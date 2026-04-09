В Грузии отмечают 37 лет со дня трагедии 9 апреля и 35 лет с момента восстановления независимости

Грузия отмечает две важные даты новейшей истории. 9 апреля 2026 года исполнилось 37 лет со дня разгона мирной акции в Тбилиси военнослужащими советской российской армии.

Мирные демонстранты, собравшиеся на проспекте Руставели и требовавшие независимости Грузии, 9 апреля 1989 года были разогнаны подразделениями советских войск под руководством генерал-полковника Игоря Родионова с применением огнестрельного оружия, сапёрных лопаток и отравляющих веществ. Погиб 21 человек, в основном женщины. Сотни участников акции получили ранения.

Через два года после трагедии 9 апреля Грузия восстановила независимость, полученную в 1918 году и утраченную в 1921-ом в результате советской оккупации. 9 апреля 1991 года Верховный Совет принял Акт о восстановлении государственной независимости Грузии.

Принятию Акта предшествовал референдум, проведённый 31 марта 1991 года, на котором 99,08% участников поддержали восстановление государственной независимости Грузии на основе Акта независимости от 26 мая 1918 года.