Католикоса-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского, Сухумского и Абхазского Илию II похоронили в кафедральном соборе Сиони. Он стал девятым Патриархом в истории Грузии, упокоенным в стенах этого древнего храма.

Прощание и государственные почести

Илия II (в миру — Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) скончался 17 марта 2026 года на 94-м году жизни, спустя день после госпитализации.

Вопрос о месте погребения вызвал дискуссию в Священном Синоде: часть иерархов предлагала похоронить Предстоятеля в соборе Святой троицы (Самеба), построенном по его инициативе, однако большинством голосов, согласно воле самого Патриарха, местом погребения был определен Сионский собор.

С 18 по 22 марта, пока гроб с телом Патриарха находился в соборе Самеба, поток верующих не прерывался ни на час. Проститься с Илией II пришли сотни тысяч человек со всей Грузии и из-за рубежа.

В траурных мероприятиях приняли участие представители всех религиозных конфессий Грузии, а также высшее политическое руководство страны, включая почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе, президента Михаила Кавелашвили, спикера парламента Шалву Папуашвили и членов их семей.

Чин отпевания и высокие гости

Богослужение началось сегодня в 09:00 в соборе Самеба. Заупокойную литургию совершил Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио (Муджири) в сослужении членов Синода.

В 12:00 начался чин отпевания, который совместно возглавили Вселенский Патриарх Варфоломей I и митрополит Шио.

Для участия в прощании в Тбилиси прибыли главы и делегации мировых православных церквей, среди которых:

Блаженнейший Архиепископ всей Албании Иоанн;

Святейший Патриарх Болгарский Даниил;

Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав;

Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон.

По завершении чина отпевания Патриарх Варфоломей обратился к присутствующим со словами соболезнования:

«Святая Церковь Христова прощается с одним из своих самых достойных, мудрых и блистательных братьев. Грузинская Церковь лишилась мудрого кормчего, правившего полвека, а государственной власти — верного советника в делах мира и единства».

На похороны патриарха в Тбилиси прибыли президент Армении Ваагн Хачатрян и председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, делегация Русской православной церкви, а также специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По информации Кремля, российский чиновник «передал глубокие соболезнования главы Российского государства духовенству и народу Грузии».

Последний путь

В 15:00 гроб с телом Илии II был вынесен из собора Самеба. Траурная процессия направилась к Сионскому собору. На всем протяжении пути вдоль дорог стоял почетный караул Сил обороны Грузии.

Граждане ожидали прибытия процессии у Сионского храма. Под колокольный звон и молитвы тысяч людей Патриарх был предан земле.

Доступ внутрь Сионского собора, где был погребен Католикос-Патриарх, в этот момент был строго ограничен.

48 лет патриаршества: эпоха Илии II

Илия II был предстоятелем Грузинской православной церкви с 1977 года — одним из самых долго служащих предстоятелей церкви в мире, а также одним из старейших епископов по дате хиротонии.

Родители будущего Патриарха были из Казбегского района. Отец, Георгий Шиолашвили, — из села Сно, мать, Наталья Кобаидзе, — из села Сиони. Ираклий Гудушаури-Шиолашвили родился 4 января 1933 года во Владикавказе (тогда — Орджоникидзе), четвертым ребенком в семье. Имя ему дали в честь царя Ираклия II.

После окончания школы Ираклий поступил в Московскую духовную семинарию, затем продолжил обучение в духовной академии. 16 апреля 1957 года, в возрасте 24 лет, он принял монашеский постриг с именем Илия в честь святого пророка Илии.

23 декабря 1977 года в тбилисском соборе Сиони состоялся XII собор Грузинской православной церкви. Илия Шиолашвили, занимавший в то время кафедру епископа Сухумского и Абхазского, был избран главой церкви. Он получил титул Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский Илия II; позднее к этому титулу было добавлено — митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский.

К 1977 году в Грузии служили всего около 80 священнослужителей, действовали 34 церкви и 4 монастыря. К 2007 году число действующих церквей выросло до 1500, монастырей — до 140, а священнослужителей насчитывалось уже более 3200.

За эти годы был возведен кафедральный собор Святой троицы (Самеба). Открылись Тбилисская и Гелатская духовные академии, Тбилисский богословский институт, духовные семинарии в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Гори и Ахалцихе. С 2003 года Патриарх сам возглавлял Тбилисскую духовную академию и семинарию в качестве ректора. Илия II был автором около двадцати икон и церковных песнопений.

С именем Илии II связано всеобщее признание восстановления автокефалии Грузинской церкви, а также конституционное соглашение между церковью и государством, подписанное 14 октября 2002 года. По условиям соглашения государство признало церковь исторически сложившимся субъектом публичного права; за церковью закрепляются православные храмы и монастыри, земельные участки и церковные сокровища.

Фотогалерея: Илия II — полвека патриаршества в фотографиях Католикос-Патриарх Грузии Илия II возглавил Грузинскую Православную Церковь 25 декабря 1977 года. В этой фотогалерее собраны снимки различных моментов его долгого патриаршества — литургии, официальные встречи, кадры общественной деятельности.













Илия II также ввел традицию всеобщего крещения: с согласия родителей он становился крестным третьего и последующих детей, рожденных в венчанном браке. Целью инициативы было улучшение демографической ситуации. У него около 50 тысяч крестников.

Патриарх участвовал в ключевых для страны событиях: в ночь с 8 на 9 апреля 1989 года обратился к участникам акции протеста на проспекте Руставели, а во время российско-грузинской войны 2008 года участвовал в эвакуации раненых и организовал перевозку тел погибших.

Несмотря на разрыв дипломатических отношений между Грузией и Россией, Католикос-Патриарх Илия II и ГПЦ сохраняли контакты с Московским патриархатом. Ряд политиков критиковал ГПЦ за эти связи, усматривая в них российское влияние. Последний визит Патриарха в Москву состоялся в 2016 году. Русская православная церковь, официально признавая юрисдикцию ГПЦ над Абхазией и Южной Осетией, как правило, указывала титул Илии II без упоминания Абхазии.

23 ноября 2017 года Илия II объявил имя своего Местоблюстителя — им стал митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири). В последние годы Патриарх редко появлялся на публике. Его состояние резко ухудшилось в ночь на 17 марта: он был доставлен в Кавказский медицинский центр с массивным желудочно-кишечным кровотечением.

Что дальше

Процесс избрания нового патриарха проходит в два этапа. Сначала Священный синод определяет трех кандидатов из числа действующих архиереев. Затем местоблюститель созывает Расширенный церковный собор в срок не ранее сорока дней и не позднее двух месяцев после того, как патриарший престол стал вакантным.

Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов архиереев, участвующих в соборе.

Требования к кандидату на Патриарший престол: