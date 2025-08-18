В Грузии россиянина обвинили в попытке дачи взятки в $100 пограничнику

Прокуратура Грузии предъявила обвинение гражданину Российской Федерации по факту попытки дачи взятки.

По данным ведомства, на пункте пропуска «Дариали» на границе с Россией обвиняемый предложил пограничнику 100 долларов США за въезд в Грузию на автомобиле без необходимых для пересечения границы документов. Его задержали на месте, дело возбуждено по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса Грузии (дача взятки с целью совершения незаконных действий), что предусматривает наказание в виде лишения свободы от четырёх до семи лет.

«В установленный законом срок прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Ранее МВД рассказало о задержании иностранного гражданина С. Г., 1986 года рождения. В пресс-релизе уточняется, что следствие также ведётся по статье 362 УК – изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трёх лет.