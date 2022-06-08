Представители назначенной Россией администрации в Херсоне и Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России после визита первого заместителя главы российской Администрации президента Сергея Кириенко. Сам он мог заявить, что присоединение как минимум Херсонской области будет проведено по примеру Крыма, но официальные источники не приводят эту цитату напрямую.

После вторжения в Украину Россия контролирует большую часть Херсонской области вместе с областным центром и значительную часть Запорожской области, хотя сам город Запорожье остаётся под украинским контролем. Кириенко посетил их во вторник, 7 июня. Сначала он прибыл в Херсон, а после этого — в Мелитополь в Запорожье.

В Херсоне представители оккупационной российской администрации уже несколько раз заявляли, что рассчитывают, что регион будет аннексирован Россией. Вечером во вторник, пересказывая общение с Кириенко во время визита в город, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич сообщил, что "включение Херсонской области в состав России будет полноценным, по аналогии со вхождением Крыма". Государственные агентства не приводили это как прямую цитату, оставляя вероятность, что это слова не Кириенко, а Кастюкевича, — обращает внимание издание The Bell.

Назначенная Россией руководить Мелитополем Галина Данильченко после встречи с Кириенко заявила, что Россия в регионе остаётся "навсегда". "Теперь мы готовимся к референдуму", — заявила она. Представитель российской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в области "принято консолидированное решение" провести референдум о вхождении в состав России, их слова приводит государственное российское агентство РИА "Новости".

В 2014 году по итогам референдума в Крыму и Симферополи к России был присоединён Крым. Перед этим регион объявил о своей независимости от Украины, Киев это решение не признавал. Голосование на референдуме проводилось, когда автономная республика находилась под полным контролем России и вопреки украинскому законодательству. Почти все страны мира не признают его итогов.

В начале войны с Украиной Москва заявляла, что аннексия территорий не является целью операции. Киев неоднократно заявлял, что не готов ни на какие территориальные уступки по итогам войны.