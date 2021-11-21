Новости
В Иерусалиме член ХАМАС открыл огонь, есть убитый и раненые
В Иерусалиме в результате нападения члена радикальной палестинской группировки ХАМАС в воскресенье был убит израильтянин, еще три человека были ранены.
Нападавший открыл огонь в Старом городе, неподалеку от Храмовой горы, которую считают священной как евреи, так мусульмане. Серьезные ранения получили двое израильтян - мирных жителей, один из которых впоследствии умер. Также были ранены двое израильских полицейских. Нападавший был застрелен полицией.
В ХАМАС подтвердили, что нападавший был членом группировки, жителем Восточного Иерусалима, и назвали его действия «героической операцией», дав при этом понять, что он действовал в одиночку.
Это второе за последние дни нападение в Старом городе Иерусалима. В среду 16-летний палестинец напал с ножом на израильских полицейских и был застрелен.
По данным израильских СМИ, погибший израильтянин - первая жертва нападений палестинцев в Иерусалиме более чем за полгода.
Старый город - часть Восточного Иерусалима, аннексированного Израилем после 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей. Палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их будущего государства, и обвиняют Израиль в оккупации своих земель.
Другие новости дня
«Совет тейпов Ингушетии» ответил чеченскому спикеру Даудову
«Совет тейпов Ингушетии» опубликовал на официальном канале организации на ютубе видеозаявление в адрес чеченских властей.
Во время заседания «Совета тейпов Ингушетии» председатель организации Мурат Даскиев поручил члену совета Батыру Богатыреву зачитать обращение Совета, которое анонсировано как «последнее заявление организации» по вопросу границы между двумя субъектами, сообщает Кавказ.Реалии.
«Мы просили [чеченцев и ингушей], чтобы вели себя как подобает мусульманам, без оскорблений, - переводит это заявление «Кавказский узел» (внесен российскими властями в список иностранных агентов. - Прим.ред.). - Всемирный Конгресс ингушского народа создал комиссию. Мы хотели, чтобы точно такую же комиссию создали чеченцы, чтобы сели и договорились, а если не могут, то решение должно быть на основе шариата. Нам предлагают приехать в лес, в районе [реки] Фортанги, где [Даудов] сам предлагает поклясться на Коране и предлагает поклясться нам. Но это не решение по шариату».
По словам старейшин «Совета тейпов», ингушский народ не говорит про какое-то конкретное одно село, речь идет о незаконном принятии соглашения в 2018 году и территориальном разграничении в соответствии с исламом всей территории.
«Мы будем терпеливы до тех пор, пока не появятся люди, которые хотят справедливо, по исламу, закрыть этот вопрос, в соответствии с шариатом. Которые будут иметь полномочия от обоих народов. Все, что нужно для этого, у нас есть, все готово. Власти обеих республик хорошо знают и своего руководителя, нашего президента Владимира Путина. Когда в его адрес было высказано оскорбление, он ответил очень просто: «Кто как обзывается – тот так и называется». На этом мы приостановимся до лучших времен», – говорится в заявлении.
- «Совет тейпов Республики Ингушетии» выступил на этой неделе с обращением к чеченскому и ингушскому народам о необходимости продолжить дискуссию относительно подписанного договора по границе между двумя субъектами.
- После этого в прямом эфире на своей странице в инстаграме председатель чеченского парламента Магомед Даудов раскритиковал позицию членов ингушского «Совета тейпов» о границах между Чечней и Ингушетией. Даудов заявил, что члены «Cовета» - «нерукопожатные» в Чечне. Он дал несколько дней, чтобы все без исключения активисты из «Совета тейпов» приняли решение принести согласно шариату клятву, что эти земли когда-либо были ингушскими. Со своей стороны он заявил, что готов поклясться, что эти земли были и есть чеченские.
- Соглашение о границе Чечни и Ингушетии, которое подписали 26 сентября 2018 года региональные руководители Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров, а позднее признал законным Конституционный суд РФ, вызвало волну митингов в Ингушетии: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым.
В клинике Цицишвили проходят лечение 122 ребенка с коронавирусом
«На данном этапе в клинике проходят лечение 122 пациента с коронавирусом, 20 из них в реанимации интенсивной терапии», - сообщил врач тбилисской клиники имени Цицишвили Давид Рехвиашвили.
По словам доктора, один пациент находится на аппаратной поддержке, его состояние оценивается как критическое, передает Общественный вещатель.
«У данного пациента сопутствующих заболеваний не наблюдалось, его перевезли из Батуми уже в тяжелом состоянии, у него повреждены легкие. Состояние остальных оценивается средней степени тяжести. Большая часть пациентов - это малыши до одного года, и пациенты с хроническими заболеваниями. Что касается вакцинированности родителей, чьи дети находятся у нас, то, к сожалению, показатель низкий. Вакцинированы только 9 родителей из 122 пациентов. Родители, и лица, контактирующие с ребенком, должны быть вакцинированы, чтобы снизить риск инфицирования. Также важно, чтобы были привиты дети старше 12 лет», - сказал Рехвиашвили.
Партия «Лело» прекращает бойкот парламента Грузии
«Мы прекращаем бойкот парламента, а это значит, что мы продолжим работать в парламенте в обычном режиме», - заявил Общественному вещателю Грузии представитель «Лело» Григол Гегелия.
«По всем остальным критическим направлениям, по которым, естественно, продолжается общий протест оппозиции, мы до конца будем вовлечены в активную, мирную, но очень твердую, очень громкую борьбу, чтобы избавиться от государственного беспредела. Мы присоединимся к борьбе, чтобы вернуть в нашей стране идею выборов, возвратить присвоенные голоса и положить конец внешней капитуляции. Белорусизация и путинизация Грузии должны быть немедленно прекращены, как можно скорее должно быть покончено и с ковидгеноцидом», - сказал Гегелия.
По его словам, перевод Михаила Саакашвили в гражданскую клинику - хороший шаг, который поможет стабилизировать ситуацию.
«Сейчас мы считаем очень важным, чтобы по следующим критически важным направлениям, включая справедливый суд, выборы и другие очень важные направления, мы также достигли очень ощутимого результата, которого общество ожидает от нас, - сказал Григол Гегелия.
Украинская разведка: Россия может начать вторжение в январе-феврале
Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года. Об этом в интервью изданию Military Times заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По словам Буданова, сейчас Россия сконцентрировала у границ с Украиной более 92 тысяч военнослужащих. Риски вторжения, по его словам, с приходом зимы и установлением стабильной холодной погоды только возрастают - возможные сильные морозы, по его словам, не проблема ни для российских, ни для украинских военных.
По словам главы украинской разведки, действия российских войск могут быть более масштабными, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а затем, по многочисленным свидетельствам (сама Россия это отрицает), оказала вооруженную поддержку сепаратистам в Донбассе. Буданов предположил, что нападение может сопровождаться авиаударами, десантными операциями в Одессе и Мариуполе, также может быть задействована бронетехника, в том числе с территории Беларуси. Возможной мишенью для нападения по-прежнему называются юг и восток Украины, регионы, о которых ряд российских политиков, включая Владимира Путина, говорили как о «Новороссии».
При этом, по словам Буданова, прежде чем начать вторжение, Россия будет проводить «психологические операции» с целью подорвать боеспособность Украины. К таким операциям он отнес, в частности, разжигание беспорядков, связанных с экономической ситуацией или недовольством мерами по борьбе с коронавирусом. По его словам, Россия намерена воспользоваться и ситуацией вокруг операции по аресту предполагаемых бойцов «ЧВК Вагнера» в 2020 году, в срыве которой украинская оппозиция обвиняет власти.
Ранее о возможной подготовке нападения России на Украину сообщали и американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации. При этом отмечалось, что Кремль пока не принял окончательного решения.
Как писала на днях New York Times, американские и британские разведслужбы, пишет газета, все более убеждаются в том, что Владимир Путин рассматривает вариант проведения военной операции либо с целью захвата большей части территории Украины, либо с целью дестабилизации страны и обеспечения прихода к власти пророссийского правительства. Большая зависимость Европы от поставок российского природного газа может внушить Москве надежду на то, что европейцы не решатся пойти на решительные меры в ответ на потенциальную российскую военную операцию против Украины - писало издание.
Официальный Вашингтон и его партнеры по ЕС выражали обеспокоенность в связи с наращиванием Россией сил по периметру украинской границы. Сообщалось о том, что ряд стран НАТО, в частности Великобритания, намерены направить на Украину своих военных для сдерживания России. Официальный Киев ранее отрицал существенный рост угрозы вторжения, однако впоследствии украинские представители также начали выражать обеспокоенность возможными действиями Москвы.
В Кремле отрицают какую-либо подготовку к вторжению на территорию Украины, в то же время обвиняя страны Запада в эскалации напряженности, в частности в Черном море. Путин, выступая на неделе на заседании коллегии МИД, заявил, что Россия должна получить от Запада гарантии своей безопасности.
Адвокату Иванишвили пришлось объясняться из-за его слов о некомпетентности Гарибашвили
Заявление основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили о некомпетентности премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили вырваны из контекста. Об этом адвокат Иванишвили Виктор Кипиани заявил в интервью телеканалу «Имеди», передает агентство «Новости-Грузия».
Оппозиционный телеканал «Формула» накануне показал фрагмент опроса Иванишвили по иску против швейцарского банка Credit Suisse. Он касается работы Гарибашвили, который входил в ближайшее окружение миллиардера еще до прихода в политику. Иванишвили подчеркнул, что Гарибашвили не является для него авторитетом. Он также указал, что у него нет «ни юридического, ни финансового образования».
«Материал, который был использован, вырван из контекста… Финансы, о которых там идет речь, а речь идет о сложных финансовых продуктах, т.н. производных финансовых инструментах, и в этом случае, не только Ираклий Гарибашвили, но и очень многие в грузинской финансовой сфере не пригодны из-за слаборазвитого рынка. Во-вторых, он (Иванишвили) дал очень подробную оценку Гарибашвили. Он указал, что на протяжении лет господин Ираклий был одним из видных и активных членов его политической команды и, соответственно, отметил не одним хвалебным словом его качества», - сказал Кипиани.
Адвокат считает, что отдельного изучения требует утечка кадров опроса, который проводился дистанционно. Кипиани пояснил, что любая заинтересованная сторона, в том числе журналисты, могут обратиться к суду и попросить о присутствии на процессе. Одновременно видео- или фотосъемка строго запрещены.
«Разговор на уровне подозрений и предположений, однако факт, что определенные видеоматериалы были распространены в грузинском пространстве… Хочу сказать, что по правилам суда любая фото- и видео-съемка во время процесса запрещены. Поэтому возникает вопрос, кто это сделал и с какой целью», - заявил он.
По данным делового издания Bloomberg, Иванишвили обвиняет Credit Suisse в том, что банк не сумел пресечь, несмотря на явные признаки, мошенничество его личного банкира Патрика Лескодрона, в результате чего Иванишвили потерял 400 миллионов долларов из своего капитала. Кроме суда Бермуд, Иванишвили судится с банком в Новой Зеландии и в Сингапуре. Общая сумма исков превышает 800 миллионов долларов.
Китай понизил уровень дипотношений с Литвой - из-за Тайваня
Китай объявил о решении понизить уровень дипломатических отношений с Литвой - после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня, который КНР считает своей территорией и автономную администрацию которого не признает.
О решении китайских властей сообщило телевидение КНР. В Пекине считают, что открытие в Вильнюсе тайваньского представительства нарушает принцип «одного Китая» и является вмешательством во внутренние дела КНР. Тем самым, как говорится в заявлении МИД Китая, были разрушены основания дипломатических отношений между двумя странами. «Правительство Литвы должно понести всю полноту вытекающей из этого ответственности», - сказано в заявлении.
Класс поверенного в делах является третьим рангом глав диппредставительств после послов и посланников.
Представительство Тайваня открылось в Вильнюсе 18 ноября. Несмотря на протесты Китая, оно открылось именно как представительство Тайваня, а не «Тайбэя», как в ряде других стран. Именно это вызвало резкую реакцию КНР. Представительство не будет обладать дипломатическим статусом, но сможет оказывать консульские услуги.
Уже в августе Китай отозвал своего посла из Литвы, литовский посол также уехал из Пекина. Китай также приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву.
В заявлении МИД Литвы подчеркивается, что Литва продолжает придерживаться политики «одного Китая», то есть официально не признает независимость Тайваня, однако оставляет за собой право развивать с Тайванем отношения.
- Тайвань имеет собственную, не зависящую от материкового Китая администрацию с 1949 года, когда остров стал убежищем потерпевших поражение от коммунистов в китайской гражданской войне сил Гоминьдана. Официально Тайвань именует себя «Китайской Республикой», не признавая легитимность провозглашенной в 1949 году КНР, которая, в свою очередь, считает Тайвань своей мятежной провинцией. В качестве «Китайской Республики» Тайвань официально признан 15-ю странами-членами ООН, многие другие имеют с ним экономические и культурные связи без официального признания. В последнее время на Тайване сильны голоса за провозглашение независимости острова. В Пекине, в свою очередь, ужесточается риторика в отношении Тайваня. Аналитики не исключают, что КНР может предпринять попытку взять остров под контроль силой.
Коронавирус в Абхазии: 110 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 335 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 110 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 60 пациентов. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 73 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались: женщина 1939 года рождения и мужчина 1938 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 929 человек. Зарегистрировано 502 летальных случая. Выздоровели 27 870 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 3 357 новых случаев заражения, 76 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 357 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,77%, за последние две недели – 9,31%, а за последнюю неделю – 9,01%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 812 246.
Более 42% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 415. В Имерети выявили 621 случай заражения, в Шида Картли – 242, в Самегрело и Земо Сванети – 260, в Кахетии – 253, в Квемо Картли – 173, в Аджарии – 106, в Гурии – 95, в Мцхета-Мтианети – 85, в Самцхе-Джавахети – 83, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 24.
От ковида умерли еще 76 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 11 498.
Выздоровели 5 572 человека, их общее число выросло до 749 699.
На данный момент в Грузии 51 023 активных случаев коронавируса. Из них 6 605 пациентов (около 13% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 667 больных тяжелое, 390 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 157 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 43 261 человек лечится на дому. В карантинных пространствах остаются 49 граждан, а в самоизоляции – более 45,1 тысяч.
На юго-востоке Грузии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло сегодня утром, 21 ноября, в юго-восточной части Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 07:48 по тбилисскому времени в 51 километре от Тбилиси. Эпицентр находился в селе Земо Карабулахи Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли).
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
В Австрии и Германии наихудшие показатели эпидемии COVID-19
В Вене тысячи человек провели протестное шествие против новых антиковидных мер правительства Австрии. В субботу 20 ноября, по данным полиции Вены, приблизительно 35 тысяч человек потребовали от правительства отказаться от полного локдауна, связанного с разрастанием эпидемии COVID-19.
Автомобильное движение в центре Вены было парализовано в связи протестной акцией.
Серьезных нарушений порядка не было, полиция задержала 10 человек.
С 22 ноября правительство Австрии введет общенациональный локдаун, который распространится на всех жителей страны, включая вакцинированных и переболевших. С таким заявлением выступил 19 ноября федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг. Такое решение было принято в связи с резким ростом числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Покидать свой дом без уважительных на то причин будет запрещено. Все культурные и развлекательные мероприятия в стране будут отменены.
Канцлер назвал решение о локдауне «очень тяжелым».
Шалленберг назвал локдаун очень тяжелым решением. Он пообещал, что новые ограничения продлятся не более 20 дней и что не позднее 13 декабря в силу снова вступит правило 2G, согласно которому большей свободой будут пользоваться вакцинированные и переболевшие граждане. Первые результаты локдауна планируется оценить через 10 дней.
Объявлено также, что с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной.
Тем временем ухудшается ситуация с коронавирусом в Германии. Средний показатель распространения вируса в целом по стране в субботу 20 ноября составил 362 случая на 100 тысяч жителей. Это наивысший показатель с начала эпидемии.
Немецкие политики, представляющие партии, ведущие переговоры о создании правительственной коалиции, выступают против обязательной вакцинации, сообщила «Немецкая волна».
В Чечне началось рассмотрение дела похищенных братьев-геев
Ачхой-Мартановский районный суд Чечни начал рассмотрение по существу дела братьев 17-летнего Исмаила Исаева и 20-летнего Салеха Магамадова, обвиняемых в пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования.
В первый день рассмотрения уголовного дела суд в третий раз без объяснения оснований не стал рассматривать ходатайство о его передаче в другой регион. 12 октября Ачхой-Мартановский суд направлял ходатайство в Верховный суд Чечни, который не имеет для его рассмотрения компетенций.
По версии следствия, Исаев и Магомедов передали находившемуся в федеральном розыске участнику незаконного вооруженного формирования хлеб, сок, чай и шоколадки. Им грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
«Мы уверены, что в Чечне данное уголовное дело не может быть рассмотрено беспристрастно и объективно хотя бы уже потому, что глава республики Кадыров и министр Дудаев (министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации) высказали свою уверенность в виновности братьев. Учитывая их абсолютное влияние в Чечне, вряд ли суд готов к объективному разбирательству. Кроме того, Салех и Исмаил получали угрозы «убийств чести» от родственников – их показал чеченский государственный телеканал. Ачхой-Мартановский районный суд ранее продлевал обвиняемым меру пресечения, он заинтересован в обвинительном приговоре», - рассказал Кавказ.Реалии сотрудник помогающей жертвам насилия-представителям ЛГБТ кризисной группы «СК SOS» Мирон Розанов.
- Братья Салех Магамадов и Исмаил Исаев были задержаны в феврале в Нижнем Новгороде. Ранее их уже задерживали полицейские в Чечне и Санкт-Петербурге, а после доставления в Грозный, как утверждается, пытками и унижениями заставили извиниться на камеру за модерирование телеграм-канала, в котором критиковалась власть. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмата Кадырова, гимны России и Чечни.
- В сентябре 2020 года братья уехали в Нижний Новгород, откуда намеревались вылететь зарубеж при поддержке «Российской ЛГБТ-сети» (внесена в реестр «иноагентов»), но 4 февраля этого года были задержаны чеченскими силовиками по обвинению в пособничестве боевику.
- В августе арестованные Магамадов и Исаев заявили о том, что их избивают, требуя признательных показаний. Следственное управление Следственного комитета Чечни отказалось возбуждать уголовное дело о пытках и избиениях в СИЗО-1 в Грозном.
- Правозащитный центр «Мемориал» (российские власти внесли «Мемориал» в список иностранных агентов, «Мемориал» с этим не согласился. - Прим.ред.) объявил уголовное дело против братьев-геев из Чечни Исмаила Исаева и Салеха Магамадова политически мотивированным и незаконным. По мнению центра, преследование молодых людей «направлено на недобровольное прекращение публичной критики власти и обусловлено их принадлежностью к чеченскому ЛГБТ-сообществу».
Иванишвили рассказал о работе Гарибашвили: Он не был для меня авторитетом
Миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили описал работу нынешнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в тот период, когда он не занимался политикой, однако входил в его ближнее окружение.
Иванишвили дал показания суду Бермуд в связи со своим иском к швейцарскому банку Credit Suisse Group AG. Видеокадры из интервью распространила грузинская телекомпания «Формула», сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я сделаю одну маленькую ремарку в связи с Гарибашвили, и вообще, это будет хорошо [cказать] об ассистентах, раз их так интересует Гарибашвили. Гарибашвили не был для меня авторитетом. Гарибашвили не был финансистом. Если Credit Suisse давал мне понять, что надо было подписаться и это делалось для меня, то как это мог перепроверить Гарибашвили? А вот письма, которые отправлялись, или же, скажем, приезжала делегация, с делегацией надо было согласовать время, или мне нужно было перечислить деньги, сделать звонки, организовать встречу, и тому подобное… Раз в месяц надо было узнать, какие суммы на счетах, что осталось, и так далее».
На вопрос: То есть, он у вас был как секретарь? Иванишвили рассмеялся и ответил так: «Называйте, как хотите, упоминайте его так, как хотите».
Иванишвили также рассказал о своей политической карьере в Грузии, где он после победы своей партии на выборах в 2012 году стал премьер-министром, а через год добровольно ушел в отставку. Следующим премьером от партии Иванишвили «Грузинская мечта» стал Ираклий Гарибашвили. При этом Иванишвили неоднократно обвиняли в «закулисном» управлении страной/
«Я немного похвалюсь, извините меня, но вы не найдете в истории политики, чтобы пришла команда, победила [на выборах], я был назначен первым лицом в Грузии, и сделал все, что пообещал населению. Через год, когда я был на пике, я оставил свою должность. Второго такого примера в истории мировой политики не существует, это я вам говорю откровенно. Весь народ ходил за мной, никто не хотел, чтобы я уходил в то время, когда я ушел – настолько я был популярен», - сказал Иванишвили.
По данным делового издания Bloomberg, Иванишвили обвиняет Credit Suisse в том, что банк не сумел пресечь, несмотря на явные признаки, мошенничество его личного банкира Патрика Лескодрона, в результате чего Иванишвили потерял 400 миллионов долларов из своего капитала. Кроме суда Бермуд, Иванишвили судится с банком в Новой Зеландии и в Сингапуре.
Саакашвили после 50-дневной голодовки стал принимать пищу по прописанной схеме
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после 50-дневной голодовки принимает пищу по прописанной схеме, состояние его здоровья стабильное. Об этом журналистам сообщила врач Нино Шарашенидзе.
Она добавила, что консилиум врачей разработал соответствующую тактику лечения, к процессу были подключены врачи Республиканской больницы и гастроэнтеролог.
«Как известно, возвращение к питанию намного сложнее и требует очень тщательного мониторинга. Именно поэтому детально расписан режим питания, которой будет досконально выполняться», – сказала Нино Шарашенидзе.
По словам медика, Саакашвили жалуется на головные боли.
«У него есть определенные жалобы, что абсолютно адекватно», – отметила она.
- 50-дневную голодовку Михаил Саакашвили решил прервать вчера, после согласия властей перевести его в Горийский военный госпиталь Минобороны.
В Женской теннисной ассоциации продолжают разыскивать Пэн Шуай
Председатель Женской теннисной ассоциации Стив Саймон высказал тревогу и сомнения относительно электронного письма от пропавшей китайской теннисистки. По словам Саймона, ему трудно поверить в подлинность письма, в котором Пэн отказывается от ранее высказанных ею обвинений в адрес влиятельного китайского политика, Спортсменка обвинила бывшего вице-премьера Чжана Гаоли в сексуальном насилии.
Теперь же теннисистка якобы написала, что сказанное ранее - неправда, и она «отдыхает у себя дома и все у нее хорошо», сообщило в субботу Международное Французское радио.
Две надели назад она она рассказала, что ее принудили к сексуальной связи с Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. Вскоре этот пост, опубликованный на сайте Weibo, исчез, а сама спортсменка перестала появляться на публике.
Электронное письмо, подписанное Пэн Шуай, лишь укрепило опасения по поводу ее судьбы и безопасности, говорит глава WTA Стив Саймон. По его словам, он несколько раз, но безуспешно пытался связаться с теннисисткой. Саймон призвал предъявить «независимые и убедительные доказательства, что с Пэн все в порядке». Он также призвал расследовать ситуацию.
- Разоблачения, с которыми изначально выступила Пэн Шуай, стали первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.
- Пэн Шуйа – китайская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, неоднократная победительница турниров WTA. Ей 35 лет. В 2013 году она одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.
Грузинский каратист во второй раз выиграл чемпионат мира
Грузинский спортсмен Гогита Аркания сегодня выиграл золотую медаль на чемпионате мира по карате в Дубае. Это уже вторая золотая медаль с чемпионата мира в коллекции 37-летнего спортсмена – в первый раз Гогита Аркания победил на мировом первенстве в 2014 году, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Летом он выступил на Олимпиаде в Токио, однако занял только пятое место.
На турнире в Дубае в первом раунде Аркания победил мексиканского соперника 8:0, во втором раунде представителя Черногории - 2:0, в третьем раунде испанского соперника - 8:0, в четвертом круге американца - 3:0, и в пятом туре одолел хорватского спортсмена - 3:1.
Сегодня в финальной схватке грузинский каратист в напряженной борьбе одолел соперника со счетом 3:2 и завоевал титул чемпиона мира.
Прокурор: Мегис Кардава не ответил на вопросы следствия по делу о пытках заключенных
По словам прокурора Лаши Котрикадзе, бывший начальник Департамента военной полиции Мегис Кардава не ответил на вопросы следственного ведомства по делу о пытках заключенных, передает Общественный вещатель Грузии.
Как заявил прокурор на выходе из руставского пенитенциарного учреждения №12, Мегис Кардава отказывается говорить на тему видеозаписей и зафиксировать свою позицию.
«Он не ответил ни на один из вопросов, покинул следственную комнату, и его позицию передал нам его адвокат. Судя по всему, он вообще не хочет говорить на тему этих видеозаписей и зафиксировать позицию. Если у него есть какие-либо претензии, он может выразить свою позицию, если у него есть позиция по содержанию, естественно, он должен был это сказать», - рассказал прокурор.
Несколько дней назад Прокуратура Грузии распространила заявление о том, что Александру Мухадзе (по прозвищу «Киллер»), бывшему директору 8-го учреждения пенитенциарного управления, предъявлено обвинение в применении пыток к заключенному. Прокуратура также распространила видеоматериалы с указанием, что видеозапись содержит сцены насилия. На видеозаписи фигурирует и Мегис Кардава.
«В ходе расследования дела установлено, что в мае 2011 года в 8-м учреждении пенитенциарной системы Мегис Кардава и Александр Мухадзе потребовали от лица, задержанного на факте приобретения-хранения наркотических веществ, признаться в участии в несуществующих террористических актах, а также дать показания в отношении других лиц, якобы причастных к этим терактам. В противном случае они угрожали задержанному изнасилованием. Также, согласно имеющимся в деле показаниям, означенному лицу подбросили наркотики, чтобы создать основание для задержания», - говорится в сообщении прокуратуры.
Команда «Альт-инфо» учредила политическую партию «Консервативное движение»
Представители ультраконсервативной, националистической и пророссийской интернет-платформы «Альт-Инфо» сегодня провели в Тбилиси съезд и создали собственную партию, которую назвали «Консервативное движение», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ключевые места в новой партии заняли участники и ведущие интернет-СМИ «Альт-инфо»: Зураб Махарадзе будет председателем партии, Георгий Кардава - генеральным секретарем, а Ираклий Мартиненко - членом правления. В политсовет партии вошли Ираклий Мартиненко, Ираклий Моргошия, Георгий Кардава, Васил Гвилия. По словам лидеров новой партии, их цель – установить в Грузии не либеральную, а «христианскую» демократию.
«Главная задача - создать консервативную силу, которая представляет интересы большей части населения Грузии. Все представленные на сегодня партии - либеральные, право-либеральные, левые, их главное разногласие идет по вопросу, кому нравится фигура Бидзины, а кому - Саакашвили. Мы основываем идеологически отличающуюся партию, основной посыл которой будет заключаться в том, что в Грузии должна установиться христианская демократия вместо либеральной демократии», - сказал на учредительном съезде председатель партии Зураб Махарадзе.
«Что мы собираемся делать? Мы говорим об этом прямо, ничего не скрываем. Ключ от всех проблем находится в конкретном месте - это столица нашего северного соседа. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, мы должны, конечно же, проводить прямой диалог с нашими абхазскими братьями, однако ключи этого конфликта находятся в Москве. Наш экономический успех, прогресс, прямо связан с тем, чтобы граждане Грузии не были только обслуживающим персоналом зарубежных туристов. Большая часть наших проблем – безопасность, территориальная целостность, демография и экономика, исходят из того, что мы находимся в де-факто вассальном состоянии.
О чем мы должны говорить с Россией, когда приедем туда? Все будет с вами согласовано и декларировано. У нас есть конкретная задача – если Российская Федерация действительно хочет быть в союзниках Грузии, мы готовы не только начать прямой диалог без предварительных условий, но и работать над тем, чтобы наладить с Российской Федерацией партнерские и союзнические отношения», - сказал Махарадзе.
Оформление ультраконсервативной партии в Грузии уже вызвало возмущение у правозащитников. Заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе призвал использовать законные способы, чтобы запретить «Консервативное движение». Он отметил, что по Конституции Грузии, партия может быть запрещена через Конституционный суд, и инициировать этот процесс могут президент, правительство и 30 депутатов.
«Эти люди организовали один из самых ужасных дней в истории независимой Грузии - 5 июля, когда произошла не только пропаганда насилия, но и массовое организованное насилие. Председатель этой партии — человек, совершивший преступление, но не наказанный нашими МВД и прокуратурой. Кто не обжалует создание этой партии и не потребует ее запрета, для меня является их косвенным союзником и сторонником. Существование этой партии – национальный позор», - написал Георгий Бурджанадзе.
На этот призыв уже откликнулась одна из лидеров парламентской оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили. Она заявила, что цели «Консервативной партии» противоречат Конституции Грузии. По ее словам, если Министерство юстиции зарегистрирует партию, она и ее коллеги-депутаты потребуют распустить партию через суд.
В Москве полиция задержала участников пикетов против ликвидации «Мемориала»
В Москве полиция задержала участников серии одиночных пикетов против ликвидации общества «Мемориал» и политических репрессий. Среди задержанных - журналистка Виктория Ивлева и правозащитник Юрий Самодуров.
О задержаниях сообщает «ОВД-Инфо». По данным издания, по состоянию на три часа дня в Москве были задержаны 12 человек. Протестующие стояли на Пушкинской площади в центре города.
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать «Международный Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал», обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах.
С критикой этого требования выступили несколько нобелевских лауреатов, ученые, писатели и музыканты с мировым именем. Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал» несправедливой и чрезвычайной мерой. Отказаться от ликвидации призвал российские власти Совет Европы.
В правозащитном центре действия российских властей назвали политическим давлением. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у «Мемориала» давно «существуют проблемы в плане соблюдения норм законодательства».
- Московские власти с начала пандемии коронавирусной инфекции не согласовывают протестные акции в городе, ссылаясь на эпидемиологические ограничения. При этом в городе проходят другие массовые мероприятия.
«Мемориал» и «ОВД-Инфо» признаны российскими властями так называемыми иностранными агентами. В организациях с этим статусом не согласны.
По информации врача, состояние здоровья Элене Хоштария стабильное
По информации реаниматолога клиники «Нью Хоспитал» Александра Мхаргрдзели, состояние здоровья лидера партии «Дроа», депутата парламента Элене Хоштария стабильное, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как он сообщил в беседе с журналистами, Элене Хоштария находится под наблюдением врачей, ей делают интравенные переливания.
«Общее состояние пациентки стабильное. По анализам ситуация удовлетворительная. В настоящее время она находится под наблюдением врачей. Начаты интравенные переливания, после переливаний начато специализированное питание малыми порциями, соответственно протоколу питание будет увеличено», - отметил Александр Мхаргрдзели.
Элене Хоштария накануне, 19 ноября, решила прекратить голодовку после того, как Минюст согласился перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори.
Хоштария была переведена в тбилисскую клинику «Нью Хоспитал» для прохождения реабилитации после 17-дневной голодовки.
Житель Махачкалы признан виновным в членстве в »Ат-Такфир Валь-Хиджра»
Ленинский суд Махачкалы признал местного жителя Насыра Султанмеджидова виновным в участии в религиозном объединении «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (в России признано экстремистским и запрещено). Он получил два года лишения условно.
Как гласит приговор, Султанмеджидов с 2015 года участвовал в деятельности религиозного объединения, которое на тот момент уже было запрещено в стране. В частности, он посещал собрания членов объединения в кафе «Хаял» в Махачкале и на даче в поселке Кривая балка. Там верующие обсуждали свою деятельность и изучали запрещенную в России религиозную литературу. Они также вовлекли в организацию новых членов, а один из участников группы уехал в Египет – на родину религиозного объединения.
Подсудимый в суде признал вину, но от дачи показаний отказался, сославшись на статью Конституции, по которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, сообщает Кавказ.Реалии.
Свидетели в суде показали, что согласно идеологии им «нельзя соблюдать законы Российской Федерации, признавать официальное духовенство мусульман Российской Федерации, обращаться за помощью к правоохранительным органам, признавать институты власти, суды, а также и другие государственные органы, поскольку они считались кафирскими».
Также членам объединения запрещалось посещать светские учреждения, в том числе учиться в светских школах, и посещать мечети. Всем, кто не поддерживал идеологию организации, необходимо было выносить «такфир», то есть объявлять их неверными.
Ат-Такфир Валь-Хиджра – радикальная такфиритская организация, основанная в 1970-е годы в Египте Али Абдухом Исмаилом. Название дано египетскими спецслужбами и СМИ, в переводе с арабского оно означает «Обвинение в неверии (такфир) и переселение (хиджра)», сами же себя верующие называют «Общество мусульман». Приверженцы данной организации выступает за неприятие современного светского общества и повторение исхода мусульман под руководством пророка Мухаммада из языческой Мекки в Медину. После ареста нескольких приверженцев общества они провели акции насилия – захватили в заложники и убили экс-министра, а также нападали на ночные клубы в Каире.
- Ранее дагестанский журналист Идрис Юсупов рассказал Кавказ.Реалии, что такое «Ат-Такфир Валь-Хиджра» и как ее признание экстремистской организацией повлияло на борьбу с радикальным исламом на Северном Кавказе.
- В октябре в Ногайском районе Карачаево-Черкесии арестованы пять человек, которых обвиняют в принадлежности к признанной в России экстремистской и запрещенной религиозной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».
Югосетпотребнадзор выявил 27 новых случаев заражения COVID-19
За сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 27 (днем ранее 37) случаев заболевания коронавирусом.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1 754 человека, 80 - сняты с учета медиков за сутки», - сказала информагентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 9 678 человек, 7 924 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 51 257 исследований на коронавирусную инфекцию.
- До 1 декабря остается запрет на проведение свадеб и других торжеств, также действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Мигранты закидали камнями польских полицейских на белорусской границе
Несколько групп мигрантов из стран Ближнего Востока накануне вновь попытались прорваться в Евросоюз через белорусско-польскую границу. Они забросали камнями полицейские машины. Об этом сообщает в твиттере польская полиция.
Согласно сообщению польской погранслужбы, самая большая группа мигрантов состояла из двухсот человек, в остальных были десятки человек. Утверждается, что они применяли петарды и слезоточивый газ. Прорваться, однако, никому не удалось. С польской стороны никто не пострадал.
Всего в пятницу пограничники зафиксировали 195 попыток пересечения границы за пределами пунктов пропуска. Задержаны 5 мигрантов без документов и несколько подозреваемых в пособничестве в незаконном пересечении границы.
- В 2021 году на белорусской границе с Евросоюзом возник миграционный кризис. Это случилось после того как Александр Лукашенко заявил, что страна не будет больше задерживать мигрантов без документов и наркоторговцев, направляющихся в страны ЕС.
- Евросоюз обвиняет Лукашенко в организации кризиса. За последние месяцы в Минск прибыли десятки тысяч мигрантов с Ближнего Востока, главным образом из Ирака и Сирии. Многочисленные журналистские расследования указывают, что поездки в Европу мигрантам организованы при помощи белорусских властей.
- Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс выступила с утверждением, что Лукашенко пообещал Евросоюзу остановить кризис в обмен на официальное признание его в качестве президента Белоруссии и снятие санкций. Минск эти слова не комментировал.
Президент США провёл в Белом доме церемонию помилования индейки
Президент США Джо Байден помиловал двух индюков по случаю предстоящего празднования Дня благодарения. Ежегодную традицию ввел в 1989 году 41-й президент Джордж Буш-старший.
Индейка - традиционная птица на праздничном столе в День благодарения, который отмечается в США в четвертый четверг ноября. С середины 19 века перед празднованием он дарится президенту, а он может её съесть. Со времён Буша президент официально объявляет ей о помиловании, после чего индейка отправляется на ферму или в зоопарк.
Для Байдена помилование индюков в этом году стало первым на посту президента. Индюки Арахисовое масло и Конфитюр были привезены в Вашингтон из Индианы, -рассказывает Голос Америки. Туда же они и будут возвращены после праздника, чтобы спокойно доживать свои дни в одном из питомников.
Телекомпанию «Пирвели» обязали возместить моральный ущерб полицейскому
Тбилисский городской суд обязал оппозиционную телекомпанию «Пирвели» возместить моральный ущерб инспектору патрульной службы. Как сообщает МВД, суд постановил, что распространенная телекомпанией информация, оскорбляющая честь и достоинство патрульного инспектора, носила клеветнический характер.
Суд обязал телеканал выплатить патрульному компенсацию за моральный ущерб, а также опубликовать уведомление о решении суда в субботу, в эфире той же передачи, посвященной журналистским расследованиям, где в январе 2021 года был упомянут полицейский.
30 января 2021 года телеканал «Пирвели» обвинил в незаконной перевозке наркотиков главу подразделения патрульной полиции МВД города Поти Гелу Квашилава, сообщают в МВД.
«Кроме того, телеканал опубликовал его фото, несмотря на то, что автору сюжета в Департаменте коммуникаций МВД было объяснено, что он располагает неверной информацией», - отметили в ведомстве.
На основании поданного в феврале иска суд постановил, что Гела Квашилава не имеет отношения к незаконному обороту наркотиков, а телекомпания «Пирвели» знала, что информация, которой она располагает, была неверной и преднамеренно вводила общественность в заблуждение.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.