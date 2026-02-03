В Грузии задержаны 45 человек, по обвинению в связях с «воровским миром»

За последние 24 часа в Тбилиси и других регионах были задержаны 45 человек, связанных с так называемым «воровским миром», сообщают в МВД Грузии. Задержанным вменяются статьи о «членстве в воровском мире», «поддержке деятельности воровского мира», «обращении к члену воровского мира».

В результате проведения следственных действий было установлено, что при участии обвиняемых лиц и конфликтующих сторон проводились так называемые «воровские разборки», в которых участвовали находящиеся за границей «воры в законе» - Сулхан Джапаридзе (Твалчрелидзе) по прозвищу «Сухо» и Петре Бакрадзе по прозвищу «Паата Тбилисский».

«Они вмешивались в разрешение финансовых споров между гражданами и принимали решения в пользу одной из сторон в соответствии с так называемыми воровскими традициями», - говорится в заявлении МВД.

Согласно данным следствия, так называемый «вор в законе», осуждённый 33-летний Реваз Убилава по прозвищу «Джварски», с помощью членов своей семьи – матери и брата, организовывал воровские разборки и выносил так называемые «воровские решения». Среди задержанных – мать и брат Реваза Убилава. Сам Убилава отбывает наказание с 2020 года. Он был задержан по обвинению в членстве в «воровском мире» по статье, которая предусматривает лишение свободы сроком от 9 до 15 лет.

В 2023 году журналисты телеканала «Пирвели» сообщали, что получили видеокадры из камеры Батумской тюрьмы, на которых запечатлён конфликт между «вором в законе» Джварски и конвоирами.

В письме, направленном в телекомпанию, он писал, что руководство тюремной администрации принуждает его к самоубийству.

Что касается 45 задержанных, в их отношении ведётся расследование по статье 223, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.