В Грузии задержали несовершеннолетнего, «заминировавшего» собор Самеба

Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что 22 марта, во время траурной церемонии похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, проходившей в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба), поступили два анонимных звонка с угрозой теракта. Задержан несовершеннолетний, который признал вину.

По данным СГБ, около 14:30 по тбилисскому времени звонящий заявил, что находится на территории у собора, вооружён и заминировал храм. Он потребовал эвакуации и угрожал взорвать помещение в течение 20 минут в случае отказа.

В тот момент в соборе находились грузинские и иностранные иерархи, Вселенский Патриарх, высокопоставленные представители власти, а также почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили с семьёй и личной охраной. Вокруг храма собрались тысячи людей. Гроб с телом Илии II был вынесен из собора Самеба в 14:40.

Чтобы затруднить своё установление, звонивший принял ряд мер: изменил голос с помощью специального программного обеспечения, использовал виртуальный номер телефона иностранного государства и скрыл свой IP-адрес. Однако все эти меры не помогли, заявили в СГБ. По итогам комплексных оперативно-розыскных и следственных мероприятий уже вечером того же дня был установлен подозреваемый. У несовершеннолетнего изъяли несколько мобильных телефонов, ноутбуки и другие важные для дела улики.

Ему будет предъявлено обвинение по статье 331 Уголовного кодекса Грузии — заведомо ложное сообщение о терроризме. Статья предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

СГБ подчеркнула, что располагает всеми необходимыми условиями и современными техническими средствами для выявления и раскрытия подобных преступлений, в том числе силами Антитеррористического центра. Ведомство предупредило: каждый подобный случай повлечёт строгую правовую реакцию.

Напомним, 22 марта 2026 года Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был похоронен в тбилисском соборе Сиони.