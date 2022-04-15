В Иерусалиме на Храмовой горе произошли беспорядки

Задержаны 300 палестинцев, 150 получили ранения

Не менее 300 палестинцев задержаны, 150 пострадали во время столкновений в Иерусалиме на Храмовой горе, которую считают священной как евреи, так и мусульмане. Ранения получили трое израильских полицейских.

Массовые беспорядки возникли в пятницу утром, 15 апреля, во время утренней молитвы на Храмовой горе по случаю второй пятницы священного для мусульман месяца Рамадан. Как сообщают израильские СМИ, сотни молодых людей арабского происхождения под флагами Палестинской автономии и радикальной группировки ХАМАС прошли маршем по Старому городу Иерусалима. Затем они начали кидать камни и фаеры в иудеев, находящихся у Стены плача.

Полиция Израиля пыталась вытеснить участников беспорядков с Храмовой горы, но они забаррикадировались в мечети Аль-Акса. Там были обнаружены камни и арматура. Полицейские применили резиновые пули, шумовые бомбы и слезоточивый газ. В итоге порядок на Храмовой горе был восстановлен.

ХАМАС и другие радикальные группировки осудили действия полицейских.

В связи наступающим 15 апреля еврейским праздником Песах спецслужбы Израиля приведены в повышенную готовность.

Накануне полиция задержала по подозрению в планировании ритуального обряда на Храмовой горе четверых израильтян. По данным следователей, они собирались принести в канун Песаха в жертву козлёнка. Задержанным грозят обвинения в провокации.

Порядок на Храмовой горе регламентируется Иерусалимским исламским советом. Любые еврейские ритуалы на территории комплекса запрещены.

В марте и апреле в разных городах Израиля произошли теракты. В начале апреля в Тель-Авиве в нескольких местах неизвестные открыли стрельбу по местным жителям. Погибли два человека, как минимум восемь получили ранения.

В марте в течение недели теракты произошли сразу в трёх городах – Бней-Бараке, Беэр-Шеве и Хадере. Погибли в общей сложности 11 человек. Ответственность взяла на себя запрещённая во многих странах мира террористическая группировка "Исламское государство".

Старый город – часть Восточного Иерусалима, аннексированного Израилем после победы в Шестидневной войне 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей. Палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их будущего государства, и обвиняют Израиль в оккупации своих земель. ООН и значительная часть международного сообщества не признают израильского суверенитета над восточной частью Иерусалима.