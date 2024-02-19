ГУР подтверждает гибель пилота РФ, бежавшего в Украину на вертолете

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 19 февраля подтвердил несколько ранних сообщений о гибели в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который летом 2023 года бежал в Украину на военном вертолете Ми-8 и передал его ВСУ.

«Можем подтвердить факт смерти», – сказал Юсов изданию «РБК-Украина», не уточнив причины смерти пилота.

14 февраля испанское издание ABC сообщило, что 13 февраля в городе Ла-Вильяхойоса в провинции Аликанте было найдено тело 33-летнего гражданина Украины с несколькими пулевыми ранениями. Фамилия убитого не называлась.

Как пишет издание The Insider, первоначально о том, что убитым мог быть Кузьминов, сообщил ТАСС 19 февраля, сославшись на некие испанские СМИ. По данным издания, в действительности в испанских СМИ таких сообщений не было, а первоисточником новости о гибели Кузьминова стал телеграм-канал Eureka News – это канал бывшего служащего Минобороны России Михаила Звинчука, автора канала «Рыбарь». На данный момент пост о гибели Кузьминова в телеграм-канале удален.

Испанские правоохранительные органы пока публично не подтверждают личность погибшего.