение отложить введение регуляции на четыре года.

«Потребление пластика наносит вред, и уже сделан ряд важных шагов по его сокращению. Однако вместе с тем необходимо учитывать сопутствующие факторы: субъективные интересы бизнеса, а также возможное влияние конкретных регуляций на потребительские цены», — заявил Кобахидзе.

Обоснование первоначального решения

В своём заявлении от 12 марта Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства ссылалось на результаты нескольких исследований загрязнения Грузии пластиком. Согласно их данным, около 88% отходов, обнаруженных в реках, составляет пластик, причём большую его часть занимают одноразовые изделия. Доля пластиковых бутылок при этом составляет порядка 41%.

Регуляции и реальность

Ранее в Грузии запретили производство и реализацию пластиковых предметов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, одноразовой посуды, контейнеров и крышек. Действуют также ограничения на продажу полиэтиленовых пакетов: по закону в торговых объектах должны использоваться биоразлагаемые пакеты, однако это требование выполняется лишь в части из них. Раздельный сбор мусора в стране по-прежнему не введён, что препятствует переработке пластиковых отходов и наносит окружающей среде больший вред, чем при надлежащем управлении отходами и их утилизации.