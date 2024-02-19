Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

ГУР подтверждает гибель пилота РФ, бежавшего в Украину на вертолете

Максим Кузьминов
Максим Кузьминов

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 19 февраля подтвердил несколько ранних сообщений о гибели в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который летом 2023 года бежал в Украину на военном вертолете Ми-8 и передал его ВСУ.

«Можем подтвердить факт смерти», – сказал Юсов изданию «РБК-Украина», не уточнив причины смерти пилота.

14 февраля испанское издание ABC сообщило, что 13 февраля в городе Ла-Вильяхойоса в провинции Аликанте было найдено тело 33-летнего гражданина Украины с несколькими пулевыми ранениями. Фамилия убитого не называлась.

Как пишет издание The Insider, первоначально о том, что убитым мог быть Кузьминов, сообщил ТАСС 19 февраля, сославшись на некие испанские СМИ. По данным издания, в действительности в испанских СМИ таких сообщений не было, а первоисточником новости о гибели Кузьминова стал телеграм-канал Eureka News – это канал бывшего служащего Минобороны России Михаила Звинчука, автора канала «Рыбарь». На данный момент пост о гибели Кузьминова в телеграм-канале удален.

Испанские правоохранительные органы пока публично не подтверждают личность погибшего.

  • В августе 2023 года российский вертолет Ми-8 перелетел из России в Украину и приземлился на одном из украинских аэродромов. Позднее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что ведомство убедило российского пилота Миксима Кузьминова перелететь в Украину и сдать вертолет. Двое членов экипажа, которые не знали, что происходит, были убиты при попытке скрыться. Всем родственникам Кузьминова, по словам Буданова, до операции помогли покинуть Россию.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG