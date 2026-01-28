В Харьковской области под удар дронов попал пассажирский поезд

Харьковская областная прокуратура сообщила поздно вечером во вторник, что на месте российского удара по пассажирскому поезду в Харьковской области обнаружены фрагменты по меньшей мере пяти тел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский привёл предварительную информацию о четырех погибших при ударе по поездку. Ещё четырёх человек ищут, двое - ранены, отмечал Зеленский. В вагоне, в который попал один из российских дронов, по его словам, было 18 человек. Всего в составе находились более 200 человек, написал Зеленский. Он выразил соболезнования всем родным и близким погибших.

По данным прокуратуры Харьковской области, два дрона разорвались около поезда, а ещё один попал в вагон.

Вице-премьер, министр по восстановлению Украины и развития общин и территорий Алексей Кулеба одним из первых сообщил в соцсетях, что три дрона типа «шахед» атаковали поезд «Барвенково - Львов – Чоп». Беспилотники попали перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором начался пожар, писал Кулеба.

Людей максимально быстро эвакуировали. На место прибыли все экстренные службы: медики, спасатели, добавил в сообщении вице-премьер.

Удар по пассажирскому поезду Алексей Кулеба назвал «прямым актом российского террора против гражданских», когда не было «никакой военной цели». Российские власти схожие обвинения отрицают на протяжении всей войны.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фотографии ликвидации пожара в пассажирском поезде в Харьковской области. В сообщении отмечается, что один вагон состава сгорел полностью, ещё один выгорел частично.

Атака произошла в Барвенковском районе Харьковской области, то есть вскоре после отправления состава. Издание Hromadske опубликовало свидетельства пассажиров. Из них следует, что поезд был атакован недалеко от станции Языково. Это подтвердила впоследствии и харьковская областная прокуратура.

Поезда из Барвенково стали ходить после того, как украинские власти из-за непрекращающихся атак были вынуждены прекратить движение от станции Краматорск в Донецкой области. От Барвенково до Краматорска – около 60 километров, которые пассажиры преодолевают на автобусах.

Это не первая российская атака на украинские пассажирские поезда. В октябре 2025 года в результате попадания российского снаряда в поезд на станции Шостка Сумской области погиб 71-летний мужчина, в этом же месяце дрон пытался атаковать поезд Львов-Краматорск.



