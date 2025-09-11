В Грузии задержан один из лидеров оппозиции Леван Хабеишвили

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала одного из лидеров оппозиционной партии «Единство – Национальное движение» Левана Хабеишвили. Об этом первоначально сообщил журналист Миша Мшвилдадзе, опубликовавший видео задержания.

«(Глава СГБ Мамука) Мдинарадзе выполняет то задание, которое получил. Сила — в грузинском народе. Я этого и ожидал. Меня задерживают, потому что, оказывается, один человек, Хабеишвили, может победить Иванишвили. Вы можете победить Иванишвили, этот режим!» – заявил Хабеишвили перед задержанием.

По информации СГБ, Хабеишвили задержан «по обвинению в публичном обещании денежного вознаграждения чиновникам в качестве взятки». Это связано с его предложением выплатить по 200 тысяч долларов силовикам, которые отказались бы выполнять приказы или предоставили ему информацию, связанную со служебной деятельностью. Ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

В СГБ подтвердили задержание еще одного оппозиционера, Муртаза Зоделава, которому, по информации ведомства, Хабеишвили передал свой телефон, а Зоделава пытался скрыться и оказал сопротивление силовикам.

Ранее Леван Хабеишвили анонсировал «мирную революцию» на 4 октября, когда в стране запланированы выборы в органы местного самоуправления. «Нацдвижение», основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили, голосование бойкотирует.

Кроме того, последние несколько месяцев Леван Хабеишвили распространяет сообщения о конфликтах среди лидеров «Грузинской мечты».

5 сентября президент Михаил Кавелашвили, чью легитимность не признают оппозиция и часть общества, помиловал лидеров партии «Лело» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. В заключении остаются оппозиционные политики Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе. Под стражей находится и бывший президент Михаил Саакашвили, который, согласно последнему приговору, останется в тюрьме до 1 апреля 2034 года.