В Грузии восстановят знаменитый поезд «кукушка»

Власти Грузии приняли решение о восстановлении исторического поезда «Кукушка» на линии Боржоми–Бакуриани. Об этом на заседании правительства заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

По его словам, проект предусматривает восстановление как самого поезда, так и всей железнодорожной инфраструктуры. Будут отремонтированы пять станций, а движение по линии, остановленной с 2020 года, планируется возобновить уже с января следующего года.

Стоимость проекта премьер не назвал.

«Восстановление этой линии имеет большое значение с точки зрения туризма», – сказал Кобахидзе.

По его словам, к железной дороге также будут добавлены направления Тбилиси–Кутаиси и Тбилиси–Ахалцихе.

«В августе завершится реконструкция железной дороги Тбилиси–Батуми, в результате чего время в пути сократится с 5,5 часов до 4 часов, то есть мы сократим время поездки из Тбилиси в Батуми на 1,5 часа. Также в августе будет завершена реконструкция линии Тбилиси–Ахалцихе, благодаря чему будет восстановлен этот маршрут, отменённый с 2009 года, а время в пути по сравнению с прежним сократится с 6 до 3 часов, то есть время поездки в направлении Тбилиси–Ахалцихе сократится вдвое», – заявил Кобахидзе.

«Кукушка» — одна из главных достопримечательностей Боржомского ущелья. Этот узкоколейный поезд более века соединяет Боржоми и Бакуриани по 38-километровой линии с редкой шириной колеи 900 мм. Дорога была построена в конце XIX века для доставки отдыхающих к минеральным источникам: первый паровоз привезли из Англии в 1897 году, а регулярное движение запустили в 1902-м.

Маршрут проходит по мосту, спроектированному инженером Гюставом Эйфелем — автором Эйфелевой башни. Заказ на его строительство сделал князь Михаил Романов — брат императора Николая II.

В 2017 году железнодорожный комплекс Боржоми–Бакуриани, включая «кукушку», станции и Эйфелев мост, получил статус памятника национального культурного наследия.

