МВД Грузии: задержан гражданин РФ, выращивавший коноплю в теплице

Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании 46-летнего гражданина России, который в своей временной квартире оборудовал специальную теплицу, где, по данным ведомства, незаконно выращивал растения, содержащие наркотические вещества, в особо крупном размере.

«В результате проведённого обыска правоохранительные органы изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество высушенной марихуаны и растения конопли. Также изъяты материалы, необходимые для культивирования и фасовки наркотических средств», — говорится в заявлении МВД.

Расследование ведётся по статьям 260 и 265 Уголовного кодекса Грузии — незаконное приобретение и/или хранение наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ, а также незаконный посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества. Указанные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненного заключения.