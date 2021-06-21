В Грузии продана с аукциона загородная дача Лаврентия Берия

В Кахетии, на полях близ Шираки, горит неубранный урожай пшеницы и ячменя на нескольких гектарах. Об этом сообщает грузинская редакция Радио Свобода со ссылкой на одного из очевидцев, который поделился в соцсети видеозаписью пожара.

«Насколько мне известно, пожар произошел из-за случайности. Сгорел урожай, который должны были убрать. Кроме того, пожар распространился и на другие территории», - говорит очевидец.

Как сообщили Радио Свобода в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на месте работало восемь пожарных расчетов, и к этому моменту пожар полностью потушен.

Сбор урожая ячменя в муниципалитете Дедоплисцкаро начался несколько недель назад.

Практика прошлых лет показывает, что на сотнях гектаров сельскохозяйственных угодий, где уже убраны пшеница и ячмень, пожары в основном искусственно вызваны самими землевладельцами, которые затем скрывают это от правоохранительных органов, чтобы избежать штрафов.

Поля поджигают для того, чтобы избавиться от соломы, которая остается на участках после уборки урожая, хотя в некоторых случаях такой пожар невозможно контролировать и огонь перекидывается на еще неубранный урожай.

Вредная практика пожаров существует уже несколько десятилетий. Установлены запреты и штрафы, однако специалисты говорят, что в итоге это ничего не меняет, отмечает Радио Свобода.