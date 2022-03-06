В Харькове нанесен авиаудар по телевышке. Телевидение перестало работать

Телевидение перестало работать

В Харькове предположительно после удара российской авиации по телевизионной вышке вечером в воскресенье перестало работать телевидение. Об этом сообщает «Украинская правда». Несколько дней назад при ударе по телевышке в Киеве, по данных украинских властей, погибли 5 человек.

По сообщениям в соцсетях, удар нанесен также по зданию прокуратуры в Харькове. По неподтвержденным сообщениям, один российский самолет был сбит. Минобороны России пока эту информацию не комментировало. С начала военной операции в Украине оно не сообщало о потерях авиации.

Бои продолжаются в других регионах Украины. Сообщается, что в Киевской области не удалось обеспечить гуманитарные коридоры в Гостомеле и Буче. По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, за контроль над городом в пригороде Киева идут бои. По сообщениям жителей Бучи, в городе нет света.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко утром в воскресенье заявил, что на подступах к Киеву есть много российской военной техники, назвав такие города как Ирпень, Гостомель, Буча.

Международная организация «Врачи без границ» сообщает о катастрофической ситуации, в которой оказались местные жители в связи с блокадой Мариуполя. Координатор этой организации по чрезвычайным ситуациям в Украине Лоран Лигоза заявил: «Мы знаем от наших сотрудников, что они отчаянно пытаются обезопасить себя, поскольку продолжаются тяжелые атаки, а запасы продовольствия заканчиваются. Нет воды, электричества и отопления. Интернет и телефонная связь отключены. Больницы, супермаркеты и жилые дома сильно пострадали». Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о повреждении газопровода Донецк-Мариуполь. В воскресенье вновь сорвалась эвакуация мирных жителей Мариуполя.

Сообщается об обстрелах в Житомирской области – в Коростыне и Овруче, где разрушены жилые районы. Точных данных о количестве пострадавших нет.

Президент Украины Владимир Зеленский днем в воскресенье сообщил, что аэропорт Винницы полностью уничтожен: российские войска нанесли по нему восемь ракетных ударов. Также сообщается об обстрелах Краматорска. По предварительным данным, 2 человека погибли, много раненых.