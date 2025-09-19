В Грузию с официальным визитом прибыл президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, в международном аэропорту Тбилиси состоялась официальная церемония встречи почётного гостя. Президента ОАЭ встретил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Были исполнены государственные гимны двух стран.

Из аэропорта Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян и Ираклий Кобахидзе направились в администрацию правительства на расширенную встречу, в которой приняли участие члены кабинетов министров обеих стран.

Кобахидзе заявил, что визит президента ОАЭ — «большая честь» и «особо важный день».

«Мы максимально заинтересованы в том, чтобы сотрудничество и партнёрство между нашими двумя странами ещё больше углублялись во всех направлениях», — отметил он.

Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян подчеркнул важность сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, экономики, промышленности и энергетики.

«Хочу отметить рост торговых отношений между нашими странами, который достигает миллионов долларов. Это сотрудничество охватывает крупные объёмы, и несомненно, что экономическое сотрудничество между двумя странами продолжится, особенно в транспортном направлении», — добавил он.

На фоне приостановки евроинтеграции Грузия усилила сотрудничество с рядом государств, в том числе с ОАЭ. Ираклий Кобахидзе после выборов 2024 года дважды посещал Эмираты.

В рамках одного из визитов был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей девелоперской компанией EMAAR, по которому, как утверждается, в Грузии будет реализована инвестиция на сумму шесть миллиардов долларов.

В пресс-службе грузинского правительства сообщили, что после окончания сегодняшней встречи премьера Грузии и президента ОАЭ министр экономики Мариам Квривишвили и основатель и председатель Eagle Hills Group Мохамед Алаббар «обменялись соглашениями, предусматривающими реализацию в Грузии двух масштабных инвестиционных проектов на общую сумму 6 миллиардов долларов США».

Ранее СМИ сообщали и о неформальной договорённости между Тбилиси и Абу-Даби, в рамках которой ОАЭ позволили задержать бывшего главу Фонда соинвестирования Грузии Георгия Бачиашвили, а Грузия поддержала кандидатуру шейхи Насер Аль Новаис из ОАЭ на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism) вместо действующего главы Зураба Пололикашвили.

За несколько дней до визита в Грузию Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян посетил Азербайджан, где Ильхам Алиев принял его в Карабахе. Стороны подписали 14 документов, включая Декларацию о всестороннем стратегическом партнёрстве.