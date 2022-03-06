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В Харькове нанесен авиаудар по телевышке. Телевидение перестало работать
Телевидение перестало работать
В Харькове предположительно после удара российской авиации по телевизионной вышке вечером в воскресенье перестало работать телевидение. Об этом сообщает «Украинская правда». Несколько дней назад при ударе по телевышке в Киеве, по данных украинских властей, погибли 5 человек.
По сообщениям в соцсетях, удар нанесен также по зданию прокуратуры в Харькове. По неподтвержденным сообщениям, один российский самолет был сбит. Минобороны России пока эту информацию не комментировало. С начала военной операции в Украине оно не сообщало о потерях авиации.
Бои продолжаются в других регионах Украины. Сообщается, что в Киевской области не удалось обеспечить гуманитарные коридоры в Гостомеле и Буче. По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, за контроль над городом в пригороде Киева идут бои. По сообщениям жителей Бучи, в городе нет света.
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко утром в воскресенье заявил, что на подступах к Киеву есть много российской военной техники, назвав такие города как Ирпень, Гостомель, Буча.
Международная организация «Врачи без границ» сообщает о катастрофической ситуации, в которой оказались местные жители в связи с блокадой Мариуполя. Координатор этой организации по чрезвычайным ситуациям в Украине Лоран Лигоза заявил: «Мы знаем от наших сотрудников, что они отчаянно пытаются обезопасить себя, поскольку продолжаются тяжелые атаки, а запасы продовольствия заканчиваются. Нет воды, электричества и отопления. Интернет и телефонная связь отключены. Больницы, супермаркеты и жилые дома сильно пострадали». Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о повреждении газопровода Донецк-Мариуполь. В воскресенье вновь сорвалась эвакуация мирных жителей Мариуполя.
Сообщается об обстрелах в Житомирской области – в Коростыне и Овруче, где разрушены жилые районы. Точных данных о количестве пострадавших нет.
Президент Украины Владимир Зеленский днем в воскресенье сообщил, что аэропорт Винницы полностью уничтожен: российские войска нанесли по нему восемь ракетных ударов. Также сообщается об обстрелах Краматорска. По предварительным данным, 2 человека погибли, много раненых.
Другие новости дня
Тысячи людей задержаны в России на акциях против вторжения в Украину
В России в воскресенье, 6 марта, проходят акции против вооруженного вторжения России на территорию Украины. На них, по последним данным проекта «ОВД-Инфо»*, задержаны более 4500 человек, в том числе более 1700 в Москве и более 1000 в Санкт-Петербурге.
По-видимому, это самое большое число задержаний на акциях протеста за один день в новейшей истории России. 23 января 2021 года, на протестах в связи с арестом Алексея Навального, считавшихся до сих пор наиболее массовыми несогласованными акциями с 1990-х годов, было задержано меньше людей.
Антивоенные акции проходят в России с первого дня вторжения – 24 февраля. Акция 6 марта стала одной из самых массовых, несмотря на отсутствие разрешения властей. Выйти на нее призывали в том числе соратники оппозиционера Алексея Навального и он сам. Протесты прошли в десятках городов.
В Москве людей задерживали на Манежной площади в центре города и подходах к ней. Правозащитницу Светлану Ганнушкину, которой сегодня исполняется 80 лет, задержали возле метро «Театральная». На Манежной площади задержан член совета правозащитного центра «Мемориал»* Олег Орлов. Он стоял с плакатом «Украине – мир, России – свободу».
Автозак с задержанными в Москве врезался в столб. По свидетельствам очевидца, в автобусе было 27 человек, 11 из них пострадали.
По данным МВД, в Москве в антивоенной акции приняли участие около 2500 человек, из них задержаны 1700, то есть больше половины. Это число даже выше, чем приводит «ОВД-Инфо»*. В Петербурге, по данным МВД, задержаны 750 участников акций, и еще около тысячи – в других регионах.
В Санкт-Петербурге массово задерживают участников антивоенного митинга и случайных прохожих. У Гостиного двора, где ежедневно проходили антивоенные митинги, выступает оркестр МВД. Полиция по громкой связи предупреждает о действующих ограничениях против коронавируса.
В Петербурге протестующие разделились на несколько колонн, одна из них прошла возле Исаакиевского собора.
В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержания.
В Иркутске собравшиеся пошли маршем. Участники акции пели песню «Пусть всегда будет солнце». Задержаны несколько человек.
Более 200 человек, включая журналистов с редакционным заданием, задержаны в Новосибирске.
В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.
В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них задержали полицейские. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.
В Перми полиция задержала человека с плакатом «Нет войне».
В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.
В Калининграде также задержаны участники антивоенной акции. Видео издания DOXA:
Более тысячи человек протестовали против агрессии России в отношении Украины в Алматы (Казахстан). Люди скандировали «Да здравствует Украина», «Нет войне», «Путин, Гаага, тюрьма!».
* «Мемориал» и «ОВД-Инфо» внесены в реестры «иноагентов».
США и Польша обсуждают возможную передачу польских самолётов Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты обсуждают с Польшей возможность передачи Украине польских боевых самолетов – и поставки в Польшу американских истребителей взамен.
«Я не могу говорить о каких-то сроках, но мы рассматриваем этот вопрос очень активно», – сказал Блинкен во время визита в Молдову. Он подтвердил, что США не возражают против поставок Украине боевых самолетов другими странами НАТО.
Ранее союз НАТО и представители Польши заявляли, что польские боевые самолеты, среди которых МиГ-29 и Су-25, не будут передаваться Украине, Евросоюз, который первоначально заявил о возможности такой передачи, также заявил, что не будет ее финансировать. Однако, по сообщениям World Street Journal, вариант с передачей Украине польских боевых самолетов по-прежнему не исключен – описанная схема предусматривает, что Польша, в свою очередь, получит от США истребители F-16.
Украина призывает страны НАТО ввести над страной бесполетную зону, чтобы не дать России использовать авиацию и ракеты. В НАТО отказываются это делать, утверждая, что такой шаг в России могут расценить как объявление войны.
Российское Минобороны в воскресенье заявило, что использование граничащих с Украиной государствами своих аэродромов для базирования украинской боевой авиации будет рассматриваться как вовлечение этих стран в конфликт. О возможных поставках Украине самолетов с их базированием на территории самой Украины в заявлении не сказано. Одновременно российские военные утверждают, что практически вся боеспособная украинская авиация уничтожена. Независимо подтвердить это утверждение невозможно, достоверно известно о потере Украиной нескольких боевых самолетов и вертолетов из десятков имевшихся на момент начала конфликта.
Российское вооруженное вторжение в Украину – официально специальная военная операция – началось 24 февраля. ООН подтвердила гибель более 300 мирных жителей в результате боевых действий.
Из Грузии в Украину отправили 40 тонн гуманитарной помощи
Из Тбилиси в Украину сегодня был отправлен очередной самолет с гуманитарной помощью: 40 тонн медицинского оборудования, лекарств, продуктов, одежды, предметов гигиены, собранных при поддержке и содействии грузинских компаний, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Это первый груз, собранный в рамках кампании «Производи для Украины», организованной Министерством экономики и устойчивого развития Грузии.
«С помощью грузинских компаний мы сегодня отправили в Украину различные товары, в том числе товары первой необходимости, детское питание, одежду, средства гигиены, различные нескоропортящиеся продукты. Я уверен, что сейчас, когда украинский народ больше всего нуждается в нашей поддержке, помочь ему будет нашим скромным вкладом. Хочу поблагодарить все компании, которые участвовали в акции, а также «Почту Грузии», предоставившую грузоперевозки и логистику, и «Изи Чартерс», которая оказала нам большую помощь», - заявил директор агентства «Производи в Грузии» Михаил Хидурели.
За оказание помощи Грузию поблагодарило и посольство Украины.
«Это очень своевременная и важная помощь. Посольство выражает благодарность всем украинцам Грузии, гражданам и деловым кругам Грузии, правительству Грузии и Грузинской православной церкви за поддержку Украины в это крайне непростое для нас время», - сказано в сообщении посольства Украины.
Михаил Фишман: Меня не пустили именно потому, что я – известный журналист в России
Накануне в Грузию не впустили журналиста российского независимого телеканала «Дождь» Михаила Фишмана. Из Тбилисского международного аэропорта Фишмана отправили самолетом обратно в Баку, откуда он летел.
В беседе с грузинской службой Радио Свобода Михаил Фишман, в частности, сказал:
«Мне больше не с чем это связать, это очевидно, что меня не пустили именно потому, что я – известный журналист в России. Я прилетел в Грузию со своими двумя дочерьми – среднюю, которой 16 лет, пропустили, младшую тоже пропустили, а мне сказали задержаться на окошке. Ну, конечно, младшая без меня не пошла, она осталась со мной. А потом мне задали несколько вопросов: надолго ли я еду, какова цель моего визита? А потом сказали: «Ждите». Я прождал около часа, потом вышел сотрудник пограничной службы, и сказал, что мне отказано во въезде в Грузию, и я могу обжаловать это решение в течение 10-ти дней, причин он мне не назовет. Меня вместе с дочкой проводили и посадили на самолет, и наши паспорта были у экипажей, я получил их уже по прилете. Я пытался узнать, в чем дело, но они мне не сказали.
Я собирался приехать в Грузию, потому что в Грузии моя старшая дочь и другие родственники сейчас находятся. Поскольку я понял, что лучше улететь из Москвы, то я решил, что поеду к ним.
Во вторник Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала «Дождь» и «Эхо Москвы», во вторник вечером стало понятно, что «Дождь» закрывают, ему не дадут работать, а это означает очень серьезные риски для независимых журналистов в России. И на следующей день утром я улетел. Но этот закон, срочно принятый, по сути, вводит военную цензуру в России, и если ты отклоняешься на миллиметр от официального нарратива, с которым подается война с Украиной государственной пропагандой, то ты рискуешь получить до 15-ти лет тюрьмы. Причем, он может задним числом работать, как мы поняли, т.е. те программы, которые мы выпускали до этого, в которых я называл войну – войной, за них я могу быть арестован.
Ну, что я могу сказать? Это внутреннее дело Грузии. Это демонстрация отношения в моем лице к независимой российской журналистике, которая сейчас испытывает риски, которые не испытывала никогда. На сегодня это уже предельная степень, и грузинское государство показало, как оно к этому относится, мне кажется.
Действительно, все происходит довольно спонтанно, и только вчера у меня был план провести неделю-две со своими родственниками в Тбилиси, но он уже рухнул. Теперь, соответственно, на коленке я придумываю другой. Но сказать, что какие-то конкретные четкие планы есть, я пока, наверное, не могу».
- 2 февраля руководство «Дождя», признанного в РФ «иностранным агентом», заявило, что канал временно приостанавливает свою работу. Генеральный директор Наталья Синдеева объяснила это решение внесением поправок в Уголовный кодекс России – т. н. «законом о фейках».
- За распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и, в частности, о т. н. «специальной военной операции» в Украине теперь журналистам может грозить до 15 лет тюрьмы. По словам Синдеевой, после принятия закона «работать практически будет невозможно».
Роскомнадзор заблокировал сайт Радио «Эхо Кавказа» на территории России
Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала сайт «Эха Кавказа» www.ekhokavkaza.com на территории России. Ограничение введено по решению Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.
Отметим, что «Эхо Кавказа» не получало официального оповещения о блокировке – накануне поступило лишь предварительное уведомление об ограничении в России доступа к сайту.
Роскомнадзор сообщил, что если редакция удалит «противоправную информацию», то она должна направить уведомление об этом в Федеральную службу для проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления. При этом в письме не было указано, какую информацию требуется удалить.
Как отмечает российский правозащитный проект «Роскомсвобода», «Эхо Кавказа» – среди тех медиаресурсов, внесенных в российский реестр запрещённых сайтов по маске «*.» – т.е. со всеми доменами и поддоменами.
Роскомнадзор сегодня также заблокировал сайты изданий «Сноб», «Собеседник», «Агентство», «Эхо Москвы в Челябинске», а также другие сайты региональных российских изданий и несколько украинских ресурсов.
На уходящей неделе девять сайтов русскоязычных проектов Радио Свободная Европа/Радио Свобода, включая сайты Русской службы РС, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в Украину.
Президент РСЕ/РС Джейми Флай не раз заявлял, что редакция не намерена исполнять требования Кремля. «Мы не позволим Кремлю диктовать нам редакционные решения», – говорил он.
Сегодня стало известно, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода прекращает работу своего бюро в России.
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Установите приложение «Эха Кавказа» в App Store или Google Play.
Режиссер фильма «Дылда» Кантемир Балагов уехал из России
Режиссер Кантемир Балагов сообщил об отъезде из России. Пост об этом появился у него в инстаграме, сообщает «Медуза».
«Мы покинули Россию. Нам жаль и мы опустошены. В один миг у нас забрали наше будущее. У нас забрали наши жизни. У нас забрали родителей и друзей. Но одного не смогли забрать - это кино. Наши сердца вместе с Украиной и жителями России, которые против этого кошмара», - написал он.
Лидера грузинской оппозиционной партии задержали за российский кетчуп
Полиция задержала сегодня, 6 марта, возле здания Госканцелярии лидера оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария. Это произошло после того, как Хоштария облила вход в здание администрации правительства кетчупом и высыпала на ступени рис – товары были произведены в России, пишет агентство «Новости-Грузия».
«На фоне того, что украинцы жертвуют своими жизнями, в том числе, и ради нашего государства, нашей свободы и безопасности, люди, которые незаконно сидят в нашем правительстве и, скажем прямо, Бидзина Иванишвили, проводят переговоры с Россией по поводу того, чтобы Грузия стала санкционной лазейкой… Все мы должны выразить протест. У нас такое правительство, однако нас никто не заставляет быть бесчестными. Правительство обесчещено, а мы – нет», – сказала Хоштария перед тем, как ее посадили в полицейский автомобиль.
Через два часа после задержания Элене Хоштария отпустили.
Между тем к зданию Госканцелярии пришли еще несколько десятков человек, которые принесли продукты российского производства. Они потребовали, чтобы власти Грузии присоединились к политике западных стран по установлению санкций в отношении России.
НПО призвало «Мечту» не препятствовать въезду в Грузию журналистов российских критических СМИ
Коалиция «За адвокатирование медиа» призывает правительство «Мечты» разрешить российским журналистам, подвергшимся преследованиям из-за профессиональной деятельности, беспрепятственно пересекать государственную границу.
Организация требует объяснения причин того, почему журналисту телеканала «Дождь» Михаилу Фишману не позволили въехать в Грузию.
«Мы полагаем, что факт ограничения свободы журналиста может быть дискриминационным на фоне того, что с подобными препятствиями не сталкиваются другие лица, въезжающие из России через Ереван. Соответственно, государство должно объяснить, что стало причиной непринятия Михаила Фишмана», - сказано в обращении НПО.
Как сообщает SOVA, журналиста российского оппозиционного канала «Дождь», объявившего о приостановке работы, Михаила Фишмана не пустили в Грузию. Из Тбилисского международного аэропорта телеведущего отправили самолетом обратно в город, откуда он летел.
При этом его детям, в том числе четырехлетней дочери, въезд разрешили. По словам Фишмана, его продержали на границе около часа, а затем развернули без объяснения причин.
Арахамия: Я всегда гордился тем, что я грузин, сегодня мне по-настоящему стыдно
Лидер Фракции «Слуга Народа», член украинской делегации в переговорах с РФ Давид Арахамия обратился к грузинскому народу с призывом повлиять на правительство «Грузинской мечты», которое на фоне войны в Украине налаживает связи с российской стороной.
Выходец из Грузии, Арахамия подчеркнул, что сегодня ему стыдно за действия официального Тбилиси, пишет SOVA.
«Хочу обратиться к грузинскому народу. В первую очередь к грузинской власти. Сегодня стало известно, что Россия сняла экономические барьеры и санкции на грузинское молоко, вино и так далее для того, чтобы завоевать лояльность Грузии в войне с Украиной. Я всем грузинам хочу напомнить, что, когда Россия вероломно нападала на Грузию, Украина, сразу же, не считаясь со своими экономическими потерями, оказывала всю необходимую помощь. Дала вооружение, военных инструкторов для того, чтобы поддержать свой дружеский народ, свой братский народ. Вы считаете это нормальный ответ Грузии по отношению Украины, когда Россия напала теперь на Украину? Пожалуйста, грузинский народ, я в вас верю. Разберитесь со своей властью, решите этот вопрос, потому что такое предательство и нож в спину мы не хотели бы увидеть со стороны грузинского народа. Я всегда гордился тем, что я грузин, живу в Украине, нахожусь здесь при власти, а сегодня мне по-настоящему стыдно», - заявил Арахамия.
Напомним, ранее Россельхознадзор объявил о намерении ослабить давление на Грузию.
Заявлению предшествовали состоявшиеся 5 марта переговоры представителей Грузии и РФ, где Сергей Данкверт обсудил с начальником национального Агентства продовольствия Министерства сельского хозяйства Грузии Зурабом Чекурашвили поставки молочной продукции с 15 предприятий Грузии.
Напомним также, на прошлой неделе Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси, причиной назвав позицию властей в отношении санкций против РФ.
Украинская прокуратора объявит Тину Канделаки в международный розыск
Украинская прокуратора инициирует процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск. После этого при попытке пересечения границы других государств она будет задержана компетентными органами с целью экстрадиции в Украину. Об этом заявила Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, сообщает РБК-Украина.
Российской телеведущей вменяют распространение заведомо ложной информации, кремлевской пропаганды, которую она «проталкивает» через свои медийные каналы.
«Прокуроры, проанализировав контент телеграмм-канала, принадлежащего вам, крайне удивились - вы являетесь одним из ключевых «распространителей» идей и лозунгов кремлевской военной машины. Вы, Тинатин Гивиевна, вы. Разве это может быть правдой? Выясняется, может и является чистой правдой», - заявила генпрокурор.
К примеру, 24 февраля 2022 года Канделаки предложила своими поклонникам мысли такого содержания: «Государственность Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозные Верховной Рады, политики Украины, которые за 8 лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович. Как раз операция началась, честно говоря, ровно 8 лет после Майдана прошло 14-го года».
«Подконтрольные власти СМИ в РФ намеренно вскармливают граждан дешевыми фейками, а вы, Тинатин Гивиевна, в этой информационной столовой стоите на раздаче протухших десертов», - обратилась Венедиктова к телеведущей.
Теперь процессуальный статус Канделаки в Украине - лицо, подозреваемое в совершении преступления.
«В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск. Согласно уже устоявшейся традиции, единственное, о чем я хочу вас попросить - найти хороших юристов и не обращаться за правовой помощью к тем, кто вас просит распространять лживую и вредоносную информацию. Они вам правду не скажут. А правда в том, что при попытке пересечения границы других государств, вы будете задержаны компетентными органами с целью экстрадиции в Украину», - добавила генеральный прокурор.
Для справки: Тина Канделаки - российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (с сентября 2021), исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ (с февраля 2022).
Эрдоган призвал Путина подписать соглашение о прекращении огня в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре, что Турция готова внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта в Украине, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, Эрдоган сказал Путину, что немедленное прекращение огня в Украине смягчит гуманитарные проблемы.
Как сообщает администрация президента Турции, Эрдоган призвал своего российского коллегу объявить о прекращении огня в Украине, открыть гуманитарные коридоры и подписать мирное соглашение.
Зеленский: Аэропорт под Винницей уничтожен в результате ракетного обстрела
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что аэропорт Винницы «полностью уничтожен»: по его словам, российские войска нанесли по объекту восемь ракетных ударов.
Аэродром Винницы - двойного назначения, помимо гражданской инфраструктуры, там базируется 456-я отдельная смешанная авиационная бригада. Информации о возможных жертвах пока нет.
В сети появились видео предположительно последствий удара по аэродрому. По словам президента Украины, обстрел производился ракетами «Калибр» предположительно с территории самопровозглашенной непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), фактически подконтрольной Кремлю (где размещены российские войска и вооружения). Это не подтвержденная информация. Минобороны России удар пока не комментирует.
Владимир Зеленский вновь обратился к западным лидерам с просьбой ввести над Украиной «бесполетную зону»: «Сделать гуманитарную воздушную зону, без ракет, без авиабомб. Мы люди, и это ваша гуманитарная обязанность защищать нас, защищать людей. И вы это можете». Представители стран НАТО неоднократно заявляли, что не готовы выполнить это требование, поскольку оно означало бы необходимость сбивать российские самолеты.
В воскресенье вновь сорвалась эвакуация мирных жителей из города Мариуполя на берегу Азовского моря. Он фактически блокирован российскими властями. Как утверждает украинская сторона, эвакуации препятствуют обстрелы со стороны российских войск. Минобороны России ранее заявляло, что «националисты» якобы препятствуют выезду людей из города.
В нескольких городах на территории, взятой под контроль российской армией или сепаратистами, в воскресенье прошли акции протеста под флагами Украины - в том числе в Херсоне и Новой Каховке Херсонской области, Старобельске Луганской области.
В Новой Каховке российские военные открывали стрельбу - предположительно в воздух, жертв нет.
Более 1500 человек задержано в России на акциях против вторжения в Украину
В России в воскресенье, 6 марта, проходят акции против вооруженного вторжения России на территорию Украины. На них, по последним данным задержаны более полутора тысяч человек.
В Москве идут задержания на Манежной площади в центре города и подходах к ней. Правозащитницу Светлану Ганнушкину, которой сегодня исполняется 80 лет, задержали возле метро «Театральная». На Манежной площади задернжан член совета правозащитного центра «Мемориал»* Олег Орлов. Он стоял с плакатом «Украине - мир, России - свободу».
В Третьяковском проезде у Птичьей башни полицейские окружили протестующих, нескольких человек повалили на землю и попытались оттащить. Часть людей прорвалась и выбежала из оцепления.
Автозак с задержанными в Москве врезался в столб. О пострадавших пока не сообщается.
В Санкт-Петербурге массово задерживают участников антивоенного митинга и случайных прохожих. У Гостиного двора, где ежедневно проходили антивоенные митинги, выступает оркестр МВД. Полиция по громкой связи предупреждает о действующих ограничениях против коронавируса.
В Петербурге протестующие разделились на несколько колонн, одна из них идет возле Исаакиевского собора.
В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержания.
В Иркутске собравшиеся пошли маршем. Участники акции пели песню «Пусть всегда будет солнце». Задержаны несколько человек.
Почти 100 человек, включая журналистов с редакционным заданием, задержаны в Новосибирске.
В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.
В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них задержали полицейские. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.
В Перми полиция задержала человека с плакатом «Нет войне».
В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.
Более тысячи человек протестовали против агрессии России в отношении Украины в Алматы. Люди скандировали «Да здравствует Украина», «Нет войне», «Путин, Гаага, тюрьма!».
По данным ООН, за последние десять дней Украину покинули более 1,5 млн человек
По данным ООН, за последние 10 дней Украину покинули более 1,5 млн человек.
Информацию распространяет Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
«Более 1,5 миллиона человек бежали из Украины в соседние страны за последние 10 дней - это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны», - написал Филиппо Гранди в Twitter.
В то же время, согласно информации, предоставленной Польской пограничной службой, после вторжения России в Украину, в Польшу перебралось 922 тысячи украинских граждан.
В России заблокирован сайты «Медиазоны» и других СМИ
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты «Медиазоны»*, издания Republic*, Vot Tak, «7x7», «Лентачел».
Как сообщает «Медиазона», в письме ведомства не было ссылок на отдельные материалы, там был указан только домен.
По данным правозащитников, Роскомнадзор во всех случаях объяснил решение о блокировке освещением вооруженного конфликта на территории Украины. Ведомство считает, что публикации в СМИ формируют у людей панические настроения и создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка.
«Переводя на понятный язык: нам запрещают называть войну войной и честно рассказывать о ней», — говорится в заявлении «Медиазоны».
Кроме того, перестал открываться сайт пермского издания «Звезда». Его редакция выступала против боевых действий России в соседнем государстве.
Кроме того, Роскомнадзор решил заблокировать приложение Zello из-за «сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил России на территории Украины».
* «Медиазона» и Republic признаны российскими властями СМИ-«иноагентами»
Зеленский и Байден обсудили помощь Украине и санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден переговорили по телефону. Они обсудили вопросы безопасности и финансовой поддержки Киеву, а также вероятные санкции в отношении России.
В сообщении Белого дома говорится, что президент США приветствовал решение платежных систем Visa и Mastercard приостановить обслуживание в России. Байден отметил, что Белый дом усиливает гуманитарную и экономическую помощь Украине и тесно сотрудничает с Конгрессом для получения дополнительного финансирования.
Лидеры также обсудили недавние переговоры между Россией и Украиной. Москва и Киев подтвердили, что новый раун состоится в самые ближайшие дни.
Международный валютный фонд заявил, что рассмотрит на будущей неделе выделение Украине около полутора миллиардов долларов, и предупредил, что война будет иметь серьезные последствия для глобальной экономики.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен записал видео в поддержку Украины и против лжи о войне. «Российские люди должны знать, что делается от их имени», – заявил госсекретарь.
На втором видео в аккаунте госсекретаря показаны акции солидарности с Украиной и протесты против войны.
6 марта антивоенные акции проходят по всей России. Из регионов поступают сообщения о десятках задержанных. У многих активистов прошли обыски.
По данным «ОВД-Инфо», начиная с 24 февраля, на акциях против войны с Украиной в России задержали более восьми тысяч человек.
Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Многие корпорации и бренды объявили о приостановке бизнеса в России.
Роскомнадзор направил Радио «Эхо Кавказа» уведомление о блокировке сайта
Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила «Эху Кавказа» уведомление об ограничении в России доступа к сайту ресурса. В письме указано, что ограничение введено по решению Генпрокуратуры России от 24 февраля.
Российское ведомство пишет, что если редакция удалит «противоправную информацию», то она должна направить уведомление об этом в Федеральную службу для проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления. При этом в письме не указано, какую информацию требуется удалить.
На уходящей неделе девять сайтов русскоязычных проектов Радио Свободная Европа/Радио Свобода, включая сайты Русской службы РС, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в Украину.
Президент РСЕ/РС Джейми Флай не раз заявлял, что редакция не намерена исполнять требования Кремля. «Мы не позволим Кремлю диктовать нам редакционные решения», – говорил он.
Блокировке подверглись также сайты других медиа-организаций, редакции или штаб-квартиры которых находятся за пределами России, в их числе «Медуза», Би-Би-Си, «Голос Америки», Deutsche Welle. Роскомнадзор также блокировал доступ к социальным сетям Facebook и Twitter.
Сегодня стало известно, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода прекращает работу своего бюро в России.
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В Мариуполе началась эвакуация мирного населения
В Мариуполе началась эвакуация мирного населения. 6 марта с 10:00 до 21:00 в городе будет установлен режим тишины. Информацию об этом распространяет Координационный центр под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко.
В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
Продолжаются акции против вторжения России на территорию Украины
В России в воскресенье, 6 марта, проходят акции против вооруженного вторжения России на территорию Украины. На них, по последним данным задержано более 450 человек.
В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержания.
В Иркутске собравшиеся пошли маршем. Участники акции пели песню «Пусть всегда будет солнце». Задержаны несколько человек.
Почти 100 человек, включая журналистов с редакционным заданием, задержаны в Новосибирске.
В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.
В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них задержали полицейские. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.
В Перми полиция задержала человека с плакатом «Нет войне».
В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.
Более тысячи человек протестовали против агрессии России в отношении Украины в Алматы. Люди скандировали «Да здравствует Украина», «Нет войне», «Путин, Гаага, тюрьма!».
Акция протеста ожидается в Москве. Пользователи соцсетей сообщают, что на Манежной площади в центре города дежурят более 20 автобусов полиции. Полицейские выборочно проверяют у прохожих документы и содержимое сумок. Красная площадь закрыта на вход.
В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа дежурят у Гостиного двора. Автобусы для задержанных стоят на Думской улице.
Медики назвали «катастрофической» ситуацию в Мариуполе
В ночь на 6 марта, в 11-й день военных действий российской армии на территории Украины изменений в позициях сторон не произошло. Наиболее сложное положение, по оценке Минобороны Украины, сейчас в Мариуполе, Волновахе, Харькове, Чернигове, Николаеве, Херсоне.
Международная организация «Врачи без границ» сообщила об отсутствии воды и электричества в Мариуполе. Медики оценивают ситуацию катастрофической. В город невозможно доставить гуманитарную помощь.
Вечером в субботу, 5 марта, российское Минобороны объявило о возобновлении наступления в Донбассе после провала организации коридоров для эвакуации мирных жителей и режима тишины в Донецкой области Украины. Об организации коридоров Москва и Киев договорились в ходе второго раунда мирный переговоров 3 марта. В провале в субботу стороны обвинили друг друга. Из региона поступают сообщения, что коридоры могут быть открыты утром в воскресенье.
Аналитики из вашингтонского Института исследования войны полагают, что российские силы к востоку от Харькова и на севере Луганской области пытаются соединиться.
Российские войска вокруг Херсона, вероятно, готовятся возобновить наступательные операции против Николаева и, в конечном счете Одессы. Российская морская пехота в Крыму продолжает готовиться к десантным операциям, которые, вероятно, будут проводиться под Одессой.
Не исключено, что наступательные операции России будут возобновлены в течение 24-48 часов.
Журналиста телеканала «Дождь» не пустили в Грузию
В Грузию накануне не впустили журналиста российского независимого телеканала «Дождь» Михаила Фишмана. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
По информации издания SOVA, из Тбилисского международного аэропорта Фишмана отправили самолетом обратно в Баку, откуда он летел.
Отметим, что 2 февраля руководство «Дождя», признанного в РФ «иностранным агентом», заявило, что канал временно приостанавливает свою работу. Генеральный директор Наталья Синдеева объяснила это решение внесением поправок в Уголовный кодекс России – т. н. «законом о фейках».
За распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и, в частности, о т. н. «специальной военной операции» в Украине теперь журналистам может грозить до 15 лет тюрьмы. По словам Синдеевой, после принятия закона «работать практически будет невозможно».
Грузия сможет поставлять в Россию молоко и молочные продукты
Россельхознадзор предлагает разрешить поставки молочной продукции с 15 предприятий Грузии, также право на поставки сырья может получить одно предприятие Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Россельхознадзор инициировал включение в реестр предприятий третьих стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз), имеющих право поставок своей продукции на территорию стран – членов союза, одного предприятия Азербайджана (кишечное сырье), а также 15 предприятий Грузии (молоко и молочная продукция)», – отмечается в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, такое решение принято по результатам состоявшихся 5 марта переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с начальником национального агентства продовольствия Министерства сельского хозяйства Грузии Зурабом Чекурашвили и председателем агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Илахи оглы Тахмазли.
Поставки продукции указанных предприятий могут начаться после одобрения стран – членов ЕАЭС, пишет ТАСС.
В Национальном агентстве продовольствия Грузии заявили, что решение о допуске грузинской животноводческой продукции на российский рынок было принято на основании переговоров, которые велись с 2020 года. По информации ведомства, переговоры ведутся и с другими странами. «Неделю назад переговоры успешно завершились с Саудовской Аравией», – заявили в агентстве.
- Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что введение санкций в отношении России противоречит национальным интересам страны. По его словам, объем экспорта в РФ за последние несколько лет превысил три миллиарда долларов.
Власти Дагестана сообщили о гибели в Украине жителя Акушинского района
В ходе военной агрессии России в Украине погиб уроженец дагестанского села Гапшима Джабраил Маллаев. Об этом сообщила в социальных сетях администрация Акушинского района. Информация о гибели проиллюстрирована фотографией военнослужащего в гражданской одежде.
В открытом доступе информация о Джабраиле Маллаеве отсутствует. Человек с такой же фамилией, именем и отчеством значится как соучредитель дагестанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Приоритет качества».
Не менее 29 военнослужащих с Северного Кавказа и юга России по состоянию на 5 марта погибли с начала вторжения в Украину. Гробы пришли уже в шесть республик – это Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Калмыкия. Солдат также хоронили на Кубани, в Астраханской и Волгоградской областях.
- 27 февраля, через три дня после вторжения российских войск в Украину, о гибели военнослужащего из Дагестана заявил глава республики Сергей Меликов. Он разместил соответствующий пост в инстаграме. Чиновник назвал имя погибшего – Нурмагомед Гаджимагомедов. Глава Дагестана не уточнил обстоятельства его смерти. Как утверждают СМИ, Гаджимагомедов был офицером 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ. По неподтвержденным данным, он подорвал себя гранатой после того, как попал в окружение.
- Минобороны РФ признало, что с начала военных действий в Украине погибло 498 граждан России.
- В ночь на 24 февраля Россия начала военное вторжение на территорию Украины. Акции протеста против вторжения в Украину проходят по всей России. Во многих городах их участников массово задерживают. Кавказ.Реалии ведет подробную хронику российского вторжения в Украину.
Югосетпотребнадзор выявил за сутки 6 заболевших коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявлено шесть новых заболевших коронавирусом из 46 проведенных исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 111 жителей республики, 35 человек - сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 14 036, 13 925 – выздоровели», - сказали агентству «Рес» в Югосетпотребнадзоре.
Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 67 436 исследований на COVID-19.
В республике с 7 марта снимаются все ковидные ограничения введенные в январе, когда Южная Осетия пережила третью волну коронавируса.
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