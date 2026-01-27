В Грузии задержан экс-заместитель министра здравоохранения

Грузинские СМИ сообщают о задержании бывшего заместителя министра здравоохранения Илии Гудушаури. Как сообщил его адвокат Дмитрий Мчедлишвили, пока неизвестно, в чём именно обвиняют бывшего высокопоставленного чиновника: сторона защиты ожидает предъявления обвинений и передачи материалов дела.

«Насколько мне известно, его задержали прошлой ночью. Я там не был и ещё не заходил к нему, сегодня должен войти. Вероятно, сегодня будет предъявлено обвинение и тогда же мне передадут материалы. За что именно он задержан, сказать пока не могу», - заявил адвокат.

Напомним, брат задержанного экс-чиновника – бывший руководитель Департамента закупок Министерства обороны Владимир Гудушаури, был задержан несколько месяцев назад. Впоследствии обвиняемый в растрате чиновник был освобождён под залог в размере 10 000 лари.

Что касается Илии Гудушаури, он был назначен заместителем министра по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураба Азарашвили 3 января 2022 года и занимал эту должность до марта 2024 года. В Министерстве здравоохранения Илия Гудушаури курировал финансово-экономическое направление.